Okamura (SPD): Zdržujete nás od práce

Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, řeknu to upřímně. Tato dnešní schůze o vyjádření nedůvěry vládě ze strany opozice několik dní poté, co Sněmovna vyjádřila naší vládě důvěru, je podle mého názoru nesmyslná. Jelikož z minulosti víme, že stejně jako prezidenti blokovali některé kandidáty na ministry, tak stejně ostře se proti nim vymezovali tehdejší zástupci vládních stran a vlády a mnohdy skutečně ostře a nevybíravě. Například vůči prezidentovi Zemanovi, kdy v okamžiku, kdy měl prezident Zeman zdravotní problémy, tak ho skutečně nevybíravě za hranicí jakékoliv etiky chtěla bývalá Fialova vládní koalice, tedy současná opozice, odvolávat z funkce.
Zde považuji za nutné upozornit například na včerejší vyjádření místopředsedkyně ODS Evy Decroix, která označila miliony voličů naší současné vládní koalice za svoloč. Cituji doslova. To znamená, místopředsedkyně ODS Eva Decroix, bývalá ministryně spravedlnosti, označila miliony občanů, kteří volili současnou naší vládní koalici, za svoloč. No, a to je slovník současné opozice vůči občanům, kteří mají jiné názory.
Takže popravdě, proto nemá smysl brát jako téma nedůvěry vládě komunikaci kohokoliv s Hradem. My jsme k tomu přistoupili naopak, protože když tady byla v neděli demonstrace, co se týče opozičních názorů, které podporují občané, tak já jsem na to řekl, že jsem rád, že za naší vlády se vrátila svoboda slova. A my jsme rádi, že je tady demokracie, že občané se mohou svobodně vyjadřovat na rozdíl od minulé Fialovy vlády, kdy se lidé vyhazovali z práce za jiné názory. Například profesor Drulák pod ministerstvem zahraničí. Pak vyhrál soud, že byl vyhozen neoprávněně pod Lipavským, pod Fialovou vládní koalicí. No, neuvěřitelný. Za vás se vyhazovali lidi z práce neoprávněně a pak vyhrávali soudy.
A samozřejmě i v mém případě tři roky vězení za plakát, že mi hrozí na základě trestního oznámení poslance koalice SPOLU Jiřího Pospíšila, exministra spravedlnosti?
To za nás občané mít obavy už nemusí, za nás bude svoboda slova a občané se budou moci svobodně vyjadřovat.
Nebo další příklad. Disident chartista Slávek Popelka, taky ve vězení za názor v minulém volebním období.
Takže to jsou skutečně otřesné případy a já můžu ubezpečit vás, občany České republiky, že za nás se opět vrací svoboda, vrací se demokracie a můžete si svobodně říkat své názory. A já jsem za to rád a jsem šťastný, že tato možnost je. A doufám, že všichni občané, včetně těch, kteří demonstrují, brzy uvidí výsledky naší vlády, kdy všem občanům České republiky zlepšíme životy, dáme jim více peněz, dáme jim pocit bezpečí a Česká republika bude prosperovat na rozdíl od dosavadní Fialovy vlády, kdy došlo k rekordnímu poklesu reálných mezd.
Dokonce jsme byli nejhorší v Evropě. Pokles reálných mezd, ceny elektřiny. Dále samozřejmě co se týče bydlení. Nejdražší bydlení v přepočtu metr čtvereční na paritu kupní síly vůbec v Evropě. A my to všechno budeme řešit, aby se občanům dařilo lépe.
Takže ten důvod té dnešní schůze o nedůvěře tak, jak ho formulovala současná opozice, tedy bývalá Fialova vládní koalice, tak ten z mého pohledu nemá vůbec žádnou logiku.
Ale na druhou stranu je to celkem, řekl bych, i dobré zjištění z jednoho pohledu. Protože když já jsem slyšel v pátek, že už snad popáté současná opozice navrhuje moje odvolání... No, to bylo... V prosinci chtěli odvolávat tady pana premiéra Babiše - mimořádná schůze, v lednu jsem odvolávaný já, pak tady byl Macinka, Turek a teď celá vláda zase...
No, v podstatě vy dokola recyklujete pořád odvolávání. A svědčí to o jedné věci. Já, když jsem slyšel, že mě v pátek chce opozice znovu odvolat, a kouknul jsem se na hodinky, že bylo 30. ledna a chcete mě odvolat za můj novoroční projev, tak ona to v podstatě byla docela dobrá zpráva z toho pohledu, že jsem zjistil, že nemáte vůbec nic. Vy nemáte žádný pozitivní program, žádné řešení, jak byste dali občanům více peněz, vy nemáte žádné řešení na prosperitu České republiky. To znamená, i po měsíci recyklujete můj pravdivý novoroční projev a nic jiného nemáte, žádný důvod na odvolávání.
No, ještě větší, řekl bych, pohled zajímavý nebo nechci říct, zábavný, ale to zase ne, škodolibý nejsem, protože vy v podstatě v té opozici, jak je vás tam pět a jak nemáte nikdo žádné pozitivní téma, tak soutěžíte vzájemně s těmi stejnými tématy. Proto ty stejné návrhy na odvolání se tady recyklují vždycky pětkrát. Protože každý z těch opozičních poslaneckých klubů navrhne to samé. Pětkrát Babiš, pětkrát Okamura, pětkrát Turek, pětkrát celá vláda. A teď to půjde zase dokola. A uvidíte, že to zas půjde dokola. Máme únor, březen a uvidíte, že říkám pravdu, protože vás znám a vy nic, žádný návrh nemáte pozitivní, takže bude to pořád dokola, to odvolávání, pořád dokola, každou schůzi to bude. A teď jenom to pořadí možná se bude mírně měnit, kdo z této čtveřice, včetně tedy celé vlády, jakým způsobem vy nastavíte do pořadí.
Proto je to opravdu zoufalé, ale problém je v tom, že nás zdržujete od práce. A my tady máme obrovské množství pozitivních návrhů, ke kterým se dostanu. A jako je mi líto, že občané už mohli mít - statisíce živnostníků - už mohli mít snížené zálohy, které vy jste jim zvýšili. Ano, bývalá Fialova vláda ještě stačila podrazit živnostníky definitivně od 1. ledna a vy jste zvýšili povinné odvody živnostníkům, statisícům živnostníkům. No, a my tady máme návrh už od loňského roku, hned jak jsme se chopili vlády, tak jsme podali do Sněmovny návrh, že chceme snížit ty povinné odvody živnostníkům, které vy jste zvýšili. A jenom poznamenám, že za vaší vládní koalice v minulém volebním období jste zvýšili povinné odvody živnostníkům o 60 procent. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. A živnostníci to ví.
