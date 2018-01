Divoký kůň na palmovém oleji? Ochránci přírody ve Východních Čechách vytvořili netradiční kombinaci

Do Východních Čech se 20. ledna 2018 po mnoha letech, kdy zde původního evropského divokého koně člověk vyhubil, vrátí alespoň „divocí koně z Exmooru“. Koně budou vypuštěni na lokalitu Na Plachtě v Hradci Králové a na Josefovské louky u Jaroměře, kde přirozeným způsobem pomohou pečovat o tato biologicky cenná přírodní stanoviště. Jedná se o součást šířeji pojaté akce, na které se podílí přes čtyřicet různých organizací a partnerů. Jedním z nejdůležitějších spolupořadatelů je Koalice proti palmovému oleji, která se návštěvníkům akce rozhodla zkrátit čekání na koně bohatým doprovodným programem.

Hlavní důvody netradičního a provokativního spojení „divokých koní a palmového oleje“ vysvětluje jeden z hlavních organizátorů celého přesunu, dlouholetý ochránce přírody David Číp: „Vzhledem k atraktivitě 'evropských divokých koní' a nemalé mediální pozornosti, které se těší zcela unikátní projekt nevládní organizace Česká krajina zaměřený na návrat divokých koní spolu se zubry a 'pratury' (viz např. ZDE), jsme původně plánovali přesun koní tajit a vše zveřejnit až po akci, kdy už budou obě stáda v pořádku v aklimatizačních ohradách. Celá akce však byla vlivem zdlouhavé byrokracie o několik měsíců odložena a začalo být jasné, že termín už neutajíme. Protože převoz koní proběhne pouhých pár dní před mezinárodním Dnem bez palmového oleje, rozhodli jsme se obě akce spojit v jednu. Díky úzké spolupráci s tak silnou platformou, jakou je Koalice proti palmovému oleji, bude navíc akce snad dobře organizačně zajištěna.“

„Přesně před dvěma lety v Hradci Králové zcela spontánně vznikla akce, ze které se nakonec díky velkému ohlasu na sociálních sítích vloni vyklubal velice úspěšný mezinárodní Den bez palmového oleje. V místech, kam míří druhé stádo, tedy v Jaroměři, pro změnu před pár lety mezi členy Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř a České společnosti ornitologické vznikl i nápad právě na založení naší dnešní velmi rozvětvené Koalice proti palmovému oleji. 35–­členná rada koalice proto neváhala a s ohledem na všechny tyto okolnosti se rozhodla výrazně pomoci s celkovou organizací akce,“ vysvětluje tisková mluvčí Koalice proti palmovému oleji Kateřina Holubová.

O tom že, doprovodný program bude více než bohatý, není pochyb. „Chybět nebudou workshopy s návody na konkrétní způsoby péče o cenné přírodní lokality, přednášky, promítání fotografií, soutěže pro děti, prezentace firem vyrábějící výrobky bez palmového oleje, prodej benefičního zboží na podporu ochrany přírody a mnoho dalšího. Představíme také různé projekty na ochranu české a tropické přírody včetně první veřejné prezentace prototypu Ekokaravanu. Dorazí i vzácná domorodá návštěva ze Zátoky nosatých opic na indonéském ostrově Borneo, proběhne symbolické pálení slonoviny a rohoviny nebo ukázka výcviku psů od místních kynologů. Navíc hned od začátku akce budou moci přiložit ruku k dílu všichni milovníci zvířat i přírody a pomoci nám například s likvidací a odklízením náletů a invazních druhů rostlin či odpadků během dobrovolné brigády,“ vyjmenovává rozmanité aktivity národní koordinátorka Koalice proti palmovému oleji Martina Skohoutilová.

Organizátory akce jsou Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř, Česká společnost ornitologická a Česká krajina – jako jedni z mnoha členů Koalice proti palmovému oleji, dále např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Zoo Dvůr Králové nad Labem, Muzeum východních Čech v HK a mnoho dalších – celkem se na této akci podílí přes čtyřicet různých subjektů.

„Celou akci jsme nakonec pojali nikoli 'jen' jako návrat koní, ale jako oslavu ochrany přírody jako takové. Právě lokalita Na Plachtě je snad jedno z nejsymboličtějších míst v celé ČR, protože nebýt celých generací zapálených ochranářů včetně slavných osobností, jako je Dan Bárta nebo Zdeněk Svěrák, by z Plachty zbylo jen komunistické sídliště nebo nevzhledné sklady a haly,“ říká Martin Hanousek, krajinný ekolog, krajský a městský zastupitel a také jeden z mnoha spoluorganizátorů celé akce. O tom, že bez více než třicetileté snahy o záchranu této unikátní lokality by na ní dnes už skoro nic nežilo, natož pak divocí koně, je přesvědčen i vědec a entomolog Muzea východních Čech Miroslav Mikát: „Tlaky zastavět tuto v ČR i celé střední Evropě nejbohatší lokalitu na vážky byly opravdu obrovské, a proto jsme tuto akci pojali i jako poděkování všem těm stovkám a tisícům lidí, kteří se o záchranu a dlouholetou péči o Plachtu zasloužili. Protože bez nich by měli utrum nejen všichni vědci a ochranáři, ale i spousty cyklistů, běžců, pejskařů, houbařů, fotografů, turistů, ba dokonce i tankistů nebo airsofťáků, kteří dnes Plachtu z těchto rozmanitých důvodů nezřídka každodenně navštěvují.“

Nezbývá tedy než popřát, aby se „oslava“ ochrany spojená s divokými koňmi, ptáky, motýly i ochranou přírody tropů včetně slonů, nosorožců, orangutanů i delfínů vydařila přesně podle přání všech organizátorů.

Podrobnější program s orientačními časy například ukázek práce stromolezců při údržbě zoo-stromů, pálení slonoviny nebo amatérského divadla o ochraně motýlů je možné nalézt ZDE.

