Povodí Moravy: Hranický jez projde pravidelnou kontrolou

Povodí Moravy provede ve dnech 1. – 7. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Vypuštění zdrže se provádí každoročně, a to z důvodu pravidelné údržby a kontroly jezových segmentů, klapek a vyčištění odvodňovacích kanálů včetně sběrných studní ochranných hrází nad jezem. „Současně budeme zaměřovat koryto řeky Bečvy v nadjezí kvůli nánosům vytvořených po povodni v září loňského roku a posuzovat, zda ovlivňují průtočnou kapacitu koryta,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Vypuštěná jezová zdrž také umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je jinak v průběhu celého roku zatopené vzdutou hladinou vody. Po provedení prací bude srážka na jezu ukončena a bude neprodleně zahájeno opětovné napouštění jezové zdrže.
Vypouštění zdrže začíná každoročně první pondělí měsíce září od 8 hod. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky. Každoroční srážka probíhá dle platného manipulačního řádu jezu Hranice. Vypuštění zdrže bude probíhat pod biologickým dohledem a v součinnosti s Českým rybářským svazem.
Jez v Hranicích prošel v předchozích letech rozsáhlou rekonstrukcí, která spočívala v rozšíření jezu o jedno jezové pole a vybudování téměř 150 metrů dlouhého rybího přechodu. Ten byl v loňském roce poškozen během zářijových povodní a v současné době probíhá jeho oprava.
„Během povodní bylo poškozeno stavidlo na vtoku do rybochodu. Nyní probíhá výroba tohoto uzávěru a předpokládané dokončení opravy je letos v listopadu,“ dodal Fína.