To znamená, vy jste proti pracujícím lidem. Vy jste zvýšili odvody živnostníkům a pak jste to poslali například na Ukrajinu a Ukrajincům. Ale pro nás, pro naši vládu je Česká republika na prvním místě. To znamená, my vám, živnostníkům, vážení a milí živnostníci, ty povinné odvody snížíme. Ten zákon nám tady leží, ale protože opozice pořád obstruuje, pořád zdržuje to projednávání těchto našich dobrých zákonů, tak bohužel musíte kvůli opozici na to teď čekat déle. Ale nebojte se, vážení, milí živnostníci. My jsme naštěstí, protože tu současnou opozici známe dobře, jak se chovají, tak jsme ten zákon už napsali tak, že si to budete moci vyúčtovat zpětně. Takže i od ledna, co kvůli Fialově vládě jste museli odvést více, kvůli té bývalé Fialově vládě, a museli jste odvést vyšší povinné odvody na sociální zabezpečení, tak ten zákon máme napsaný tak, že se vám to vrátí, vyúčtujete si to a bude vám to vráceno. Takže opozice to sice tady zdržuje, je proti vám živnostníkům, ale nebojte se, my jsme to takhle už připravili předem ve vládní koalici, takže o nic nepřijdete a ještě vám v průměru o 7 800 korun měsíčně, 8 000 u toho živnostníka s průměrným příjmem v tom mediánu, tak vám ušetříme téměř 8 000 korun měsíčně, ušetříme všem statisícům živnostníků díky naší vládě.
A já bych chtěl požádat opozici, aby nezdržovala živnostníky, aby nepodrážela živnostníky, protože čekají na to, aby platili méně. ODS proti živnostníkům a proti podnikatelům, stejně jako koalice SPOLU, Piráti, proti živnostníkům, proti podnikatelům. Zdražili vám odvody, poslali to do zahraničí nebo na předražené stíhačky F-35 - zasmluvnila bývalá Fialova vláda - které jsou finančně neúnosné pro Českou republiku a jsou nevhodné. A teď samozřejmě ještě brání v tom, abychom vám pomohli. Ale my vám pomůžeme.
No, a já se k tomu ještě dostanu. Já chápu z tohoto pohledu a z mnoha dalších pohledů, že opozice naši vládu nechce, protože naše programové prohlášení vlády je v přímém rozporu s cíli opozice. Protože naše vláda klade na první místo Českou republiku a české občany. A říkám to zcela jasně, pragmaticky. Naše vláda je pragmatická, na tom jsme se shodli a já jsem rád, že mohu být součástí této vládní koalice, protože jsem vždycky prosazoval pragmatickou politiku. Na rozdíl od opozice, která naopak kope za zahraniční zájmy a kope za Brusel nebo za Ukrajinu. A to je ten klíčový rozdíl, proč my se nemůžeme tady shodnout.
Naše vláda odmítá zelené šílenství a nelegální migraci a obecně progresivismus. A stavíme se pragmaticky na stranu zdravého rozumu proti ideologickému vnímání světa. U toho se samozřejmě ještě zastavím.
Takže další konkrétní případ. Minulá vládní koalice, tedy Fialova vládní koalice, ODS, v čele s ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti, odsouhlasila, dvakrát dokonce hlasovala v Evropské unii pro emisní povolenky ETS 2. Dvakrát jste pro to hlasovali. To znamená, vy jste přímo proaktivně poškodili Českou republiku, podrazili jste 10 milionů občanů, kteří si přejí mít, nebo miliony občanů, kteří si přejí mít levnější náklady na bydlení, a nechtějí mít dražší náklady na bydlení, na vytápění, nechtějí mít dražší benzín, naftu, nechtějí mít dražší dopravu. Tak vy jste je podrazili a dvakrát jste v Evropské unii, to znamená definitivně krátce řečeno, vy jste odsouhlasili implementaci zavedení emisních povolenek ETS 2 pro Českou republiku.
Stejně jako nelegální migrace. Migrace. Tak vy jste podepsali migrační pakt EU. A dokonce předseda STAN Vít Rakušan aktivně hlasoval pro migrační pakt EU. Pro migrační pakt. To znamená, Vít Rakušan, předseda STAN, nejenom, že je to strana provázaná s organizovaným zločinem, jak ostatně svědci, kteří přiznali vinu u soudu v kauze Dozimetr, tak říkali, že úplatky se dělily stylem 50 - 30 - 20, neboli 50 procent a 30 procent si dělila TOP 09 a STAN, jak ostatně bylo řečeno, a 20 procent pro zprostředkovatele. Já vůbec nechápu, jak vůbec tady můžou... My jsme dali podnět na zrušení STANu a TOP 09 - nevím, co se s tím děje. Protože jak tady může vůbec být, fungovat strana, jejíž volební kampaň a volební činnost a politická činnost je financovaná z peněz organizovaného zločinu, jak přiznali svědci, kteří přiznali vinu u soudu u kauzy Dozimetr?
Takže to je všechno povolené. To se tady asi smí. Ale podle mě je to špatně. A tenhleten člověk TOP 09 a STAN - Rakušan nám tady vykládá něco o tom, jak se co má dělat. To je bezprecedentní. A dosud se nevyjasnilo ani to financování z Kypru před čtyřmi roky. Taky nic, protože Rakušan byl ministrem vnitra. Prostě od firem s neznámými majiteli se financoval STAN, jejich minulá předvolební kampaň. Z Kypru. A nic, nic se s tím neděje.
Takže krátce řečeno, když se vrátím k té migraci. My jsme už na prvním zasedání vlády odmítli implementaci emisních povolenek ETS 2 a odmítli jsme implementaci migračního paktu EU.
