Senátor Hraba: Zelené pokrytectví v praxi

Evropská komise chce zase stanovovat nesmyslné cíle na snižování emisí. Tak jsem se podíval, jak je na tom sama Komise.
Podle jejího oficiálního environmentálního výkazu za rok 2023 vyprodukovala Komise 147 851 tun CO2. To odpovídá 1,1 miliardám kilometrů ujetých osobním autem, což je zhruba 26 700 cest kolem Země po rovníku.
Takže žádná záchrana planety, ale zase jen zelené pokrytectví, které negativně dopadne na lidi a průmysl…
autor: PV