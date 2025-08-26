ČEZ: Prázdniny končí, loučení s nimi bude i na Hučáku

26.08.2025 14:49 | Tisková zpráva

Informační centrum obnovitelných zdrojů v centru Hradce Králové připravilo na sobotu 30. srpna pestrý program.

ČEZ: Prázdniny končí, loučení s nimi bude i na Hučáku
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

S posledními srpnovými dny se loučíme s bezstarostnými chvílemi a pomalu vítáme nový školní rok. Zpestřit konec prázdnin se rozhodli i průvodci v Informačním centru obnovitelných zdrojů v centru Hradce Králové. Na sobotu 30. srpna připravili pestrý program.

Rozloučení s prázdninami proběhne 30. 8. 2025 9:00 - 16:00.

Vyrazte s rodinou zakončit prázdniny do Infocentra na Hučáku. Na děti čekají tvořivé dílničky, stezka s úkoly a opičí dráhou a nebude chybět ani virtuální realita, která vás vezme až k jadernému reaktoru.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

3%
95%
2%
hlasovalo: 2549 lidí

Vstup je zdarma a rezervace není nutná.
Prohlídky strojovny Malé vodní elektrárny Hučák budou v časech: 10:00, 12:00, 14:00 hodin
Web najdete ZDE.

Malá vodní elektrárna Hučák je místo, kde se zabaví celá rodina! Malí energetici se vyřádí v dětském koutku, vyzkouší si jednu ze tří her ve virtuální realitě a budou svědky zábavných fyzikálních pokusů v naší laboratoři. Díky nespočtu interaktivních modelů návštěvníci zjistí, jak se vyrábí elektřina pomocí síly vody, větru, slunce a dalších čistých obnovitelných zdrojů.

Třešničkou na dortu je návštěva původní zrekonstruované strojovny elektrárny, kde vyrábí elektrickou energii tři generátory.

Dětské návštěvníky jistě přiláká krásný moderní dětský koutek, který kombinuje vzdělání se zábavou. Děti tam najdou edukativní stěnu, zkoušku vodivosti, fungování elektráren, obkreslovací led stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů, nabíjecí lavičku a lego stěnu.

Smart Guide – na Hučáku máme v rámci mobilního průvodce Smart Guide (aplikace na mobilu) nabízíme dva typy komentovaných audio tras, dlouhou a krátkou, které obě končí v našem Informačním centru.

Informační centrum obnovitelných zdrojů Hučák v Hradci Králové
Infocentrum umístěné v historické secesní budově Malé vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové poutavou formou představuje principy a možnosti energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie, současně nabízí pohled a exkurzi v prostorách historické stoleté plně funkční malé vodní elektrárny.

Více informací najdete ZDE.

Psali jsme:

ČEZ ESCO za první pololetí ušetřilo zákazníkům přes 420 milionů
Nadace ČEZ: Děti z Horní Lidče si užívají prázdniny na Oranžovém hřišti
ČEZ: Úsporné osvětlení za 1 Kč využívá už 150 obcí
Nadace ČEZ: Charitativní jízdy na handbicích během plzeňského Festivalu na ulici

Zdroje:

https://svetenergie.cz/hucak

https://www.cez.cz/hucak

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , děti , energetika , kraj Královéhradecký , vzdělávání , TZ

autor: Tisková zpráva

Rozpad EU

Dobrý den, opravdu myslíte, že je rozpad EU pravděpodobný? Že si kapříci vypustí rybník, a že rozpad země jako třeba Francie nebo Německo dopustí? A vlastně je vůbec rozpad možná jinak, než že z EU většina států vystoupí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NPÚ: Rodinný archiv Metternichů je zpřístupněn online

16:08 NPÚ: Rodinný archiv Metternichů je zpřístupněn online

Národní archiv zpřístupnil široké veřejnosti významnou část rodinného archivu Metternichů.