Miroslav Josef Bezecný: Nic se nezmění

A tak, minimálně půl volebního období, budou argumentovat tím, že to nejde, protože to zavinila předchozí vláda. Další čas budou "odstraňovat" chyby, které, údajně, udělala předchozí vláda. Nakonec budou lidé tak "utahaní" jejich výmluvami, že budou rezignovat, a vláda se bude kritizovat, jako již tradičně, jen po hospodách. Jako "dar z nebes" by byla další epidemie (jako byl covid), nebo kdyby se rozhořel další válečný konflikt. To už by se ani vláda nemusela namáhat, cokoliv zdůvodňovat. Národu by se nařídilo, koho musí povinně milovat, a koho musí povinně nenávidět. A opět by, drazí výrobci laciných hesel, dokázali přesně vymezit a pojmenovat "nepřítele". V tomto případě již ale ne "třídního nepřítele". Ukažme si na něj prstem. Pak se ale, jako již se mnohokrát stalo, může změnit přítel v nepřítele, a nepřítel v přítele nejvěrnějšího. A ti samí lidé opět budou diktovat příkazy a zákazy.
Ale nesmíme zapomínat na obrovské zásluhy prezidenta Pavla při sestavování nové vlády. To byl skutečně husarský kousek a obrovská práce Pavla a jeho squadry. A že se ozývají hlasy, které kritizují prezidenta? Pan Pavel si může být jist naší loajalitou za každého režimu. Ať již by to byl hen ten oný socialismus, nebo kapitalismus. A nebo ranně feudální kapitalismus, jako je to, v současné době, v naší republice. Při tak obrovské, namáhavé a velice odpovědně práci už, samozřejmě, není čas na to, řešit jiné "podružné", problémy. Ať už to je fakt, že čím dál více lidí upadá na hranici chudoby, že lidé jsou zadlužení, že stále více lidí upadá do exekuce, zvyšuje se nezaměstnanost a že pro mladé lidi je stále více nedosažitelný sen, bydlet alespoň v těch králíkárnách, které jsou, dle Václava Havla, nedůstojné pro člověka dvacátého století.
autor: PV