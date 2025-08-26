Policie ČR: Potvrzeno, příčinou vzniku požáru byla nelegální výroba drog

V první polovině června 2025 padla obvinění z trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a obecného ohrožení z nedbalosti.
Na tísňovou linku bylo dne 23. května 2025 krátce před 20 hodinou přijato oznámení o požáru v jednom z bytů panelového domu na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě. Již při příjezdu prvních hlídek šel vidět z oken vycházející hustý černý kouř a plameny. Proto muži zákona na nic nečekali a začali s evakuací obyvatel v domě. Velení se ujal Velitel policie, který okamžitě instruoval ostatní policisty a koordinoval situaci na místě včetně dopravy.
Během několika málo minut na místo přijeli hasiči, kteří započali s hasebními pracemi a pokračovali v evakuaci. Velitel policie vše koordinoval s velitelem hasičů, kterým jsme byli po celou dobu k dispozici a poskytovali jsme jim součinnost. Policisté z oddělení hlídkové služby ze zasaženého bytu vyvedli muže, který jim na místě sdělil, že požár vznikl při zahoření potravin. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Celkem muselo být evakuováno z bytového domu 61 osob, z toho 2 osoby za pomocí plošiny HZS a další 2 osoby musely být převezeny k ošetření do nemocnice.
Na místo události se dostavili také kriminalisté, kteří provedli šetření. Díky okamžitému operativnímu poznatku a práci na místě bylo zjištěno, že prvotní oznámení o vzniku požáru se nemusí zakládat na pravdě. Vzhledem k tomu, že v zasaženém bytě mohlo docházet k nelegální výrobě drog, při které došlo k požáru, si případ do své gesce převzali kolegové z 11. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava, kteří se specializují na boj s drogovou kriminalitou.
Následující den, tedy v sobotu 24. května 2025, bylo provedeno ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasiči. Na místě byl mimo jiné psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Přítomni byli také specialisté z odboru kriminalisté techniky a expertiz krajského ředitelství, mimo jiné také specialista z oboru chemie.
Kriminalisté zabývající se drogovou problematikou věnovali maximální nasazení do samotného případu, vyslechli jak svědky, tak podezřelé osoby, přičemž proběhla také domovní prohlídka. Shromažďovali informace, důkazy a vše postupně vyhodnocovali. Jak se nakonec ukázalo, po předchozí domluvě si pět mužů mělo opatřit věci potřebné k dokončení nelegální výroby drog a následně tuto činnost provést v bytě, který si jeden z nich pronajímal.
Během „vaření drog“ však došlo k neodborné manipulaci s chemickými těkavými látkami, což způsobilo zahoření a následný požár. U jednoho z obviněných si zranění vyžádalo hospitalizaci, ostatní muži z místa činu utekli před příjezdem policie. Netrvalo dlouho a kriminalisté znali jejich totožnost.
Komisař zahájil trestní stíhání pěti osob ve věku od 25 do 54 let pro podezření z trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a obecného ohrožení z nedbalosti. V případě odsouzení obviněným mužům hrozí až pětileté vězení.
Všeobecně apelujeme na veřejnost, aby byla ke svému okolí všímavá. V případě zjištěných podezřelých okolností, například silného zápachu chemikálií, možného protiprávního jednání osob ve vašem okolí, neváhejte volat linku 158, byť i anonymně.
autor: Tisková zpráva