Ten má začít platit od letošního června. My už jsme to odmítli. Kdyby tady byla vaše vláda, dál pokračovala, tak tady dojde za vašeho souhlasu k přerozdělování nelegálních afrických a islámských migrantů ze západní Evropy do České republiky. Což je problém, což že je velký problém. Takže my to odmítáme, vy to prosazujete. Vy prosazujete, aby se zdražily životy, zásadně zdražily životy občanům, protože ty emisní povolenky ETS2, to je zásadní. A ty vaše nesmyslné výmluvy nebo ta vaše argumentace, že se vytvoří fond, sociální fond pro občany, kteří na to nebudou mít, na to, aby doma si zaplatili vytápění a že se teda přerozdělí jim - a má to být, v České republice by to bylo až třetina občanů podle těch propočtů, což je neuvěřitelné číslo, jakým způsobem vy jste chtěli stáhnout několik milionů českých občanů úplně do propasti, do žebroty, aby si museli po celoživotní práci, když mají důchody, anebo mají, prostě chodí do práce, mají děti a protože jsou třeba nízkopříjmové tyto pracující rodiny, tak nebudou mít peníze na základní životní potřeby, tak vy jste je chtěli nahnat, aby si žebrali o sociální dávky. To je šílený úplně!
Já vzpomínám, jak premiér Fiala, bývalý premiér Fiala, ještě, že už je pryč, jak se chlubil v televizi Prima; já jsem to viděl na vlastní oči, se chlubil, že za vaší minulé vlády stoupá počet lidí na sociálních dávkách. No, já jsem nevěřil svým uším, ale potom jsem ho poznal blíže, respektive blíže sledoval jsem jeho chování, expremiéra Fialy, a on prostě je úplně mimo. Přece každá normální vláda by se měla chlubit, že klesá počet na dávkách. Pracující lidi na dávkách? Co to má znamenat? Co jste to tady zavedli? Vždyť je to úplně hrozný.
A sami sobě si přitom zvyšujete platy politiků. Dvakrát jste si zvýšili v minulém volebním období. Teď tedy od ledna na základě vašeho rozhodnutí, a pak ještě v polovině volební období minulého. Dvakrát jste rozhodli o zvýšení platů politiků, vaše minulá vláda. A my to chceme zamrazit. Já už jsem to tady navrhoval pětkrát zamrazení platů politiků, už několikrát se o mém návrhu hlasovalo tady ve sněmovně. Vaše bývalá Fialova vládní koalice mi to vždycky zamítla. No, a protože vy chcete, ostatním berete, občanům, berete, kteří nás platí ze svých daní, no a sami sobě si přidáte na úkor těch občanů platy politikům. To je neuvěřitelné. No, a kvůli vám jsme ty platy politiků teď nestačili prosadit od 1. 1., protože bývalá Fialova vláda, která tady byla do prosince, tak škodila ještě do posledního dne. Takže vy jste to odmítli projednat zrychleně, aby nám to přišlo ještě do Sněmovny před Vánoci. Ptal jsem se v Senátu předsedy Vystrčila, Senátu ODS, zdali by byl schopen následně nebo ochoten Senát, on svolat schůzi Senátu, aby to pak prezident eventuálně mohl podepsat a stihli jsme to do konce roku, a vy jste to nechtěli. Vystrčil to odmítl, že Senát svolávat na to nebude, protože taky chtějí vyšší platy. V Senátu máte většinu vy, bývalá Fialova vládní koalice, tam máte většinu. Takže tady se zase ukázala vaše pravá tvář. Opakovaně. No, a my jsme to nestačili prosadit, protože Fialova vláda to zase odmítla projednat na prvním zasedání. Měli na to 30 dnů a pak už byl konec roku, takže teď jste nás přinutili, abychom posunuli datum účinnosti, protože jsme to měli od 1. 1., od 1. ledna už to mělo být a budeme muset posunout datum účinnosti, protože jste nám v tom bránili. A teďka jste ještě říkali někde, dva poslanecké kluby už to řekly, nebo tři dokonce opoziční té bývalé Fialy vlády, že nám dáte veto na zrychlené projednávání dokonce. Takže vy do poslední chvíle, abyste mohli nahrabat ještě o pár měsíců navíc a nahrabat na úkor občanů, tak to tady děláte dál. Vaše bývalá Fialova vládní koalice, současná opozice. Prostě škodíte lidem, kde můžete.
Ale my to prosadíme. Vážení občané, já jsem vás chtěl ubezpečit, že my tady máme vládní většinu a prosadíme to zamrazení platů politiků. Jenom to bude ještě chvilku trvat, ale prosadíme to, protože bohužel, nebo bohudík, v některých případech bohužel, my jsme pro demokracii, tak tady jednací řád, zákon o jednacím řádu Sněmovny umožňuje, že když chceme prosadit zamrazení platů politiků, tak nám to může opozice prostě tady zdržovat. Takže to bude trvat déle, ale my to prosadíme. Protože politici by podle mého názoru měli jít příkladem. Příkladem a není možné, aby platy politiků se zvyšovaly, když po Fialově vládě jsou tři miliony lidí na nebo pod hranicí chudoby. Podle Evropské sítě proti chudobě, ta vychází z čísel evropského statického úřadu Eurostat. To je výsledek Fialovy vlády. Tři miliony lidí pod nebo na hranicích chudoby. Ale my už jsme začali pracovat na tom a už pracujeme, aby se všem občanům dařilo lépe.
Takže co se týče té migrace, nejenom, že my jsme odmítli implementaci migračního paktu, ale zároveň připravujeme velice podrobný zákon skrz čtyři ministerstva, kde zpřísníme podmínky pro pobyt cizinců v České republice, včetně Ukrajinců. Bude se to týkat i té takzvané dočasné ochrany. Ale my to zpřísníme směrem, který totiž Fialova vláda, tady je přesně vidět, jak vy jste byli proti českým občanům. Protože třeba Poláci, ti mají podmínky tak, že když někdo opustí, Ukrajinec opustí na více než 30 dnů Polsko, tak přichází o statut dočasné ochrany toho uprchlíka. No, a Fialova vláda to nastavila na 90 dnů. Proto dochází k tomu zneužívání těch dávek. A včera na Novinkách zase další článek, že dva senioři, samozřejmě jenom špička ledovce, dva Ukrajinci vůbec nebydleli v České republice, jenom si přijeli jednou za několik měsíců vysosat ty sociální dávky, které jsou nastaveny bývalou Fialovou vládou.
