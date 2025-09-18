ERÚ: V prvním pololetí rostla spotřeba tepla, u domácností meziročně o desetinu

Vystoupala na hodnotu 37,6 PJ, to je oproti loňsku o 6,6 % více. Růst táhly zejména sektor obchodu, služeb, školství a zdravotnictví a domácnosti, naopak u průmyslu se statistiky meziročně nezměnily. Výroba tepla narostla o 4,5 %.
„V prvním letošním pololetí rostla nejen spotřeba elektřiny a plynu, ale i tepla. Hlavním faktorem byly meziročně nižší teploty, které se projevily nižším odběrem na vytápění u domácností či v sektoru obchodu a služeb, spotřeba tepla v průmyslu meziročně stagnovala,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.
U domácností se spotřeba tepla zvýšila o 10,5 %, v sektoru obchodu, služeb, školství a zdravotnictví dokonce o 11,2 %. Spotřeba v průmyslu kopírovala loňské první pololetí (7,9 PJ).
Výroba tepla meziročně vzrostla o 4,5 %. „V kontextu transformace teplárenství je důležité, že nejvíce se v prvním pololetí meziročně zvýšila výroba tepla ze zemního plynu a z obnovitelných zdrojů energie, zejména z biomasy, kde nárůst činil 14,3 %. Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla vzniklo 46,4 petajoulů tepla, o 6,4 % více než loni,“ shrnuje Jan Šefránek.
Přestože výroba ze zemního plynu stoupla o 12,4 % a z obnovitelných zdrojů o 10,3 %, nejvíce tepla vzniklo i v úvodních šesti měsících tohoto roku z hnědého uhlí, kde meziročně nedošlo k žádné změně. Výroba naopak klesla u černého uhlí (-2,5 %) a ostatních plynů (-7,5 %), u odpadního tepla byl meziročně nárůst o 2,7 %.
Kompletní statistiky najdete ve čtvrtletní zprávě o provozu teplárenských soustav ZDE.
autor: Tisková zpráva