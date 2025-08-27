Kolik miliard posíláme na Ukrajinu? Podle Vondráčka Fialova vláda mlží. „Češi platí víc než kdokoliv jiný,“ udeřil po debatě na Primě

Zatímco vládní politici veřejnosti tvrdí, že pomoc Ukrajině „nás skoro nic nestojí“, předseda Svobodných Libor Vondráček po nedávné diskusi na CNN Prima New rozmetal tento narativ na kusy. „Nejsou to jednotky, ale desítky miliard korun, které odcházejí z našich kapes,“ vzkazuje premiéru Fialovi a opírá se přitom o oficiální data. A nejen to – kritizuje také „vlajkovou aktivistickou válku“ na státních úřadech.

Kolik miliard posíláme na Ukrajinu? Podle Vondráčka Fialova vláda mlží. „Češi platí víc než kdokoliv jiný,“ udeřil po debatě na Primě
Foto: Archiv L. Vondráčka
Popisek: Libor Vondráček

„Pomoc Ukrajině nás rozhodně nestojí méně než miliardu ročně. Jsou to desítky miliard,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných, který vede kandidátku SPD v Jihočeském kraji. „Záleží na metodice statistiky, ale proč by se vláda vymlouvala na Ukrajinu, když za čtyři roky nasekala 1 200 miliard dluhů, kdyby pomoc Ukrajině byla ani ne miliardu ročně,“ dodal Vondráček.

 Tvrdá čísla mluví jasně. Premiér Fiala sám přiznal, že už po roce a půl války nás pomoc stála 34 miliard korun. Institut pro světovou ekonomiku v Kielu pak uvádí, že Česko poskytlo Ukrajině a jejím občanům celkem 232 miliard korun. Z toho 198 miliard korun šlo na uprchlíky – což znamená, že každý Čech (včetně nemluvňat) zaplatil 18 250 korun. Vojenská pomoc se vyšplhala na dalších 34 miliard korun.

Jak upozorňuje Vondráček: „Více ze všech zemí světa dalo Ukrajině na obyvatele jen Polsko. Je tedy na místě se ptát: Kdo tady lže?“

Vládní představitelé ale uvádějí jiné pohledy. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka již dříve uvedl, že: „Česko vydalo na humanitární dávky a další pomoc uprchlíkům z Ukrajiny od začátku války do konce loňska 62,5 miliardy korun. Lidé s dočasnou ochranou však většinu prostředků státu vrátili formou daní a odvodů. V posledním období příjmy dokonce převýšily výdaje o osm miliard.“

Podle Ministerstva financí pak přímé výdaje státního rozpočtu související s válkou na Ukrajině za celý rok 2023 činily 17,3 miliardy korun, přičemž do této částky se nezapočítávají utajované výdaje nebo nepřímé náklady.

Další ostré vyjádření Vondráčka mířilo na adresu českých úřadů, které mají ve zvyku vyvěšovat zahraniční vlajky, zejména tu ukrajinskou. Vondráček razí jasné stanovisko: „Na naše státní a obecní budovy patří pouze naše státní a obecní vlajky. Všechny ostatní vlajky patří sundat, ať si je aktivisti pověsí třeba u sebe doma.“

A pokračuje: „Úřední budova by měla být neutrální. Dělat z ní politickou nástěnku je neúcta ke všem občanům bez ohledu na jejich politické názory.“

Svobodní dlouhodobě varují před tím, že vláda nejen špatně hospodaří, ale ještě manipuluje veřejnost, aby zametla nekompetenci pod koberec. Podle Vondráčka pomoc Ukrajině není transparentní a lidé platí víc, než tuší. Místo skutečné diskuse přichází moralizování a cenzura. „Svoboda není něco, co můžeme brát jako samozřejmost. Pokud ji chceme zachovat, musíme ji aktivně chránit,“ dodává předseda Svobodných, který se netají tím, že v příštích volbách hodlá jít vládě tvrdě po krku.

autor: Karel Výborný

