Decroix před lidmi tepala Babiše. Neuniklo, co se při tom stalo

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix je celé léto v ulicích a na festivalech. Tak to alespoň řekla hloučku svých příznivců, kteří ji pozorovali na náměstí v Telči při smažení palačinek.
Vše začalo dotazem přítomného příznivce. “Cítíte podporu?” ptal se šéfky resortu spravedlnosti a političky ODS na náměstí v Telči, zatímco Decroix smažila palačinky.
Reakce ministryně byla pozitivní. “Ano, cítím. Je ohromný rozdíl mezi tím, když si přečtete sítě nebo titulky, a já jsem na ulici pořád. Celý léto na fesťákách a pak otevřu sítě nebo si přečtu novinové titulky a vypadá to jak spálená země. Přitom ty lidi… já to normálně slýchám, ale to se nesmí říkat nahlas! Já slýchám, že důchodci jsou šťastní, že se neměli lépe. No, to kdyby vyšlo v novinách nebo kdybych to řekla já! Ale oni mi to říkají důchodci, co já s tím mám dělat? Chápete to?
Tím neříkám, že nemáme před sebou spoustu práce. Třeba to školství, zdravotnictví, třeba ten státní schodek. To zas jako, ne že se budeme nudit. Také ale víme, jak to dopadne, když vyhraje Babiš. Jak dlouho bude trvat, než to rozfofruje? Raz, dva, tři, čtyři a je hotovo. Normálně vymalováno. A máme po rozpočtové odpovědnosti a děti to budou splácet ještě v důchodu,” řekla Eva Decroix několika svým příznivcům na telčském náměstí.
Podle sociologa Petra Hampla ministryně Decroix dobře věděla, co říká. Důvod je prostý, cílí na úzkou skupinu voličů.
“Je zapotřebí rozumět tomu, že v předvolebním marketingu se žádná strana nesnaží působit na celé společenské spektrum. Paní ministryně ví, že většina voličů je ztracená. Řeší tedy jediné – jak zvýšit nadšení (a tudíž i volební účast) uvnitř úzké skupiny příznivců. Jsou to lidé s vysokými příjmy navázaní na státní zakázky či nadnárodní korporace. Hodně z nich má příbuzné v politických neziskovkách,” uvádí Hampl pro ParlamentníListy.cz.
Komentátorka Karolina Stonjeková si všímá zbarvení palačinky, kterou na videu Eva Decroix připravuje. “Paní ministryně mluví o tom, jak by Babiš udělal z Česka spálenou zemi a výsledkem je… spálená palačinka! Takzvaná “havířská palačinka”, jejíž barva je inspirována barvou oblečení ostravských havířů po dvanáctihodinové šichtě na dole Petr Bezruč. Ale paní ministryně se nedá zmást. To ošklivé spálené přehne dovnitř, aby to nebylo vidět a navrch dá bohatě cukru, který přehluší spálený šmak,” směje se.
“Decroix tedy dělá palačinky stejným způsobem, jakým dělá i politiku a vlastně i celou bitcoinovou kauzu: černotu schová a všechno pocukruje rafinovanou časovou osou. Však on se najde někdo, kdo to i tak zbaští. A co je vůbec nejlepší? Pochvaluje si, že vláda, která nás zadlužila nejvíce v historii a jen za letošek udělá sekeru 241 miliard, je vlastně “rozpočtově odpovědná”. Tohle absurdní divadlo nevymyslíte! To psal sám život,” uvedla pro ParlamentníListy.cz Karolina Stonjeková.
autor: Radim Panenka