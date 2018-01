Dispečink ČEZ Distribuce eviduje aktuálně desítky poruch

Největší problémy máme v Karlovarském a Plzeňském kraji (Sokolovsko, Tachovsko a Karlovarsko), ale také na severní Moravě (Karvinsko a v lokalitě Frýdek - Místek) v kraji Královehradeckém (Trutnovsko, Hradecko). Poruchy evidujeme také ve středních Čechách (Příbramsko) a v Ústeckém kraji (Děčínsko), ale zde je situace o poznání klidnější.

Nejčastější příčinnou poruch je pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory, přetrhané vodiče. Poruchové čety máme v terénu a snaží se poruchy opravit a dodávky obnovit co nejdříve. Plné ruce práce mají také dispečeři, kteří manipulují vedení na dálku a operátoři distribučního call centra.

Poruchy můžete hlásit na bezplatnou linku 800 850 860. Aktuálně je bez elektřiny na 15 tisíc odběrných míst na zásobovacím území ČEZ Distribuce a čekáme jak se situace bude dál vyvíjet a kam se vichřice bude přesouvat.

Právě dnes je to jedenáct let, co se do ČR přihnal Kyrill, který nám způsobil škody na zařízení ve výši cca 90 milionů korun bez elekřiny se ocitlo 1,1 milionu odběrných míst na zásobovacím území ČEZ Distribuce.

autor: Tisková zpráva