Takže to je ta situace, kterou vy jste udělali, okrádáte občany v přímém přenosu naše občany i ve srovnání třeba s Polskem, které jistě nemůže nikdo podezřívat z nějakého jiného přístupu, protože v přepočtu na počet obyvatel Polska mají nejvíce uprchlíků z Ukrajiny, ovšem v přepočtu na počet obyvatel vy u nás v České republice je jich nejvíc a to způsobila samozřejmě bývalá Fialova vláda. A na úkor českých občanů. To vidíme i na těch podmínkách, o kterých jsem mluvil, třeba právě těch 90 dnů, 30 dnů, v Polsku 30 dnů i v dalších okolních zemích, u nás 90 dnů. Takže vy jste otevřeli dveře zneužívání sociálních dávek a všechno to platí čeští občané, přestože nechtějí.
Takže tady vidíte, že i v těchto konkrétních parametrech vy jste poškodili české občany i ve srovnání s okolními zeměmi. A záměrně, záměrně zcela. To zneužívání sociálních dávek vy jste zcela záměrně takto nastavili. Protože v tom porovnání s okolními zeměmi je to tady mnohem benevolentnější.
Tak dál, takže té migraci, to se postavíme. Green Deal a emisní povolenky řešíme. Ostatně teď pan premiér, jak jsme mluvili na koaliční radě, tak budeme navrhovat za naší vládu odložení emisních povolenek do 2030, aby se získal časový prostor, a následné zrušení. Fialova vláda to naopak odsouhlasila, jak jsem říkal. Dvakrát pro to aktivně hlasovali. To je neuvěřitelné úplně. Takže my, naše vláda je skutečně nový vítr. Je to obrat směrem k pozitivním krokům pro všechny občany České republiky.
My samozřejmě chystáme i další řadu návrhů zákonů a už jsme také další předložili. Zmínil bych, že jednou z našich priorit, zásadních priorit naší vlády je, aby bylo dostupnější a levnější bydlení. Takže tomu jste tady taky bránili v lednu. My jsme tady předložili nový stavební zákon, který zásadně zkrátí stavební řízení a zjednoduší, aby se stavěly více byty a byly potom levnější. Ale vy i toto tady nechcete podpořit! I u tohoto jste nám v tom tady bránili. Už to mohlo projít před 14 dny. Před 14 dny už tady mohlo být hotovo, už mohl projít stavební zákon prvním čtením a už jsme na tom mohli pracovat, aby co nejrychleji lidé měli dostupnější bydlení. A i to vy jste zablokovali. A zablokovali jste to opakovanými návrhy na moje odvolání opakovanými teďka, teď tedy návrhem, konkrétně zase na nedůvěru vládě, přestože před 14 dny jsme získali důvěru ve Sněmovně. Takže opakovaně se snažíte poškodit občany, protože nechcete, aby měli co nejdříve dostupné a levnější bydlení.
No, a lídry v tomto poškozování jsou Piráti, což to vůbec už teda nechápu, že Piráti, kteří měli na starosti tři roky v bývalé Fialově vládě bydlení, přímo měli ministra, který má v gesci bydlení, Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, má v gesci, přímo má v pravomoci bydlení, řešení bydlení, tak nejenom, že jste nevyřešili bydlení, ale za vládnutí Pirátů došlo k té situaci, že v přepočtu na kupní sílu a na metr čtvereční dokonce v Praze a v České republice se stalo jedno z nejdražší bydlení v Evropě. Nejenom, že jste nepostavili a porušili jste sliby - já si pamatuju ty vaše billboardy, vývěsky metru, kde jste Hřib, Bartoš slibovali, že postaví spoustu bytů. Nepostavili nic.
Ale ještě jste způsobili miliardové škody, protože tomu nerozumíte, neumíte to, slibovali jste vzdušný zámky nekompetentní úplně, ani digitalizaci jste neuměli, to jste zkazili celý, miliardové škody jste způsobili, zastavili jste stavební řízení. A výsledkem byla ještě ta eskalace těch cen bydlení v České republice a teďka vy si dovolujete vůbec říkat, že chcete řešit bydlení a zdržujete nám tady stavební zákon. To snad není možný vůbec, jo. To znamená, já to vůbec nechápu tohleto. Takže vy místo, abyste se přidali a nějak spolupracovali na dostupnějším bydlení, tak vy ho nejdřív rozvrátíte, a když tedy už ve vládě nejste, tak to ještě blokujete. A já si přitom myslím, ale pro naši vládu je důležité, aby třeba i mladí lidé, pro ně je to téma číslo 1, aby měli bydlení. Řada mladých lidí na to už úplně rezignovala, protože už si neumí představit, že za téhleté Fialovy bývalé, za té Fialovy drahoty, za drahoty, kterou způsobili Piráti a bývalá Fialova vláda, tak že vlastně by někdy už ten byt získali, že by ty klíčky od toho bytu, i kdyby to byla garsonka, že by vůbec někdy získali. Lidé rezignují. Já si pamatuju, jak ještě před čtyřmi roky, čtyř a půl roky, jak bylo běžné, že si mladí lidé do nástupu vlády, bývalé Fialovy vlády s Piráty bylo běžné, že si vzali hypotéku s vidinou, že tu hypotéku během života splatí a pořizovali si mladí lidé bydlení.
Po nástupu vaší vlády, za čtyři roky se z toho stala fikce. Po nástupu vaší vlády se stala situace, že nájmy jsou tak drahé, že mladí lidé v podstatě platí tak drahé nájmy, kdy se chtějí osamostatnit, že si nikdy na tu hypotéku ani nedokáží ušetřit. Nikdy, protože si nikdy neušetří na tu akontaci a nesplní ty podmínky. To je výsledek vlády Pirátů a výsledek Fialovy vládní koalice. Mimochodem jedním z těch důvodů, proč se zdražily nájmy, je, že přišlo obrovské množství těch imigrantů z Ukrajiny, protože počet bytů v Praze, v Brně zůstal stejný a o tom byl i článek na mainstreamu na Novinkách, asi před rokem, kdy tam mluvil jakýsi realitní odborník, to tam počítal, že počet by zůstal stejný a najednou přibylo 400 000 lidí, takže prudce stouply nájmy i v Praze i v Brně. Dokonce tam bylo vykalkulováno, to jsem teďka zapomněl, používal jsem to jako zdroj i v předvolební kampani, citoval jsem, že kdybychom těch 400 000 ukrajinských imigrantů ukončili a odešli by zpátky z té druhé vlny, takže by ty nájmy klesly, tuším, teď mě nechytejte za slovo, tuším, o třetinu, že by zpátky klesly ty nájmy těch bytů v Praze a v Brně, že by se uvolnilo, teď jsem zapomněl, ale bylo to snad 5 000 bytů v Brně, že by se uvolnilo a přes 10 000 nebo snad 20 000 v Praze, že by se uvolnilo okamžitě. Ale to zacházím do určitého detailu, který je ovšem také si potřeba uvědomovat, proto mimochodem já vidím jako důležitou tu revizi těch povolení k pobytu, protože i to by mohlo vést ke snížení ceny nájemného v Praze a v Brně.
