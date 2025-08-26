Senátor Hraba: Zelené pokrytectví v praxi

27.08.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k množství emisí, vyprodukovaných za rok Evropskou komisí

Senátor Hraba: Zelené pokrytectví v praxi
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Evropská komise chce zase stanovovat nesmyslné cíle na snižování emisí. Tak jsem se podíval, jak je na tom sama Komise.

Podle jejího oficiálního environmentálního výkazu za rok 2023 vyprodukovala Komise 147 851 tun CO2. To odpovídá 1,1 miliardám kilometrů ujetých osobním autem, což je zhruba 26 700 cest kolem Země po rovníku.

Takže žádná záchrana planety, ale zase jen zelené pokrytectví, které negativně dopadne na lidi a průmysl…

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátor Hraba: Školská inkluze je drahý zpackaný experiment
Senátor Hraba: Jaké házení přes palubu? Nikde žádné
Senátor Hraba: Problémy nezmizí, když se o nich „nesmí“ mluvit
Senátor Hraba: To není žádná podpora menšin, ale arogance

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EK , emise , Senát , STAN , Hraba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má Evropská komise pro sebe jiná měřítka než pro zbytek Evropské unie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Rozpad EU

Dobrý den, opravdu myslíte, že je rozpad EU pravděpodobný? Že si kapříci vypustí rybník, a že rozpad země jako třeba Francie nebo Německo dopustí? A vlastně je vůbec rozpad možná jinak, než že z EU většina států vystoupí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Zelené pokrytectví v praxi

7:17 Senátor Hraba: Zelené pokrytectví v praxi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k množství emisí, vyprodukovaných za rok Evropskou ko…