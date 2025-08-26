Babiš vs. Fiala? Ekonom zveřejnil analýzu zpravodajství ČT a ČRo

Ekonom Pavel Šik se obrátil na umělou inteligenci s otázkou, zda jsou Česká televize a Český rozhlas skutečně nestranné. Nechal si vypracovat analýzu jejich článků o Donaldu Trumpovi, Joeu Bidenovi, Petru Fialovi a Andreji Babišovi.

Šik úvodem připomněl zprávy o tom, že Donald Trump povolal do Washingtonu Národní gardu. „Když jsem si četl poslední článek o tom, jak Trump povolal Národní gardu do Washingtonu, a dokonce tato garda dostala zbraně, vzpomněl jsem si, jak jsme v New Yorku na našem nedávném výletě viděli vojáky v plné zbroji společně s policisty NYPD a ti vojáci měli velké označení Joint Task Force Empire Shield neboli Společná pracovní skupina Impérium Shield,“ napsal.

„Docela nás to překvapilo, vidět uprostřed města vojáky v helmách s puškami M16 a já si myslel, že Trump již zrealizoval plány a povolal Národní gardu do New Yorku,“ uvedl, že situace v New Yorku byla překvapivá.

„Jenže tahle ostře vypadající armáda je čistě v gesci města New York řízeného demokraty, určená pro prevenci vnitřních bezpečnostních hrozeb a je složená z newyorské armádní národní gardy, newyorské letecké národní gardy a newyorské námořní milice,“ vysvětlil.

Pozastavil se nad tím, proč o těchto věcech česká média neinformují, upozornil následovně: „Moment, říkám si, po New Yorku se pohybují plně ozbrojení vojáci s útočnými puškami, objevují se na stanicích metra, na nádražích, v ulicích atd. na základě rozhodnutí demokratického vedení města se starostou Adamsem a státu New York s demokratickou guvernérkou Kathy Hochul, tak proč o tom naše veřejnoprávní média nepíší?“

Podle Pavla Šika je rozdíl v tom, jak média referují o událostech v různých městech. „Když se Trump rozhodne udělat to samé ve Washingtonu, který díky specifickému postavení hlavního města není státem, ale federálním distriktem pod přímou kontrolou Kongresu a prezidenta, a povolá místní gardu District of Columbia National Guard, která podléhá přímo prezidentovi USA, tak Česká televize to nejen přinese jako důležitou a mimořádnou zprávu na svém webu, ale dokonce z toho udělá aféru v živém vysílání?“ podotkl s tím, že k tomu dodává: „Pozve si amerikanistu Beneše, který živě potvrdí z území vysílání, že je to naprosto výjimečná situace, a novinářku Chaloupkovou, která nám vysvětluje ‚Trumpovu plíživou strategii‘ poslat gardy do všech měst, čímž český divák nepřímo získává pocit, že v USA se nová administrativa chce stát vojenskou juntou?“

Šika situace kolem Trumpa přivedla k myšlence využít umělou inteligenci pro analýzu českých médií. Nechal si u ní zpracovat rozbor článků o Donaldu Trumpovi. „Za poslední dva roky byla polovina článků o Trumpovi negativních, čtvrtina neutrálních a čtvrtina pozitivních, přičemž ty se týkaly převážně jeho výhry ve volbách,“ upřesnil výsledky, které od AI obdržel.

Stejný postup pak použil pro Joea Bidena. „Abych měl nějaké srovnání, řekl jsem mu, aby to samé udělal pro Joea Bidena za poslední dva roky jeho vlády, a u něj vyšlo, že pozitivních a neutrálních článků jsou tři čtvrtiny a ta negativní čtvrtina se týkala převážně jeho odstoupení od kandidatury a zacházení s utajovanými dokumenty. Dělá Trump opravdu takové rozdíly, nebo je to jen pohled České televize?“ napsal Šik.

Zajímalo ho také, jak by vypadala podobná analýza pro Český rozhlas. „Tam mi ChatGPT u Trumpa dokonce odpověděl, že 71 % článků za poslední dva roky bylo negativních a pouze 14 % pozitivních na rozdíl od Bidena, co měl 66 % pozitivních, a jak to ChatGPT nazval ‚vstřícných‘ článků,“ uvedl ekonom.

Grok pak byl prý mnohem analytičtější: „Ten mi (po přesném výčtu článků) pro období srpen 2023–srpen 2025 stanovil pro Trumpa poměr u ČT24 tři čtvrtiny negativních článků a čtvrtinu neutrálních, jako pozitivní nevyhodnotil ani jeden. Joe Biden měl přibližně 40 % článků negativních, 40 % pozitivních a 20 % neutrálních. Na iRozhlase to Grok analyzoval následovně, Trump 80 % článků negativních, také 0 % pozitivních a 20 % neutrálních, Biden 33 % článků negativních, 67 % pozitivních a 0 % neutrálních.“

Umělou inteligenci pak požádal o analýzy na stejných serverech za poslední čtyři roky pro osoby Petra Fialy, premiéra ČR, a Andreje Babiše, šéfa opozice. „A jak to vyšlo? U ChatGPT:

ČT24 – Fiala 16 % negativních, 42 % pozitivních a 42 % neutrálních. Babiš 67 % negativních, 8 % pozitivních (výjimečné, spíše PR/oznámení) a 17 % neutrálních. IRozhlas – Fiala 42 % negativních (kritika vedení, emise dezinformací/konspirační útoky apod.), 33 % pozitivních a 25 % neutrálních. Babiš 75 % negativních, 8 % pozitivních a 17 % neutrálních,“ uvedl Šik.

Grok to podle Šika analyzoval následovně:  ČT24 – Fiala: přibližně 11 % článků negativních, 67 % pozitivních a 22 % neutrálních. Babiš: přibližně 50 % článků negativních, 17 % pozitivních a 33 % neutrálních. IRozhlas – Fiala: 37,5 % článků negativních, 25 % pozitivních, 37,5 % neutrálních. Babiš 67 % článků negativních, 16 % pozitivních, 17 % neutrálních.

„Určitě jsou naše veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas, nestranné? Jistě, a pokud si někdo není jistý, agentura STEM jim to ráda potvrdí, stejně jako nám potvrdí, že preference vládních stran rostou,“ uzavřel ekonom.

autor: Natálie Brožovská

