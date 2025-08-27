Ukrajina: 111 tisíc dezercí a útěků jen letos. Raketový nárůst

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte sí více v tomto článku.

27.08.2025 7:34 | Zprávy

O slovo se přihlásil zvláštní vyjednavač Donalda Trumpa pro řešení války na Ukrajině – Steve Witkoff. A přisel s oznámením, v němž zmínil Ukrajince i Rusy. Rusové se zatím ženou především do dalších útoků proti Ukrajincům. Ukrajinská armáda připouští, že Rusové vstoupili do Dněpropetrovské oblasti. A zatímco Rusové postupují, asi 110 tisíc Ukrajinců si řeklo, že dezertuje z armády.

Ukrajina: 111 tisíc dezercí a útěků jen letos. Raketový nárůst
Foto: Screen YouTube Tuckera Carlsona
Popisek: Steve Witkoff rozmlouvá s Tuckerem Carlsonem

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

81%
12%
7%
hlasovalo: 7114 lidí
 Americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff v úterý uvedl, že se tento týden v New Yorku setká se zástupci Ukrajiny, a zároveň uvedl, že Washington pokračuje v rozhovorech s Ruskem, v nichž se Američané snaží ukončit ruskou agresi na Ukrajině.

„Tento týden se setkávám s Ukrajinci. Takže se s nimi tento týden setkám v New Yorku, a to je velký signál. S Rusy mluvíme každý den,“ řekl Witkoff v pořadu Speciální reportáž s Bretem Baierem v konzervativní televizi Fox News s tím, že podle jeho názoru ruský prezident Vladimir Putin ukázal dobrou vůli jednat. „Na summitu na Aljašce to rozhodně udělal. Ale je to velmi složitý konflikt,“ řekl Witkoff.

Z pozice jednoho z vyjednavačů Witkoff vyjádřil názor, že dojde na schůzku ruského prezidenta Vladimira Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a pak proběhnou další schůzky, na kterých se k těmto pánům přidá i Donald Trump.

Problém je v tom, že Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusové budou uspořádání takové schůzky všemožně blokovat a brzdit. A z Kremlu skutečně zaznívá, že setkání Putina se Zelenským se nechystá. A začne se chystat až tehdy, když bude o čem mluvit.

Witkoff přesto věří, že ke schůzce Putin–Zelenskyj dojde.

Zatím se ale místo schůzky s Ukrajinci Rusové ženou do dalších útoků proti Ukrajincům. Ukrajinská armáda připouští, že Rusové vstoupili do Dněpropetrovské oblasti. „Ano, vstoupili a boje probíhají,“ řekl Viktor Tregubov, mluvčí Dněpropetrovské operační strategické skupiny sil agentuře AFP. Od agentury AFP informaci převzal i server Kyiv Post.

Agentura AFP v této souvislosti upozornila, že Rusové tvrdí už od července, že vstoupili do Dněpropetrovské oblasti a už tam dobyli několik vesnic. Ukrajinci se k tomu doposud nevyjadřovali.

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 8060 lidí
 Organizace pro monitorování bojiště DeepState, která má úzké vazby na ukrajinskou armádu, v úterý uvedla, že Rusko „okupovalo“ vesnice Záporoží a Novogeorhijevka. Ruská armáda „nyní upevňuje své pozice a shromažďuje pěchotu pro další postup,“ napsala v příspěvku na sociálních sítích.

Ukrajinský analytik vystupující pod jménem Tatarigami, který o sobě říká, že býval ukrajinským důstojníkem, varuje, že Ukrajinci musejí řešit ještě jeden velký problém.

„Podle ukrajinské generální prokuratury bylo v roce 2025 dosud zaznamenáno 110 511 případů neoprávněného dezertování. Problém se na Ukrajině zhoršuje a podobné vzorce se objevují i v ruské armádě, přičemž obzvláště šokující čísla jsou patrná u některých jednotek,“ napsal Tatarigami na sociální síti X. „Je důležité poznamenat, že ne všechny tyto případy se rovnají dezerci. Mezi lety 2022 a 2025 bylo zaznamenáno 50 058 případů dezerce,“ pokračoval.

 

 

Ale Ukrajinci dostávají z fronty i dobré zprávy. Zdá se, že se Ukrajincům daří ničit ruský průnik u Dobropillje, kde se Rusové pokoušejí obklíčit a zničit ukrajinský Pokrovsk.  

„Ruské vojenské velení údajně upustilo od snahy využít průniku směrem k Dobropillji poté, co se ruské infiltrační taktice zřejmě nepodařilo vybudovat si v tomto průniku trvalé pozice,“ napsal washingtonský institut pro vedení války.

 

 

Psali jsme:

Byznys a energie. Trump s Putinem neřeší zdaleka jen Ukrajinu
David (SPD): Jen samozvaní vůdci Koalice ochotných věří ve svou velikost
Stejně se to zhroutí a lidi utečou. Předpověď pro Ukrajinu
Nový třídní boj, kroky k totalitě. Zbořila děsí rozvracení Příčov

 

Zdroje:

https://t.co/G1H1d4LQaP

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1960477768627490961?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1960150652199239981?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.foxnews.com/video/6377460562112

https://www.kyivpost.com/post/58988

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Putin , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Trump , dezerce , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Witkoff , Dněpropetrovská oblast

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dojde podle vašeho názoru v brzké době ke schůze Volodymyra Zelenského s Vladimirem Putinem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás s vaším platem 50 tisíc?

A myslíte, že se ze všeho dá prostě jen vykoupit? Co třeba odevzdat ten řidičák, což jste jeden čas sliboval a pro příště jezdit předpisově a nelhat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 29 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ivan Bartoš překvapil slovy o Green Dealu. Ukázal na Babiše a KDU-ČSL

9:54 Ivan Bartoš překvapil slovy o Green Dealu. Ukázal na Babiše a KDU-ČSL

„Babiš s Merkelovou schválili Green Deal, jeho rozšíření, které následně vyjednalo KDU-ČSL, bude mít…