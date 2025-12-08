Zoo Ostrava: Koledování se blíží

09.12.2025 10:34 | Tisková zpráva

Během předvánočního období se každý den otvírá okénko adventního kalendáře. Během návštěvy můžete získat různé bonusy a speciální dárky. Následující sobotu se uskuteční tradiční akce, která Vás naladí na vánoční notu. Přijďte si zazpívat koledy u živého betléma, nazdobit medový perníček, vyrobit svíčku a další vánoční ozdoby.

Tradiční předvánoční akce v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se uskuteční v sobotu 13. prosince. Program začne v 10 hodin zpíváním u živého betléma. Zpívání se uskuteční v blízkosti expozice Na Statku. Děti se mohou těšit nejen na koledy, ale i na živá zvířata a malou nadílku od Hitrádia Orion. Pro zahřátí se bude podávat teplý vánoční (nealkoholický) punč. Poté se program přesune do výukového centra, kde budou mezi 11. a 13. hodinou probíhat vánoční aktivity s vůní medu připravené ve spolupráci se členy Včelařského spolku Moravy a Slezska. Děti si budou moci nazdobit medové perníčky nebo vyrobit svíčku ze včelího vosku. Chybět nebude ani další vánoční tvoření. 

V zimním období se během procházky areálem mohou návštěvníci zahřát v tropech – ty panují ve většině pavilonů (Tanganika, Wanderu, Malá Amazonie, Papua či Pavilon evoluce) nebo se mohou zájemci o sobotách a nedělích podívat do pěstebních skleníků v rámci  komentovaných prohlídek s průvodcem. Prohlídky se konají v 11 a 14 hodin a jsou v ceně vstupného do zoo. Víkendové prohlídky skleníků budou probíhat do 21. prosince. O vánočních prázdninách pak proběhnou i speciální vánoční prohlídky skleníků, a to ve dnech 29. a 30. prosince vždy v 11 hodin.

Zoo Ostrava je otevřena každý den v roce, v prosinci od 9 do 16 hodin, pokladny, vstup a pavilony se zavírají v 15 hodin. Až do Štědrého dne si mohou lidé zpestřit prohlídku zoo bonusem v rámci adventního kalendáře.