A hlavně, aby i naši občané se potom dostali k nějaké vidině bydlení. Mimochodem výsledkem této vaší činnosti, možná i nečinnosti, činnosti, záměru bývalé Fialovy vlády, je, že Česká republika má za loňský rok nejnižší porodnost v historii samostatné České republiky, protože mladí lidé se bojí mít děti a je to demografický problém, se z toho stal, protože když nemáte šanci celoživotně na bydlení, tak samozřejmě mladí lidé se potom nehrnou do toho mít vlastní děti, přestože by chtěli, tak to radši odloží, protože neví, jestli ty děti uživí při takových drahých nájmech a při těchto životních podmínkách. A i to chceme v naší vládě samozřejmě zlepšovat. Mimochodem, nedostupné bydlení není jenom problém mladých lidí, ale i osamocených seniorů a na to bych chtěl upozornit, na osamocené seniory se velmi často zapomíná, když třeba starým lidem nebo seniorům zemře partner a ocitne se o jednom důchodu a vůbec to nikdo nechce vidět. Ale my to vidíme, protože to vidím i mezi našimi voliči a nezavírám před tím oči. Jsou to mimořádně smutné příběhy, kdy po celoživotní práci zůstane sama babička, většinou častěji žena, protože mají větší věk dožití. Ale do toho se nechci pouštět, ale vidím to i na těch mítincích a v podstatě musí třeba jít na ubytovnu, jo, nemá na to ani uplatit svoje vlastní bydlení, kde třeba celý život s partnerem bydleli, protože z toho jednoho důchodu to prostě nemá šanci.
Takže ta situace dneska, kdy vy jste rozdávali na předražené zbraně a do ciziny jste rozdávali, ale na naše vlastní občany jste zapomněli, to je dneska situace. A když my to chceme stabilizovat a chceme s tím něco dělat, tak nám házíte jako opozice klacky pod nohy pořád, ale já nebrečím. My to musíme prosadit, my se vám postavíme samozřejmě a musíme to překonat a zlepšit životy občanům a budeme bojovat samozřejmě ze všech sil proti tomu, že nám bráníte v tom, abychom zlepšovali životy českým občanům. Takže to bydlení jsem chtěl jenom upozornit, že se zdaleka netýká jenom mladých lidí, ale týká se i lidí středního věku, ale i těch lidí, co už si sami nemůžou pomoci, což jsou lidé nejstarší. Samozřejmě osmdesátiletá babička těžko může si přivydělávat někde, ani to na ní nechceme, jo. Vy jste je do toho systému nahnali a ještě jste se chlubili, vrátím se k tomu a upřesním to, že stoupá počet lidí, kteří si žádají o sociální dávky, takzvaný příspěvek na bydlení. Vy se chlubíte něčím, co je největší ostuda, že jste nahnali lidi na sociální úřady, pracující lidi nebo lidi, co mají odpracováno a mají důchody. Vždyť to je... Mně spoustu voličů říká oprávněně, jak se za to stydí, jaká je to potupa po celoživotní práci. Nebo když chodí do práce a mají děti si žádat ještě o příspěvek na bydlení, že neuživí ze svého platu svoji rodinu kvůli vám. A to my všechno chceme změnit. Tak nám nebraňte v naší práci a vyzývám vás ke spolupráci na našich návrzích zákonů. Byť už jsem říkal v úvodu, že samozřejmě opozice naši vládu nechce, protože vaše záměry jsou v přímém protikladu s našimi záměry.
Takže my samozřejmě pro letošní rok ten státní rozpočet, to je ještě váš rozpočet, takže my jsme nemohli to vzít z gruntu, pochopitelně z časového hlediska, rozpočet chystá půl roku, naše vláda je u vlády 14 dní důvěra a už nám tady vykládáte, někteří z vás, jako kdybychom tady vládli čtyři roky, vy jste vládli čtyři roky, my jsme 14 dní, máme důvěru naše vláda, takže samozřejmě teď jsme hlavně zastabilizovali rozpočet tak, aby vůbec to rozpočtové provizorium už, už nepokračovalo, aby v březnu skončilo a samozřejmě teď budeme pracovat na novém státním rozpočtu, který bude po vaší vládě velmi komplikovaný, protože jste rekordně zadlužili Českou republiku, vy jste Českou republiku zadlužili o třetinu, za čtyři roky, vašeho vládní o třetinu navíc než za celou dobu existence České republiky. To znamená, teď je zadlužení České republiky 3,5 bilionu, teď to říkám z hlavy, tuším, cca 42 procent HDP. Ale přitom před covidem bylo to pouze 29 procent HDP, 29 jo. Bylo to necelých 30 procent, takže za vaší vlády neuvěřitelně prudce stouplo zadlužení České republiky úplně bezprecedentně.
A teď je 3,5 bilionu korun a stouplo za vaší vlády o třetinu, o 1,2 bilionu korun. Za čtyři roky jste dokázali to, co nedokázaly vlády za 30 let. A teď na nás útočíte, když my chceme stabilizovat veřejné rozpočty tak, abychom dali českým občanům peníze, českým občanům, abychom zpříjemnili bydlení. A teď vyvoláváte nedůvěru. Samozřejmě zcela bezdůvodně, to už jsem říkal v úvodu, protože jiné téma nemáte, než nás dokola odvolávat a ještě nás zdržujete od práce. A lidé už čekají na to, že budou mít víc peněz, že se bude víc dařit. A vy pořád ještě házíte ty klacky pod nohy, protože se nedokážete smířit s volebním výsledkem. Ale já to chápu. Znám vás, znám, jací, jste. Ostatně místopředsedkyně ODS Eva Decroix včera napsala (Ukazuje dokument.) o milionech voličů vládní koalice, napsala, že je to svoloč, že miliony voličů naší vládní koalice jsou svoloč napsala, chápu, že takhle k tomu přistupujete, ale pro mě, pro Tomia Okamuru, já si vážím každého občana České republiky, každého občana České republiky, a jsem rád, že je tady svobodná demokracie a nebudu nikdy dělit občany tak, jako je dělí ODS a zástupci bývalé Fialovy vládní koalice, dnešní opozice, ti, co s vámi nesouhlasí, ti, co s vámi nesouhlasí, tak vy je označujete za svoloč, urážíte miliony slušných občanů České republiky.
