„Pomoc Ukrajině nás rozhodně nestojí méně než miliardu ročně. Jsou to desítky miliard,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných, který vede kandidátku SPD v Jihočeském kraji. „Záleží na metodice statistiky, ale proč by se vláda vymlouvala na Ukrajinu, když za čtyři roky nasekala 1 200 miliard dluhů, kdyby pomoc Ukrajině byla ani ne miliardu ročně,“ dodal Vondráček.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Jak upozorňuje Vondráček: „Více ze všech zemí světa dalo Ukrajině na obyvatele jen Polsko. Je tedy na místě se ptát: Kdo tady lže?“
Vládní představitelé ale uvádějí jiné pohledy. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka již dříve uvedl, že: „Česko vydalo na humanitární dávky a další pomoc uprchlíkům z Ukrajiny od začátku války do konce loňska 62,5 miliardy korun. Lidé s dočasnou ochranou však většinu prostředků státu vrátili formou daní a odvodů. V posledním období příjmy dokonce převýšily výdaje o osm miliard.“
Podle Ministerstva financí pak přímé výdaje státního rozpočtu související s válkou na Ukrajině za celý rok 2023 činily 17,3 miliardy korun, přičemž do této částky se nezapočítávají utajované výdaje nebo nepřímé náklady.
Další ostré vyjádření Vondráčka mířilo na adresu českých úřadů, které mají ve zvyku vyvěšovat zahraniční vlajky, zejména tu ukrajinskou. Vondráček razí jasné stanovisko: „Na naše státní a obecní budovy patří pouze naše státní a obecní vlajky. Všechny ostatní vlajky patří sundat, ať si je aktivisti pověsí třeba u sebe doma.“
A pokračuje: „Úřední budova by měla být neutrální. Dělat z ní politickou nástěnku je neúcta ke všem občanům bez ohledu na jejich politické názory.“
Svobodní dlouhodobě varují před tím, že vláda nejen špatně hospodaří, ale ještě manipuluje veřejnost, aby zametla nekompetenci pod koberec. Podle Vondráčka pomoc Ukrajině není transparentní a lidé platí víc, než tuší. Místo skutečné diskuse přichází moralizování a cenzura. „Svoboda není něco, co můžeme brát jako samozřejmost. Pokud ji chceme zachovat, musíme ji aktivně chránit,“ dodává předseda Svobodných, který se netají tím, že v příštích volbách hodlá jít vládě tvrdě po krku.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Karel Výborný