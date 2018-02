Do hlubin Antarktidy se s Greenpeace potápí i oscarový herec Javier Bardem

Jen pár dní poté, co ponorka Greenpeace poprvé natočila unikátní záběry z mořského dna u pobřeží Antarktidy, vystřídal vědce v ponorce herec Javier Bardem - nositel Oscara za roli zabijáka v kriminálním dramatu Tahle země není pro starý.

Hollywoodská hvězda pluje již od poloviny ledna na palubě lodi Greenpeace spolu se svým bratrem Carlosem, aby podpořila kampaň za vyhlášení největší oceánské rezervace na světě ve Weddelově moři. V těchto dnech mapuje vědecká expedice unikátní podmořský život, aby ukázala, že místní panenské ekosystémy si zaslouží nejvyšší stupeň ochrany. “Rozmanitost života na mořském dně je ohromující. Ponořit se tam dolů a dokumentovat ty živočichy ve všech jejich tvarech a barvách je nesmírně důležité,” říká Bardem.

Stísněné prostory a pokles ponorky o stovky metrů pod hladinu herec podle svých slov snášel dobře. “Myslel jsem, že budu víc nervózní, když jsme se potápěli do hloubky, ale nakonec to byl velmi příjemný zážitek. Jsem rád, že jsem mohl alespoň jednou vystřídat mořskou bioložku a být přímo na místě, kde se vědecký výzkum provádí a vidět to pozoruhodné místo na vlastní oči,” říká Bardem.

Výlet se světoznámou celebritou si užíval i pilot ponorky John Hocevar, mořský biolog pracující pro Greenpeace USA. “Nestává se vám každý den, že si vedle vás sedne Javier Bardem a jedete na projížďku v ponorce. Byl naprosto v klidu na to, že šlo o jeho první ponor. Myslím, že ho ten zážitek hodně nadchnul,” říká Hocevar.

Návrh na vytvoření rezervace ve Weddelově moři předložila Evropská unie a Komise pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy se jím bude zabývat v říjnu 2018. Záběry a zjištění z mapování mořského dna poskytne Greenpeace členům komise, aby mohli lépe rozhodnout o umístění nejchráněnějších lokalit v rámci případně vyhlášené rezervace.

autor: Tisková zpráva