A neviděl jsem, že by se proti tomu vyjádření vymezil kdokoliv z opozičních stran, takže mlčení je pochopitelně souhlas, známé české přísloví, protože vy jste připraveni se vymezovat hned proti všemu, já vás znám, ale tady všichni mlčí. Nikdo z vládních stran, pardon, z opozičních stran neodsoudil toto vyjádření jednoho z nejvyšších představitelů ODS.
Takže vám to vyhovuje a je to tak. Samozřejmě my s tím nesouhlasíme, my si myslíme, že všichni lidé v České republice mají právo na názor, ať jakýkoliv, a my si vážíme všech občanů České republiky.
Proto taky říkám, že naše vláda zlepší život všem občanům České republiky. Takže doufám, že i ti, co s námi teď nesouhlasí, tak uvidí, doufám, po naší vládě, během naší vlády, že se mají lépe, a to je jediný demokratický způsob, jak občany přesvědčit, že naše vláda je správně.
Takže bydlení řešíme. Dostupné bydlení, to je jedna z našich priorit. Tak jenom vyzývám opozici, byť vím, že je to, jako když hrách na zeď hází, abyste nám v tom nebránili, abychom občanům co nejrychleji doručili dostupnější bydlení.
Zmrazení platů politiků, o tom už jsem hovořil, dlouhodobý návrh, který prosazuji já osobně. A taky nám v tom, prosím vás, už nebraňte, jo, vy si naopak zvyšujete platy, to jsem říkal, ale my je prostě chceme zamrazit.
Pomoc zdravotním pojišťovnám. Další náš zákon, který už jsme tady prosadili v prvním čtení. A zase nám házíte klacky pod nohy. My jsme to navrhovali ve zrychleném řízení podle paragrafu 90, abychom co nejrychleji mohli přesunout 8 miliard korun na pomoc těm dvěma menším zdravotním pojišťovnám, které mají po Fialově vládě problémy s ufinancováním zdravotní péče pro naše občany. A vy opět jste zabránili zrychlenému projednávání, opět si opozice vzala občany jako rukojmí a občané jsou znejistěni. A my chceme, aby občané měli zajištěnu zdravotní péči pro letošní rok, tak nám v tom nebraňte. My to stejně prosadíme, ale nechápu, proč bráníte v tom, aby občané měli zajištěnou zdravotní péči, aby ji měli financovanou, aby bylo zajištění financování zdravotní péče pro občany v letošním roce. Já nerozumím, proč tomu bráníte, proč bráníte takovýmto skvělým našim návrhům i dalším našim perfektním návrhům. Notabene když je to ještě sanace škod po vaší vládě, po vaší předešlé vládě. Takže to už nám taky konečně prošlo prvním čtením, ale už to mohlo projít mnohem dříve, protože připomenu, před 14 dny, zase jste to tady prodlužovali zbytečně, a to mi připadá opravdu jako velice, řekl bych, odporné, že nechcete občanům umožnit stabilní zdravotní péči. Jo, to mi připadá opravdu už špatně, připadá mi to úplně špatně, ale my to prosadíme, vážení občané, spolehněte se, jenom to bude trvat trochu déle, protože současná opozice v tom brání.
Samozřejmě to, co jsme taky zveřejnili, je, že zvýšíme od dubna platy ve veřejné sféře, od 1. dubna budou zvýšeny platy podle zaměstnání. Zaměstnání od zaměstnání, tak zvýšíme platy ve veřejné sféře. Policisti, vojáci dostali něco přidáno od ledna. Samozřejmě teď jsme se zaměřili na sociální pracovníky, zdravotní sestry, lékaři dostanou přidáno, nepedagogičtí pracovníci, to znamená nepedagogičtí pracovníci ve školách a mnoho dalších a mnoho dalších povolání, velké množství povolání ve veřejné sféře dostane od nás přidáno až o 10 procent. Až o 10 procent přidáme peníze lidem pracujícím ve veřejné správě podle povolání. Takže opět náš pozitivní návrh. Našli jsme rezervy a hned jsme začali šetřit na byrokracii, a všechno jde. Protože tam byl velký propad reálných mezd kvůli Fialově vládě, dokonce, jak víme, to jsou oficiální čísla, za bývalé Fialovy vlády, došlo k největšímu propadu reálných mezd z celé Evropské unie dokonce, v České republice.
Takže vy jste poškodili... Tady to jsou jasné důkazy, tahleta čísla Evropského statistického úřadu, Eurostat, o tom, jak vy jste byli opravdu špatná vláda. No, ale už jsme tady my, a my přidáme od 1. 4. platy ve veřejné sféře.
A to ještě nekončí ty dobré zprávy pro občany. Dobré zprávy nekončí, naopak začínají. Připomenu, že od 1. ledna naše vláda zlevnila ceny elektrické energie pro všechny občany a firmy. Od 1. ledna všem občanům a firmám jsme zlevnili elektrickou energii. V průměru u té průměrné spotřeby domácnosti je to přibližně, odhadem 700 korun, 700 korun a něco měsíčně. Všichni už teď máte levnější složenky, vážení občané, i firmy, o 10 procent cirka, cca. A budeme na tom dál pracovat. To znamená, všichni občané České republiky, kdo by se ptal například z občanů, kteří třeba volí opozici, co naše vláda konkrétně už tedy přinesla za těch 14 dní, co máme důvěru tedy, tak všichni máte levnější složenky od ledna za elektřinu. A budeme na tom pracovat dále, aby ty ceny ještě byly levnější. Takže uděláme pro to maximum. Takže levnější elektřina pro všechny. Naopak za Fialovy vlády jsme měli nejdražší! Nejdražší ceny energií dokonce v přepočtu na kupní sílu v Evropě. A naším cílem nejsou nejdražší energie, což udělala bývalá Fialova vláda, současná opozice, za nás, naším cílem jsou levnější energie, abyste měli, protože levnější energie znamená prosperita, znamená, že si občané více našetří peníze, firmy budou moci víc investovat, což se potom samozřejmě vrátí do státního rozpočtu. Mohou stoupnout i útraty a může stoupnout potom samozřejmě HDP a tak podobně.
