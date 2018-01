Družstvo CBA chce, aby stát řešil otázku stravenek. Poukazuje na systém provizí

„Bylo by nejlepší, aby se s fungováním stravenek začalo konečně něco dělat. Stravenky v současnosti slouží de facto jako další platidlo, lidé jimi platí v restauracích a prodejnách, restaurace jimi platí zase dál. Poslední článek řetězce pak stravenky vrací emitující firmě, od které dostane zpět peníze po odečtení provize. Je to v podstatě lichva, provize jsou obrovské, pohybují se mezi 5 až 6 %, což je srovnatelné, jako by si banka dala za půjčku úrok 60 procent,“ řekl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Stravenky jsou v současné době nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem. Využívá je přes 1,3 milionu zaměstnanců u více než 60 tisíc zaměstnavatelů. Lze jimi platit ve zhruba 30 tisících provozovnách a Češi ročně ve stravenkách projedí 15 miliard korun. Přestože podle předsedy družstva stravenku většinou otočí zákazník jen jednou za měsíc, provize se také platí měsíčně. „Přesněji řečeno pokaždé, když se vracejí stravenky, v praxi právě jedenkrát měsíčně,“ uvedl Mazák. Problémem je podle něj blokování hotovosti. V maloobchodě například jednou měsíčně svezou z prodejny stravenky, na centrále je přepočítají a odešlou vydávající firmě, která do 14 dní pošle prodejně hotovost.

„Pokud zákazník za stravenky nakoupil začátkem měsíce, tak po započtení času na manipulaci a převod peněz obdrží prodejna hotovost až po téměř dvou měsících od provedení nákupu. Jak k tomu obchodník přijde, když musí dát 6 % ze své marže pryč jen proto, že zákazník místo peněz použil stravenku? Jak je možné, že je provize tak velká? Kam ty peníze přijdou? Do kapsy emitujícím firmám? Nebo zákonodárcům? Kdo má vlastně z tohoto systému prospěch? Bohužel na to zase doplácí obchodník, který pracuje jen s minimální marží,“ upozornil Mazák.

Ministerstvo financí přitom před několika dny projevilo zájem omezit v novém zákoně o dani z příjmu všechny výjimky z placení daní včetně stravenek. Družstvo CBA si od takového zásahu slibuje pozitivní změnu, protože sami maloobchodníci nemohou v tomto ohledu změnit nic. „Nedá se tomu zabránit, pokud nechce firma přijít o zákazníky. Stravenky se tedy rozšířily a konkurence je tak vysoká, že je nelze nebrat. Proč emituje stravenky už i Lidl a Kaufland? To je jasné – protože tím pádem nemusí platit provizi cizím firmám,“ uzavřel Mazák.

Družstvo CBA CZ je sdružení velkoobchodů a maloobchodních jednotek, které aktuálně čítá okolo 900 prodejen a produkuje obrat téměř 2 miliardy Kč. Současným cílem CBA je vybudovat stabilní síť kvalitních maloobchodů, čehož se snaží dosáhnout podporou maloobchodníků, investicemi do prodejen, kvalitním marketingem nebo zaváděním nových technologií a služeb. Pilířem je jednotný maloobchodní pokladní systém s centrálním číselníkem zboží čítajícím v současnosti již více než 120 tisíc položek.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: DAC 5 vyžaduje, aby přístup k datům měli všichni správci daně, nejen finanční správa Premiér Babiš: Z hlediska boje proti daňovým únikům může být ČR v rámci EU vzorem Finanční správa: Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost si vybrat výhodnější zdanění Finanční správa: Zaměstnanci mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva