Zničit Trumpovi život. Írán má šanci přežít

Nastal čtvrtý den války na Blízkém východě. Izrael oznámil, že chystá další údery. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl televizi Fox News, že Američané a Izraelci společnými silami připravili půdu ke změně režimu v Íránu.
„V konečném důsledku je na íránském lidu, aby změnil vládu... USA a Izrael společně vytvářejí podmínky pro to, aby to mohli udělat,“ řekl Netanjahu. „Toto otevírá bránu k míru,“ poznamenal k vojenské operaci. Američany ujišťoval, že se nevrhli do nekonečné války. „Toto je ve skutečnosti něco, co nastolí éru míru, o které jsme ani nesnili,“ sdělil divákům televize Fox News.
Netanjahu konkrétně zmínil Saúdskou Arábii jako národ, o kterém se domnívá, že z pádu íránského režimu „hodně získá“.
Posléze vychválil Donalda Trumpa.
„Donald Trump je nejsilnější vůdce na světě,“ řekl. „Dělá to, co považuje za správné pro Ameriku. Dělá také to, co považuje za správné pro budoucí generace... Írán je odhodlán vás zničit. A ať už to lidé chápou, nebo ne, vůdce to musí pochopit. Donald Trump to chápe. Nemusíte ho do ničeho tlačit. Dělá to, co považuje za správné, a tohle je správné.“
Írán v odpovědi naznačil, že by mohl udeřit na lodě v Hormuzském průlivu, přes který proudí asi čtvrtina světové produkce ropy. Američané podle agentury Reuters mezitím přiznali smrt 6 svých vojáků. Státy Perského zálivu čelí dalším íránským útokům. Qatar Energy zastavuje produkci LNG.
Válka na Blízkém východě ovlivní i Tchaj-wan, protože ostrov sousedící s Čínou nakupuje zkapalněný zemní plyn (LNG) od států Perského zálivu. Společnost Qatar Energy však oznámila, že v této situaci pozastavuje produkci zemního plynu. Vláda Tchaj-wanu naznačila, že nemá obavy z energetické krize, protože má záložní plán. Obrátí se prý na Austrálii, Japonsko, Jižní Koreu a USA. Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že Japonsko je druhým největším dovozcem zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě po Číně.
Japonské společnosti mají podle vlády zásoby LNG odpovídající zhruba třem týdnům spotřeby, zatímco zásoby ropy v zemi obsahují ekvivalent 254 dnů čistého dovozu.
Ministr zahraničí USA Marco Rubio oznámil, že administrativa Donalda Trumpa podnikne opatření ke zmírnění růstu cen ropy, která zdražuje v důsledku americko-izraelského úderu na Írán.
„Počínaje zítřkem uvidíte, jaká opatření budeme postupně zavádět. … Předpokládali jsme, že by to mohlo přinést určité problémy,“ vyjádřil se Rubio před novináři k válce proti Íránu.
A to není jediný problém.
Hlavní dopravní uzly v Perském zálivu, včetně nejrušnějšího mezinárodního letiště na světě v Dubaji, které obvykle odbaví přes 1 000 letů denně, zůstávají uzavřeny již třetí den. Začaly klesat akcie amerických leteckých společností.
Skupina 29 předních leteckých společností, hotelů a cestovních kanceláří z Evropy, Asie a Severní Ameriky v pondělí podle výpočtů agentury Reuters ztratila dohromady tržní hodnotu 22,6 miliardy dolarů.
Světlo světa spatřily snímky amerického úderu na závod na obohacování uranu v íránském Natanzu. Institut pro vědu a mezinárodní bezpečnost uvedl, že snímky vytvořené společností Vantor se sídlem v Coloradu ukazují dva údery na přístupové body k podzemnímu závodu. David Albright, bývalý jaderný inspektor OSN a zakladatel institutu, uvedl na základě satelitních snímků, které jeho skupina prozkoumala, že k úderům zřejmě došlo někdy mezi nedělním odpolednem a pondělním ránem místního času.
Albrightova zjištění potvrzují dřívější prohlášení Rezy Najafího, íránského vyslance u Mezinárodní agentury pro atomovou energii, že Natanz byl zasažen v neděli.
Předseda Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu, Mike Johnson, oznámil novinářům, že Izraelci byli odhodláni provést útok bez ohledu na to, zda se přidají Spojené státy, či nikoli, a prezident Trump se rozhodl přidat, aby co nejrychleji vyřídil akci, jejíž završení považuje za zásadní pro bezpečnost USA. „Myslím, že tato operace bude rychle ukončena,“ řekl Johnson.
Trumpovi republikáni trvají na tom, že útok na Írán byl plně v jeho pravomoci jako vrchního velitele.
Ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth, ředitel CIA John Ratcliffe a generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů, v pondělí informovali vedoucí představitele Kongresu o útocích na Írán, dva dny poté, co izraelské a americké síly spustily celou akci.
Opoziční demokraté tvrdí, že Trumpova administrativa nedodala dost důkazů pro to, že bylo zcela nezbytné spustit vojenskou akci. V Kongresu chtějí o situaci jednat. Připomínají, že podle ústavy schvaluje rozpoutání války Kongres, nikoli prezident, ať je jím kdokoli.
„Neexistuje žádná jasná strategie. A musíme od prezidenta slyšet, co chce,“ řekla v pondělí CNN demokratická senátorka Jeanne Shaheenová. „Pokud budeme úspěšní, je to příležitost k opravdovému zlomu na Blízkém východě. Ale vůbec není jasné, jak se to bude odehrávat.“
CNN také upozornila, že americký útok na Írán může vyvolat teroristické útoky na americké cíle. Ale i podle CNN může Trump uspět.
-
prezident USA se totiž přidal k akci, ke které za 50 let nenašel odvahu žádný z jeho předchůdců, a pokud neutralizuje regionálního protivníka USA, půjde i podle CNN o jednoznačný úspěch.
„Tato válka, kterou Trump zahájil, je neoprávněná a nezákonná. To nutně neznamená, že bude neúspěšná,“ řekl v pondělí historik a odborník na zahraniční politiku Max Boot.
Za úspěch by se z amerického pohledu dala považovat změna režimu v zemi, ale i možnost, že se u moci udrží stávající íránský režim, ale bude to režim bezzubý, se zdevastovanou armádou, s prakticky neexistujícím letectvem a námořnictvem.
Jednoznačný neúspěch by pro Trumpa nastal v okamžiku, kdy by se Írán proměnil v Libyi, tj. v zemi, kde různé části země ovládají různí vůdci, kteří získávají podporu z různých stran, a fakticky jde o zemi, přes kterou proudí uprchlíci do dalších částí světa a nikdo neví, co se tam může stát v relativně krátkém čase.
CNN také upozornila, že pozice dnešního islámského režimu není tak obtížná, jako ta Trumpova. Pravděpodobně počítají s tím, že válku proti světové mocnosti prohrají, ale svými akcemi by fakticky mohli zničit prezidentství Donalda Trumpa.
„Z íránského pohledu se jejich strategie změnila,“ řekl Trita Parsi, spoluzakladatel Quincy Institute for Responsible Statecraft. „Jejich kalkulace, jejich měřítko úspěchu nespočívá v tom, že nutně musejí vyhrát válku. Potřebují jen co nejvíce poškodit, oslabit, případně zničit Trumpovo prezidentství, než válku prohrají.“