Takže to má samozřejmě různé ty, říká se tomu multiplikační efekty a my věříme tomu, že snižování cen energií je správný krok. Ostatně dělají to i okolní země a my nemůžeme zůstat pozadu, ani naše vláda nebude zůstávat pozadu. Takže už jsme snížili všem ceny energií.
Dále chystáme zvýšení valorizací důchodů. Další dobrá zpráva pro všechny příjemce důchodů. Takže, jak jsme slíbili, Fialova vláda vás okradla, vážení příjemci důchodů, protože místo z poloviny reálné mzdy to snížili, že se vypočítává ta valorizace ze třetiny, tak my to zpátky vrátíme na tu polovinu, ten výpočet z té reálné mzdy, takže budete mít zpátky ty vyšší valorizace důchodů.
Ten zákon se píše, chystáme to, tak doufám, že to brzy prosadíme. Takže, všichni příjemci důchodů, zase vám vrátíme to, o co vás současná opozice, bývalá Fialova vládní koalice, včetně Pirátů, o co vás okradli, protože my si vás důchodců, ať jsou invalidní, starobní, vdovští nebo sirotčí, vážíme, máme vás rádi a nenecháme vás na holičkách, budeme vás podporovat. Takže to je určitě správně.
Samozřejmě to, co uděláme, je, že opět snížíme věk odchodu do důchodu maximálně na 65 let. Maximum 65 let. Já vím, vážení občané, že i tak je to pro mnohé občany vysoko, ale poté, co Fialova vláda zdevastovala rozpočet, tak my samozřejmě, jak jsme slíbili ve volbách, snížíme to zpátky z 67 let na maximálně 65 let. Fialova vláda vám to zvýšila na 67 let a my to zpátky snížíme maximálně na 65. Takže to už také chystáme.
A to, že senioři od 80 let výše budou mít ještě jako bonus pětistovku měsíčně navíc, to si myslím, že je také správně, protože samozřejmě si vážíme lidí, co odpracovali, nebo jsou třeba zdravotně postižení, nemohli pracovat, stát má prostě povinnost podle našeho názoru jim zajistit důstojné životy. Důstojné životy příjemcům jakýchkoliv typů důchodů. Takže na tom pracujeme také.
Pracujeme i na podpoře rodin s dětmi. Chceme opět vrátit podporu rodin s dětmi, daňovou podporu, protože to, že za Fialovy vlády došlo k tomu, že je nejnižší porodnost - nejnižší porodnost v historii České republiky, považujeme za velký problém. Takže my opět vrátíme podporu rodin s dětmi, samozřejmě pracujících rodin s dětmi, proto mluvím o různých daňových mechanismech. A já si myslím, že je to správně, aby lidé, mladí lidé měli jistotu, aby se zvýšila jistota, zvýšila se důvěra ve stát, že si mohou zakládat rodiny. A my bychom se potřebovali v ideálním případě dostat přes dvě děti na matku, abychom nevymírali.
Není řešením to řešit migrací. Já vůbec nechápu, jak někdo mohl říkat, to jsem tady slyšel od politiků bývalé Fialovy vlády, dnešní opozice, že prý zajistí tu porodnost migranty z Ukrajiny. Dokonce tím, že jim chtěli dát rodičovskou. Vždyť před rokem tady byl návrh Jurečky, ministra práce a sociálních věcí za bývalou Fialovu vládu, potvrdil to i Člověk v tísni v médiích, psalo o tom Aktuálně.cz, potvrdil, že ministr Jurečka chtěl jménem bývalé Fialovy vlády navrhnout rodičovskou pro Ukrajinky.
Já jsem říkal, proč pro Ukrajinky? To ne. Dejte to českým mladým lidem, tu rodičovskou. Navyšte o tu částku rodičovskou pro české mladé lidi. Podívejte se, jak vy máte úplně pokřivený pohled, ta současná opozice. Tady taky vidíte, že pro nás je Česká republika a český občan na prvním místě. Já to vůbec nechápu. Vy, místo abyste podpořili naše české rodiny s dětmi a jim dali víc peněz, aby se nebály mít třeba dvě děti nebo tři děti ideálně taky - což by bylo úplně nejlepší, kdyby v pracujících rodinách jsme měli více dětí, to je ta budoucnost, kterou by naše vláda chtěla - tak vy tady navrhujete rodičovskou pro ukrajinské ženy. Já tohle vůbec nechápu. Já tomu nerozumím, proč to děláte. Ale my už to dělat nebudeme. Já už jsem před volbami říkal, že rodičovská pro Ukrajinky nebude a že ty peníze dáme českým rodinám s dětmi. Je to prostě jasné a není to nic proti nikomu. Tak to prostě je, my jsme Česká republika. Další věc, to je ta podpora rodin s dětmi. Na tom také pracujeme.
Tak nám, prosím vás, tady opozice, nebraňte v práci. Nebraňte nám v tom, abychom co nejrychleji pomohli všem našim občanům, protože vy jste tady žádný pozitivní návrh ani za ty tři měsíce nepředložili. Ostatně, vy jste na to měli čtyři roky. Všichni jste byli ve vládě, současná opozice. Nepředložili jste... To, co jste předložili, je... Já to trošku zrekapituluju, abych to připomněl. 14 miliard korun jste vzali zdravotním pojišťovnám. Teď jim ty peníze musíme vracet, protože nemají peníze na péči pro české občany. 14 miliard korun jste jim vzali. To byla moje první věc, kdy jsem tady proti tomu protestoval. To už je tři a půl roku zpátky, kdy jsem upozorňoval na to, že ty peníze v těch zdravotních pojišťovnách nebudou a že to nemáte brát. Tehdejší ministr zdravotnictví Válek za TOP 09 tady lhal v přímém přenosu, a další vaši představitelé, že to neohrozí péči. No, a teď tam musíme dát osm miliard do zdravotních pojišťoven, převést, protože peníze nejsou. Takže to je opravdu úplně příšerné. To je úplně bezprecedentní, co vy předvádíte.
