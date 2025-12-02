ERÚ: Regulované ceny elektřiny a plynu na rok 2026

Regulované ceny elektřiny na hladině nízkého napětí by měly v průměru vzrůst přibližně o procento. Na vyšších napěťových hladinách dojde naopak k poklesům, na hladině vysokého napětí téměř o 6 % a na hladině velmi vysokého napětí o cca 12 %.
Cenové výměry pro plynárenství předpokládají průměrný nárůst regulované složky do 5 % v případě domácností, maloodběratelů, středních i velkých odběratelů. Regulované ceny elektřiny pro příští rok může ještě ovlivnit rozhodnutí vlády o úplném přenesení financování POZE na stát. Cenové výměry musí ERÚ podle energetického zákona vydat do konce listopadu. Jejich vydání předcházel povinný veřejný konzultační proces. ERÚ v průběhu konzultací vypořádal 35 připomínek od 12 subjektů v oblasti elektroenergetiky a 20 připomínek od 5 subjektů v oblasti plynárenství. Připomínky se svým charakterem pohybovaly od drobných technických, až po žádosti o úpravu regulatorních principů.
V cenových výměrech pro oblast elektroenergetiky mělo pozitivní dopad snížení odhadu celkových výdajů na POZE v nadcházejícím roce. Regulované ceny jsou proto nižší, než předpokládaly návrhy cenových výměrů v konzultačním procesu. Příspěvek na POZE, který stále tvoří podstatnou část regulované ceny elektřiny, ale může dále ovlivnit případné usnesení vlády, pokud se ho rozhodne plně kompenzovat ze státního rozpočtu. V takovém případě by ERÚ vydal změnový cenový výměr a regulované ceny elektřiny by meziročně podstatně klesaly na všech napěťových hladinách.
Cenový výměr pro elektroenergetiku
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Na hladině nízkého napětí, na které jsou připojeny především domácnosti a podnikatelé, by regulované ceny měly meziročně vzrůst v průměru o 1,1 %. Konkrétní změny se pak odvíjejí nejen od distribuční oblasti, ale také od charakteru odběru a distribuční sazby daného odběratele. Na hladině vysokého napětí dojde k průměrnému meziročnímu poklesu o 5,8 %, na hladině velmi vysokého napětí o 11,8 %.
Pozitivně se v regulovaných cenách odráží pokles cen za systémové služby a také klesající náklady na krytí technických ztrát v soustavách. Na vyšších napěťových hladinách oproti letošnímu roku zároveň výrazněji klesl příspěvek na POZE vlivem nastavení státní dotace a poklesu celkových nákladů na POZE.
Negativně na regulované ceny naopak působí rostoucí potřeba investic v energetických soustavách související s transformací energetiky, modernizací, obnovou a rozvojem soustav. Současně se stále projevuje inflace, která navyšuje provozní i investiční náklady.
„Při stanovení regulovaných cen se musíme řídit aktuálně platným usnesením vlády, které vyčleňuje ze státního rozpočtu dotaci na POZE ve výši 24,6 miliardy korun. Pokud v budoucnu dojde k rozhodnutí o přenesení celé podpory POZE na stát, jsme připraveni neprodleně vydat změnový cenový výměr. Pro nízké napětí by to znamenalo meziroční pokles regulovaných cen o více než 15 procent, pro vysoké napětí o 21 procent a pro velmi vysoké napětí o více než 34 procent,“ vysvětluje Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Cenový výměr pro plynárenství
V oblasti plynárenství v příštím roce průměrné regulované ceny meziročně vzrostou o 4,7 % pro domácnosti a maloodběratele a o 4,5 % pro střední a velkoodběratele. Hlavním důvodem nárůstů je, podobně jako v elektroenergetice, potřeba vyšších investic. V plynárenství má navíc negativní vliv také nízká spotřeba, která v minulých letech dosáhla svého třicetiletého minima.
„Na regulované ceny plynu stále negativně působí nízká spotřeba a dále vyšší potřeba investic. Spotřeba sice roste, ale pomaleji, než se očekávalo. Na druhou stranu pozorujeme mírné oživení tranzitu plynu, z čehož díky nově nastavené metodice cenové regulace těží domácí zákazníci,“ dodává Jan Šefránek.
Očekávaný vývoj celkových cen elektřiny a plynu
Co se týče meziročních změn celkových cen elektřiny a plynu, tedy při zohlednění regulované i neregulované složky ceny, lze očekávat spíše jejich pokles. Změny ale budou velmi individuální v závislosti na smlouvě konkrétního zákazníka. K poklesu, řádově v jednotkách procent, dochází u nefixovaných produktů na dobu neurčitou. U smluv na dobu určitou s fixovanou cenou se změny budou odvíjet toho, zda zákazníkům aktuálně končí fixace. U končících dlouhodobých fixací lze s novou smlouvou očekávat pokles cen až o desítky procent. V případě trvajících fixovaných smluv se ale neregulovaná složka nijak nezmění, a vliv tak bude mít pouze regulovaná složka. Výhodnější nabídky obchodní, tj. neregulované složky, získají zejména aktivní zákazníci. ERÚ proto doporučuje využívat nezávislého srovnávače nabídek (ZDE), který provozuje na svém webu.
Cenové výměry v plném znění jsou k dispozici na webových stránkách ERÚ ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva