Ukrajina: 111 tisíc dezercí a útěků jen letos. Raketový nárůst

„Tento týden se setkávám s Ukrajinci. Takže se s nimi tento týden setkám v New Yorku, a to je velký signál. S Rusy mluvíme každý den,“ řekl Witkoff v pořadu Speciální reportáž s Bretem Baierem v konzervativní televizi Fox News s tím, že podle jeho názoru ruský prezident Vladimir Putin ukázal dobrou vůli jednat. „Na summitu na Aljašce to rozhodně udělal. Ale je to velmi složitý konflikt,“ řekl Witkoff.
Z pozice jednoho z vyjednavačů Witkoff vyjádřil názor, že dojde na schůzku ruského prezidenta Vladimira Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a pak proběhnou další schůzky, na kterých se k těmto pánům přidá i Donald Trump.
Problém je v tom, že Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusové budou uspořádání takové schůzky všemožně blokovat a brzdit. A z Kremlu skutečně zaznívá, že setkání Putina se Zelenským se nechystá. A začne se chystat až tehdy, když bude o čem mluvit.
Witkoff přesto věří, že ke schůzce Putin–Zelenskyj dojde.
Zatím se ale místo schůzky s Ukrajinci Rusové ženou do dalších útoků proti Ukrajincům. Ukrajinská armáda připouští, že Rusové vstoupili do Dněpropetrovské oblasti. „Ano, vstoupili a boje probíhají,“ řekl Viktor Tregubov, mluvčí Dněpropetrovské operační strategické skupiny sil agentuře AFP. Od agentury AFP informaci převzal i server Kyiv Post.
Agentura AFP v této souvislosti upozornila, že Rusové tvrdí už od července, že vstoupili do Dněpropetrovské oblasti a už tam dobyli několik vesnic. Ukrajinci se k tomu doposud nevyjadřovali.
Ukrajinský analytik vystupující pod jménem Tatarigami, který o sobě říká, že býval ukrajinským důstojníkem, varuje, že Ukrajinci musejí řešit ještě jeden velký problém.
„Podle ukrajinské generální prokuratury bylo v roce 2025 dosud zaznamenáno 110 511 případů neoprávněného dezertování. Problém se na Ukrajině zhoršuje a podobné vzorce se objevují i v ruské armádě, přičemž obzvláště šokující čísla jsou patrná u některých jednotek,“ napsal Tatarigami na sociální síti X. „Je důležité poznamenat, že ne všechny tyto případy se rovnají dezerci. Mezi lety 2022 a 2025 bylo zaznamenáno 50 058 případů dezerce,“ pokračoval.
According to Ukraine’s Prosecutor General’s Office, 110,511 AWOL cases have been registered so far in 2025. The problem is worsening for Ukraine, and similar patterns are emerging in the Russian army, with particularly shocking figures in some units. We plan to release them soon— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 26, 2025
Ale Ukrajinci dostávají z fronty i dobré zprávy. Zdá se, že se Ukrajincům daří ničit ruský průnik u Dobropillje, kde se Rusové pokoušejí obklíčit a zničit ukrajinský Pokrovsk.
„Ruské vojenské velení údajně upustilo od snahy využít průniku směrem k Dobropillji poté, co se ruské infiltrační taktice zřejmě nepodařilo vybudovat si v tomto průniku trvalé pozice,“ napsal washingtonský institut pro vedení války.
NEW: Ukrainian forces continue to pressure the Russian penetration east and northeast of Dobropillya. The Russian military command has reportedly given up efforts to exploit the penetration toward Dobropillya, after Russia's infiltration tactics appear to have been unsuccessful… pic.twitter.com/G1H1d4LQaP— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 26, 2025
autor: Miloš Polák
