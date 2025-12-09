Austrálie: Není ti 16 let? Od dnešní půlnoci zákaz na sociální sítě

Od 10. prosince 2025 se Austrálie pustí do kroku, který dosud žádná země neudělala – zavádí celostátní věkový limit pro přístup na sociální sítě. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, X (Twitter), Twitch, Reddit, Threads i Kick se pro děti pod 16 let stanou nedostupnými, uvedla agentura Reuters.
Pokud se mladí uživatelé přesunou na jiné platformy, zákaz se automaticky rozšíří i tam. Stát chce tímto krokem zabránit přesunu dětí na „náhradní online útočiště“, která by byla mimo kontrolu. Těsně před vstupem zákazu v platnost používalo sociální média 86 % Australanů ve věku od osmi do patnácti let, uvedla tamní vláda.
Premiér Anthony Albanese vyzval mladé Australany, aby čas strávený na internetu nahradili skutečným životem. „Začněte nový sport, naučte se nový nástroj nebo čtěte tu knihu, která vám už nějakou dobu leží na polici. A co je důležité, travte kvalitní čas se svými přáteli a rodinou, tváří v tvář,“ řekl.
Profesor internetových studií Tama Leaver z Curtin University upozorňuje, že tento moment může být přelomový. „Ačkoliv Austrálie je první, kdo taková omezení přijal, pravděpodobně nebude poslední,“ uvedl. Pokud se model osvědčí, může se stát inspirací i pro další západní státy – včetně Evropské unie či Spojených států.
Jak poznají, kdo je mladší 16 let?
Klíčovou a nejvíce citlivou částí systému je nové ověřování věku. Platformy mají využívat technologickou a identitní kontrolu – od skenu obličeje s pomocí umělé inteligence přes ověřování dokladu totožnosti, platební karty nebo analýzu chování účtu až po křížová data z Apple a Google účtů. Jedna věc je jistá: samotné datum narození uvedené v profilu už nebude stačit.
Dětské účty nebudou plošně mazány. Většina z nich bude jednoduše uzamčena, zmrazena a zpřístupní se až po dovršení 16 let. Uživatelé si budou moci stáhnout svůj obsah, ale přihlášení nebude možné.
Například Snapchat odhaduje, že touto změnou zamrzne jen na jejich platformě kolem 400 000 účtů australských uživatelů ve věku 13 až 15 let.
Australská vláda tvrdí, že jde o reakci na prudký nárůst sebepoškozování, úzkostí, kyberšikany a poruch spánku u mladistvých. Nové opatření má podle vlády fungovat jako „digitální bezpečnostní pás“, který děti ochrání před algoritmy a obsahem, na který nejsou připravené – podobně jako je chrání helma nebo bezpečnostní pás v autě.
Kritici varují – nejde jen o ochranu dětí
Odpůrci upozorňují, že tento systém otevírá cestu ke sledování identity uživatelů, plošnému věkovému ověřování a celkové centralizaci digitální kontroly státem.
Majitel sítě X Elon Musk označil opatření za „zadní vrátka, jak kontrolovat přístup k internetu pro všechny Australany“, a další technologické společnosti mluví o porušení práva lidí na svobodu projevu, který může vytvořit nebezpečný precedent.
autor: Natálie Brožovská