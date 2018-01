Dopravní podnik uzavře jižní vestibul stanice metra Budějovická

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je nucen z důvodu havarijního stavu zastřešení veřejné pasáže mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK, které není ve správě DPP, od pátku 19. ledna 2018 až do odvolání uzavřít jižní vestibul stanice metra C Budějovická.

Místní šetření svolané Magistrátem hlavního města Prahy konstatovalo havarijní stav zastřešení veřejné pasáže mezi budovami České spořitelny a obchodního domu DBK, které není ve správě DPP. Pro nezbytné zajištění bezpečnosti svých cestujících proto DPP od zahájení denního provozu v pátek 19. ledna 2018 uzavírá jižní vestibul stanice metra Budějovická (s eskalátory); následně budou majitelem pozemku uzavřeny i prostupy mezi severním atriem a jižní pasáží kolem tohoto vestibulu.

Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje na špatný stav zastřešení pasáže několik let. „Překážkou oprav však byla neúspěšná jednání s vlastníky okolních budov, kteří kladením přehnaných kompenzačních podmínek znemožňovali zahájení rekonstrukce,“ vysvětluje Vít Hofman, tiskový mluvčí MHMP a dále dodává: „Vyhlášení havarijního stavu nám umožňuje zahájit opravy bezodkladně.“

„Délka uzavření jižního vestibulu stanice metra Budějovická je v tuto chvíli odhadována na dobu minimálně tří měsíců. Cestující mohou pro vstup do stanice využít severní vestibul. K omezení dojde u bezbariérového přístupu stanice, který bude zajištěn pouze do atria, nikoliv do úrovně ulice,“ informuje Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.

