Ředitelství silnic a dálnic otevřelo severovýchodní obchvat Pardubic

09.12.2025 16:26 | Tisková zpráva

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo 4,2 kilometru dlouhý severovýchodní obchvat Pardubic na silnici I/36. Výrazně pomůže dopravě mířící od Čáslavi i Hradce Králové přes město na Holice a dálnici D35. Její součástí je největší zavěšený lanový most v ČR, pylon je zhruba 60 metrů nad zemí. Práce trvaly tři roky, cena stavby po valorizaci je 1,6 miliardy Kč bez DPH, víc než čtyři pětiny nákladů uhradí EU.

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo severovýchodní obchvat Pardubic
Foto: ŘSD
Popisek: Logo ŘSD

„Na severovýchodním obchvatu Pardubic vznikl největší zavěšený silniční most v Česku. Tento technický skvost, který převádí dopravu přes Labe a slepé rameno Malý Slepák, má celkovou délku téměř 280 metrů a dvě nesymetrická pole o rozpětích 122 a 135 metru. Zahrnuje řadu technických inovací včetně toho, že lana, jejichž celková délka je 201 kilometrů, jsou mimořádně odolná proti korozi. Celý obchvat v podobě čtyřpruhové komunikace měří více než čtyři kilometry a Pardubicím dopravně významně uleví,“ říká ministr dopravy v demisi Martin Kupka.

Po silnici I/36 kolem hlavního nádraží projelo denně až 20 000 aut a v dopravní špičce se tvořily kolony. Stavba začíná za kruhovou křižovatkou u Globusu, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Pak vede volným terénem u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a vyústí u kruhového objezdu Dubina. Práce na obchvatu nabraly oproti plánu zdržení. Komplikované bylo vyvlastnění některých pozemků, musela se také likvidovat obří skládka nebezpečného odpadu a měnit polohy inženýrských sítí kvůli připravované hokejové hale. Součástí stavby je i 12 protihlukových stěn dohromady dlouhých 1,6 kilometru. Velkou zajímavostí je nový, 255 metrů dlouhý most přes Labe, který váží 10 000 tun. Kdyby se jeho nosná lana natáhla do jedné délky, měřila by 201 kilometrů.

„Lana jsou pozinkovaná, proti korozi je chrání speciální izolace. Dříve se používala ocelová lana bez ochrany, která nemají takovou životnost. Pylon mostu je v rekordní výšce: 48 metrů nad mostovkou a přibližně 60 metrů nad zemí, široký je 2,2 metru. Zhotovitel použil na pylon samozhutnitelný beton. Pylon s výškou pražské Petřínské rozhledny je de facto novou dominantou Pardubic, most přes Labe je prostě nádherný,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

ŘSD již připravuje tři kilometry dlouhou přeložku silnice I/2, jihovýchodní obchvat Pardubic. Jeho budoucí trasu, kde bude i deset mostů, už zkoumají archeologové. Na silnici I/36 staví teď ŘSD ještě téměř sedm kilometrů dlouhý obchvat Sezemic.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 254,6 kilometrů nových staveb. Jedná se o 184,7 km dálnic a 69,9 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 137,1 km dálnic a silnic I. třídy.

Psali jsme:

Ševčík (SPD): Turek rozhodně není nepřijatelný kandidát na ministra
Při fotbalovém mistrovství proběhne oslava menšin. Na hřišti bude Írán
Obavy o Zelenského budoucnost: Když skončili korupčníci, kdo mu bude radit?
Turek (Motoristé): Moderátor a ČT ať očekávají trestní oznámení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ŘSD , TZ

autor: Tisková zpráva

Jiří Slavík byl položen dotaz

Střet zájmů

Dobrý den, myslíte, že vzhledem k tomu, jak dopadly volby, že lidem vadí Babišův střet zájmů? Jak si vysvětlujete, že to dle výsledku voleb je většině lidí jedno?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo severovýchodní obchvat Pardubic

16:26 Ředitelství silnic a dálnic otevřelo severovýchodní obchvat Pardubic

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo 4,2 kilometru dlouhý severovýchodní obchvat Pardubic na s…