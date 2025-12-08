Ředitelství silnic a dálnic otevřelo severovýchodní obchvat Pardubic

„Na severovýchodním obchvatu Pardubic vznikl největší zavěšený silniční most v Česku. Tento technický skvost, který převádí dopravu přes Labe a slepé rameno Malý Slepák, má celkovou délku téměř 280 metrů a dvě nesymetrická pole o rozpětích 122 a 135 metru. Zahrnuje řadu technických inovací včetně toho, že lana, jejichž celková délka je 201 kilometrů, jsou mimořádně odolná proti korozi. Celý obchvat v podobě čtyřpruhové komunikace měří více než čtyři kilometry a Pardubicím dopravně významně uleví,“ říká ministr dopravy v demisi Martin Kupka.
Po silnici I/36 kolem hlavního nádraží projelo denně až 20 000 aut a v dopravní špičce se tvořily kolony. Stavba začíná za kruhovou křižovatkou u Globusu, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Pak vede volným terénem u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a vyústí u kruhového objezdu Dubina. Práce na obchvatu nabraly oproti plánu zdržení. Komplikované bylo vyvlastnění některých pozemků, musela se také likvidovat obří skládka nebezpečného odpadu a měnit polohy inženýrských sítí kvůli připravované hokejové hale. Součástí stavby je i 12 protihlukových stěn dohromady dlouhých 1,6 kilometru. Velkou zajímavostí je nový, 255 metrů dlouhý most přes Labe, který váží 10 000 tun. Kdyby se jeho nosná lana natáhla do jedné délky, měřila by 201 kilometrů.
„Lana jsou pozinkovaná, proti korozi je chrání speciální izolace. Dříve se používala ocelová lana bez ochrany, která nemají takovou životnost. Pylon mostu je v rekordní výšce: 48 metrů nad mostovkou a přibližně 60 metrů nad zemí, široký je 2,2 metru. Zhotovitel použil na pylon samozhutnitelný beton. Pylon s výškou pražské Petřínské rozhledny je de facto novou dominantou Pardubic, most přes Labe je prostě nádherný,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
ŘSD již připravuje tři kilometry dlouhou přeložku silnice I/2, jihovýchodní obchvat Pardubic. Jeho budoucí trasu, kde bude i deset mostů, už zkoumají archeologové. Na silnici I/36 staví teď ŘSD ještě téměř sedm kilometrů dlouhý obchvat Sezemic.
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 254,6 kilometrů nových staveb. Jedná se o 184,7 km dálnic a 69,9 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 137,1 km dálnic a silnic I. třídy.
autor: Tisková zpráva