Vaše hloupost přesouvá slušné lidi na naši stranu. Turek zeleným studentům

Filipe, nejprve: Jak vám je, jak se cítíte a co říkají lékaři? Není to jen zdvořilostní otázka, ptá se na to každý.
V sobotu a v neděli jsem nebyl schopen chodit. Kdybych ten stav už v minulosti nezažil, bylo to docela děsivé a velmi bolestivé. Bolest je to jiná, velmi nesnesitelná. Nebyl jsem schopen dojíždět od čtvrtka na léčbu, tak jsem musel po magnetické rezonanci být hospitalizován, nyní jsem v nemocnici od neděle a je mi mnohem lépe. Dnes jsem zvládl po fyzioterapii a silné léčbě pomocí mnoha kapaček první kroky bez berlí. Věřím, že do týdne budu normálně použitelný. Operaci se snažím předejít, i když jednou se jí nevyhnu. V pondělí bych měl mít drobný zákrok, který mi před rokem velmi pomohl. Tyto problémy mám už z období závodů s dospělými dětmi někdy před více než deseti lety.
Na sociálních sítích se to hemží těmi, kteří tvrdí, že vaše indispozice je taktická hra a že se jen snažíte obehrát prezidenta republiky. Jak jim to můžete vymluvit pomocí důkazů?
Magnetická rezonance je sice má oblíbená techno zábava, ale vyhřezlá plotýnka a extrémní bolestivost je z ní zjevná a dobrovolně to podstoupit nelze. Také budu mít propouštěcí lékařskou zprávu. Po pravdě ale většinou lhaní o zdraví bude věřit spíše někdo, kdo věří, že jsem první proizraelský nacistický íránský agent bez bakalářky.
„Příroda tu křičí s náma, do prdele s motorama,“ křičeli studenti na demonstracích proti vám. Ostatně podobná hesla dostali předepsaná. Co jim vzkázat z pozice takového „staršího a zkušenějšího“?
Že jim velmi děkuji. Svou hloupostí přesouvají tu slušnou, pracující a inteligentní část obyvatelstva na naši stranu.
Petr Macinka vám ve vládě „drží místo“. Co nového chcete sdělit prezidentu republiky, abyste ho přesvědčil, že máte „morální kvality“ být ministrem?
Právní důvody nebýt jmenován ministrem objektivně neexistují, proto Hrad tuto formulaci přehodnotil. I tak vnímám mediální útoky na mou osobu jako závažné a panu prezidentovi zodpovím rád realistické varianty pohledů na tyto mediální kauzy tak, jak se skutečně odehrály či nikoli, a ne tak, jak zapůsobila fantazie novinářů či aktivistů toužících po pomstě mé osobě. Představa, že bych neplatil daně, neoprávněně podnikal nebo lhal o své rychlosti na dálnici atd., je asi tak pravdivá, jako že nemám řidičák, dobrovolně stavím načerno nebo jsem extremista, antisemita a rasista, který ovšem reálně má přátele a přítelkyně v Africe a Asii, asistentku Arabku a židovské a řecké kořeny. Prostě nejsem člověk, který by nectil pravidla a zákony, a věřím, že pan prezident nakonec vše pochopí a také bude ctít zákon nejvyšší neboli Ústavu České republiky.
autor: Jaroslav Polanský