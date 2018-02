Divadlo Disk: A je to tu - Tekutá láska až k chorobnosti

Sedm postav žije jednu nekonečnou párty. Chystá se promoce a zásnuby. Kdo slaví a kdo zůstává stranou? A… kdo se baví? Někdo má až příliš blízko k sebevraždě.

Po první světové válce jsou v rakouské společnosti otřeseny všechny dosavadní hodnoty a skupina mladých studentů medicíny se snaží zorientovat v chaotické době. Každý z nich něco skrývá. Zmítají se v lásce i ve studiu, které nikam nevede, bojují s ideály, jimž nikdo z nich nevěří. Jakou cestu pro sebe nacházejí? Jak hluboké a zranitelné jsou city uvnitř semknutého kolektivu?

Dramaturgyně inscenace Barbora Hančilová vidí hru, jež byla napsána koncem dvacátých let minulého století, jako přiléhavou výpověď o současných problémech. „Dá se říct, že doba po první světové válce a současnost se v mnohém podobají, a to nejen nárůstem nacionálního cítění ve společnosti. Choroby mládí zobrazují mladou generaci, která je uvržena do určitého hodnotového chaosu, kde se pravidla a řád zastávaný předchozími generacemi proměnily a mladá generace si přitom nestačila zatím vytvořit hodnoty vlastní.“ To je i důvod, proč by postavy a jejich pocity mohly promluvit k dnešnímu divákovi. „Ve vztahové rovině hry tu najdeme přesně to, co každý student vysoké zažívá: přehnané ambice a rivalitu, stres ze zkoušek, rozchody a podvádění, utíkání se k alkoholu. A pod tím vším bublá určitá chorobnost – ať už jde vysloveně o deprese nebo manipulativnost, závislost na druhých nebo přehnané ambice,“ dodává Hančilová.

INFORMACE O INSCENACI

Překlad: Jaroslav Achab Haidler

Režie: Barbora Mašková

Dramaturgie: Barbora Hančilová

Scéna: Michaela Semotánová

Kostýmy: Polina Akhmetzhanova

Produkce: Martin Srba, Kristýna Sýbová, Vojtěch Rydlo

HRAJÍ STUDENTI 3. ROČNÍKU HERECTVÍ ČINOHERNÍHO DIVADLA

Martina Šindelářová, Sára Affašová, Barbora Poláchová, Michala Gatialová, Josef Honzík, Petr Jeřábek, Adam Langer

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ

MgA. Juraj Deák

doc. Mgr. Jan Hančil

MgA. Jaroslava Šiktancová

Veřejná generální zkouška: 22. března 2018 v 11:00

Premiéra: 23. března 2018 v 19:30 v divadle DISK

Nejbližší repríza: 25. 3. 2018

Vstupenky jsou k dostání buď online (ZDE) nebo v pokladně divadla (ve všední dny od 16:00 do 19:30 a o víkendu vždy hodinu před představením).

Základní vstupné je 120 Kč, zvýhodněné vstupné 80 Kč (pro studenty, seniory a ZTP).

Psali jsme: Konzervatoristé Bohemia baletu se vrátí do Písku Národní divadlo: Kam směřuje náš svět? Moravské divadlo Olomouc: Tanečnice baletního studia budou reprezentovat v Barceloně Plzeň: Velké divadlo uvede ve světové premiéře Linie krásy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva