ERÚ: V prvním pololetí rostla spotřeba tepla, u domácností meziročně o desetinu

18.09.2025 10:17 | Tisková zpráva

V prvním pololetí letošního roku vzrostla spotřeba tepla v soustavách centrálního zásobování.

Foto: ERÚ
Vystoupala na hodnotu 37,6 PJ, to je oproti loňsku o 6,6 % více. Růst táhly zejména sektor obchodu, služeb, školství a zdravotnictví a domácnosti, naopak u průmyslu se statistiky meziročně nezměnily. Výroba tepla narostla o 4,5 %.

„V prvním letošním pololetí rostla nejen spotřeba elektřiny a plynu, ale i tepla. Hlavním faktorem byly meziročně nižší teploty, které se projevily nižším odběrem na vytápění u domácností či v sektoru obchodu a služeb, spotřeba tepla v průmyslu meziročně stagnovala,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.

U domácností se spotřeba tepla zvýšila o 10,5 %, v sektoru obchodu, služeb, školství a zdravotnictví dokonce o 11,2 %. Spotřeba v průmyslu kopírovala loňské první pololetí (7,9 PJ).

Výroba tepla meziročně vzrostla o 4,5 %. „V kontextu transformace teplárenství je důležité, že nejvíce se v prvním pololetí meziročně zvýšila výroba tepla ze zemního plynu a z obnovitelných zdrojů energie, zejména z biomasy, kde nárůst činil 14,3 %. Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla vzniklo 46,4 petajoulů tepla, o 6,4 % více než loni,“ shrnuje Jan Šefránek.

Přestože výroba ze zemního plynu stoupla o 12,4 % a z obnovitelných zdrojů o 10,3 %, nejvíce tepla vzniklo i v úvodních šesti měsících tohoto roku z hnědého uhlí, kde meziročně nedošlo k žádné změně. Výroba naopak klesla u černého uhlí (-2,5 %) a ostatních plynů (-7,5 %), u odpadního tepla byl meziročně nárůst o 2,7 %.

Kompletní statistiky najdete ve čtvrtletní zprávě o provozu teplárenských soustav ZDE.

Zdroje:

https://eru.gov.cz/ctvrtletni-zprava-o-provozu-teplarenskych-soustav-cr-za-ii-ctvrtleti-2025

energie , spotřeba , ERÚ , teplo , TZ

autor: Tisková zpráva

