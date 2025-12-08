ČSÚ: Vývoz i dovoz meziročně klesly

09.12.2025 13:33 | Tisková zpráva

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 26,0 mld. Kč, který byl meziročně o 15,0 mld. Kč vyšší.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 4,9 mld. Kč. Přebytek obchodu se stroji a zařízeními se zvýšil o 4,0 mld. Kč a záporné saldo obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se zmenšilo o 1,9 mld. Kč. Kladná bilance obchodu s motorovými vozidly vzrostla o 1,7 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl hlavně obchod s kovodělnými výrobky, kde klesl přebytek o 4,2 mld. Kč. Deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky se prohloubil o 1,0 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v říjnu meziročně zvýšil o 11,6 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 4,8 mld. Kč.

Meziročně klesl v říjnu vývoz o 1,7 % na 422,4 mld. Kč a dovoz se snížil o 5,3 % na 396,4 mld. Kč. Říjen 2025 měl stejný počet pracovních dní jako říjen 2024.

„V říjnu došlo k meziročnímu poklesu hodnoty vývozu i dovozu u většiny komoditních skupin, na obou směrech obchodu to bylo nejvíce u elektrických zařízení a u motorových vozidel a jejich dílů. Jelikož se celková hodnota dovozu snížila meziročně více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se zvýšil,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 1,2 % a dovoz o 2,6 %.

V lednu až říjnu 2025 dosáhl přebytek obchodní bilance 195,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 2,9 % a dovoz o 3,0 %.

