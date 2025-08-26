„Je to zřejmé.“ Milion chvilek a vláda. Konečná našla spojení

Paní poslankyně, nedávno jste označila spolek Milion chvilek pro demokracii za vládní roztleskávače. Co vás k tomu vedlo?
To, že to tak skutečně je. Stačí se podívat na jejich Facebook – kdyby neměli Konečnou se Stačilo!, museli by si je snad vymyslet, jinak by jejich činnost zela prázdnotou. Kauz jako Dozimetr, kampelička, bitcoin nebo předražených nákupů na Ministerstvu obrany si totiž jako zázrakem nevšímají nebo to odbudou jedním facebookovým statusem. Dovedete si představit, že by do takto obřích korupčních kauz byl zapleten třeba někdo ze Stačilo!? To už by se svolávaly demonstrace na Letnou. Ale tady nic…
Dokonce jeden z představitelů Milionu chvilek vládních roztleskávačů prohlašuje, že zásadní překážkou pokračování Fialovy vlády je přítomnost Stačilo! ve Sněmovně. Což plně koresponduje i s dřívějším prohlášením Jiřího Pospíšila z TOP 09. Je tedy naprosto zřejmé, že tento spolek dělá kampaň vládním stranám.
My už jsme se o tom v průběhu posledních měsíců, možná až skoro let, několikrát bavili. Ale teď, těsně před volbami, co konkrétně, podle vás a třeba i podle toho, co vám říkají lidé, se kterými se po celé republice potkáváte, „stačilo“ v této zemi?
Hlavně Fiala. A celý ten styl arogantního vládnutí. Nemáš na topení? Vem si dva svetry! Nemáš na nájem, najdi si další práci, nebo si běž pro žebračenky. Nejsou léky? Obvolej si sto lékáren. Vadí ti zbrojení? Jsi dezolát, proruský šváb a chcimír. Vždyť přece vláda složená ze stran, které se neustále ohánějí hodnotovou politikou, nemůže takto extrémně pohrdat vlastními občany.
„Systém emisních povolenek nemá nic společného s ekologií. Je to jen nástroj, jak oškubat lidi. A Fialův gang byl samozřejmě pro,“ uvedla jste v pořadu Napřímo. Můžete to prosím pro naše čtenáře trochu rozebrat?
Jako europoslankyně jsem navrhovala, aby se s emisními povolenkami nesmělo volně obchodovat. Právě tím je z emisní povolenky nástroj zisku různých spekulantů a investičních společností, a nikoli účinný systém, který pomáhá chránit životní prostředí.
Co budou konkrétně tyto povolenky znamenat pro lidi v ČR a je, nebo není možné tento systém nějak změnit, případně se z něj dokonce vyvázat?
A jak z toho tedy ven?
Těch cest je několik a my bychom měli zkusit využít všechny. První je ta, že vyvineme iniciativu a pokusíme se spolu s dalšími státy zatlačit na zrušení nebo zásadnější změny. Ostatně s emisními povolenkami na domácnosti má velký problém například i Polsko, které je v rámci prosazování svých národních zájmů na evropské úrovni mnohem dále než Česká republika. Další možností je toto nařízení implementovat, ale najít mechanismus, jak lidem tu extrémní zátěž kompenzovat. A variantou je také odmítnout zanést tuto povinnost do našeho řádu a platit sankce. Já preferuji začít u varianty jedna.
Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné mluvila o tom, že „Češi platí za pitnou vodu více než bohaté metropole Paříž, Oslo i Ženeva a levnější ji mají i státy Perského zálivu“. Jak je to možné? A jak roste cena pitné vody u nás v posledních letech?
Nové srovnání ukázalo, že Češi platí za pitnou vodu více než bohaté metropole, jako jsou Paříž, Oslo či Ženeva, a levnější vodu mají dokonce i státy Perského zálivu, které ji složitě a nákladně filtrují. Cena vodného a stočného se u nás od roku 2017 téměř zdvojnásobila, a zatímco tehdy platili naši občané za vodu méně než většina Evropanů, dnes se situace obrátila a cena pitné vody včetně stočného je v ČR nejvyšší v Evropě – v Praze je to 152 korun na metr krychlový oproti 83 korunám v roce 2017. Na rozdíl od Saúdské Arábie, Kataru, Singapuru nebo Hongkongu ale Českou republikou protéká mnoho řek a udržujeme síť přehrad. Proto je podivuhodné, proč náklady v městské části Plzeň-sever, kde metr krychlový stojí dokonce 167 korun, převyšují Dauhá, Mexico City, Šanghaj nebo čtyřikrát bohatší Curych, kde metr krychlový stojí 40 korun při průměrném platu 215 tisíc!
Ing. Kateřina Konečná
Vraťme se k setkání Trumpa a Putina na Aljašce. Jak ho hodnotit?
Já jsem jej hodnotila jako pozitivní. Vždy je totiž pozitivnější, když se jedná u stolu, než řinčí zbraněmi.
Ovšem média buď naprosto nepochopila, že Ukrajina na této schůzce nebyla hlavním tématem, nebo to prostě před občany zatajila tak, aby pak mohla přijít s bombastickými titulky, že se na Aljašce vlastně nic nedohodlo. Primárním důvodem jednání obou prezidentů byla nikoli Ukrajina, ale ekonomická spolupráce obou zemí.
A co říci na následné setkání Trumpa a Zelenského?
Opět platí, že je vhodné, aby se jednalo. A pokud bude skutečně výsledek tohoto setkání jednání mezi V. Zelenským a V. Putinem, pak lze tuto schůzku označit za úspěšnou.
Informace v médiích na téma případného setkání Putina a Zelenského se dost mění. Domníváte se, že se opravdu blíží mírové řešení války na Ukrajině?
Tak různá média již delší dobu nemají za cíl nestranně informovat o událostech, ale dávat takové informace, aby řekla, co si lidé o té které věci mají myslet. Naštěstí dnes v době informační už na jejich interpretacích nemusíme být závislí. Každopádně já vidím v oblasti mírových jednání za poslední půlrok jednoznačný posun a budu samozřejmě moc ráda, pokud střelba utichne co nejdříve.
autor: David Hora