Dále jste tady navrhli zvýšení daní, plošné zvýšení daní všem občanům, přestože jste ve volbách - předseda Pirátů Bartoš, Rakušan, STAN - na pódiu v Ústí nad Labem - přesně to natočily Novinky, všichni si to můžete dohledat na internetu, vážení diváci - tak slibovali před volbami, že nebudou zvyšovat daně, před volbami, před těmi čtyřmi roky jste to slibovali. Sliboval to i Stanjura, bývalý ministr financí. Toho už ani nezvolili sem do Sněmovny, ten už tady není teďka. Vy jste hned po volbách porušili ten předvolební slib a hned jste daně zvýšili. Takže tomu jsme taky tady bránili, protože to je nefér a nebylo to potřeba.
No, a samozřejmě potom se snížily valorizace důchodů, což byla tedy neskutečná prasárna, protože to jste dokonce neříkali ani před volbami. Vy jste to zatajili těm téměř tří milionům příjemců různých typů důchodů - protože to se týkalo invalidních i starobních důchodů, samozřejmě i vdovské, sirotčí také, ale nejvíce je těch starobních a invalidních důchodů - tak vy jste jim to neřekli před volbami před těmi čtyřmi roky. Vy jste jim zatajili, že snížíte důchody, snížíte valorizaci důchodů. Tak to opravdu jsem se tady, to jste mě opravdu tedy naštvali už celkově, protože bezbranným lidem, lidem, kteří si nemůžou často sami pomoci, jste snížili valorizace důchodů, a vzápětí jste si sami sobě přidali platy politiků z těch peněz, co jste snížili. Tak to je opravdu odporný. Toto dělala bývalá Fialova vláda s Piráty. Toto jsou vaše hlasování, toto jste prosadili. My to prostě takhle nechceme, my to prostě takhle dělat nebudeme. My budeme podporovat české občany a budou pro nás a jsou pro nás na prvním místě.
To znamená, další věc. To už taky píšeme, chystáme to, a to je zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Ten zákon se už píše, už jsme domluveni na určitých, řekl bych, na věcném záměru. Dál se na tom bude pracovat, a to jsme slíbili, zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Máme na to harmonogram a občané to chtějí. My jsme to slíbili ve volbách, naši voliči to chtějí, takže zase očekávám, že někdo bude překrucovat argumenty. Tak snad znovu a znovu zopakuji, že koncesionářské poplatky existují pouze v 10 zemích z 27 zemí Evropské unie. To znamená, není to žádné ohrožení demokracie. Naopak, náš návrh je uvedením české legislativy a situace v České republice do stavu, který je ve většině zemí Evropské unie. Je to přesně naopak.
Takže pak se musíme ptát, proč tomu tedy některé skupiny brání? Teď myslím, že stačí pomocník Google a najednou vidíte, kolik různých skupin je přisáto na rozpočet České televize a vyrábí tam různé věci, a tak dále a tak dále. Vzbuzuje to otazníky i u těch umělců, i u těch skupin, kteří se tam nemůžou dostat, protože pořád to tam dostávají nějaké stejné skupiny dokola, ty veřejné peníze, na nějaké pořady, dokumenty a takhle. Místo, aby to Česká televize vyráběla sama v tom svém rozpočtu, obrovském rozpočtu, tak se to outsourcuje, aby na tom vydělával ještě někdo jiný.
Takže my se musíme skutečně ptát, proč vlastně nechtějí někteří lidé zrušení koncesionářských poplatků, když ve většině zemí EU koncesionářské poplatky neexistují? Takže to nemá žádnou logiku. Teď je v poslední době rušili ve skandinávských zemích a ten trend v Evropské unii je jednoznačně takový, že je to rušení koncesionářských poplatků a jiná forma financování, tím pádem. Takže to my prosazujeme, prosadíme to, ale opět tady budou obstrukce a opět tady bude házení klacků pod nohy ze strany opozice.
Já myslím, že ani nikdo nepůjde na mikrofon z opozice poté, co jsem teďka řekl, a nebude se ptát, jak to vím, protože to tak bude. Protože vy to víte, protože váš jediný program je všechny dobré návrhy, kde bychom ušetřili peníze lidem a dokonce to uvedli i do souladu s vyspělými zeměmi, tak jenom je blokovat, ty návrhy, jenom je blokovat. Žádný pozitivní návrh není, ale znovu říkám, nestěžuju si, já tady nebudu brečet. My to prosadíme, co prosadíme, prosadíme, zamakáme na tom.
No, musel jsem se tedy trošku pousmát, když v pátek pirátská poslankyně - pravda, řeknu upřímně, ani nevím, jak přesně vypadá, protože jsem si jí zatím nikdy nevšiml, ale teď jsem si jí všiml poprvé, paní Pipášová se jmenuje - napsala, že už prý chtěla být ve 14 hodin v pátek za dětmi doma. Takže, vy za 150 000 čistého měsíčně chcete, vy jste si postěžovali na sociální síti X - takto si stěžuje opozice - že za ten mnohonásobný plat, než má řadový občan, že vlastně jste ve dvě v pátek chtěli, už jste počítali s tím, že budete u rodiny doma. Tak proč váš předseda Hřib a paní Richterová, předsedkyně vašeho klubu, tady to jednání mnoho hodin zdržovali? Takže vy nejdřív zdržujete všechno a pak vaše poslankyně - doufám, že správně říkám to jméno, omlouvám se, jestli jsem se spletl, ale myslím, že ne, ale možná jo, když tak mě opravte - poslankyně Pirátů napsala na sociální síť Twitter, že už počítala, že ve 14 hodin bude doma. Má 150 000 čistého a nechtělo se jí už pracovat, že chtěla být za dětmi doma.
To chápu, já to chápu. Mému synovi je 31 let. Taky vím, co je to výchova dětí a těšil jsem se domů, ale byl jsem v té práci do noci vždycky, protože když na něco svobodně kývnu... (Poslanci Pirátů vznáší námitky.) Říkám to jméno správně? Říkám to správně, dobře. Radši jsem se zeptal. Takže, Piráti mi odsouhlasili teďka, vážení diváci, přikývli, že jsem to jméno říkal správně. Ptal jsem se... Tady sedí pan Bartoš a další, ale nejsou v záběru, tak říkali ano, řekl jste správně to jméno, takže je to tak. Takže mě překvapuje, že vy, Piráti, si stěžujete za plat 150 000 čistého měsíčně - zdůrazňuju - tak si stěžujete na to, že máte být v práci v pátek po čtrnácté hodině.
Já nemám tady problém být od rána do večera. Také tady jsem. Já jsem tady pořád. I v pracovní dny nastoupím ráno, odcházím v noci, už je tady tma ve Sněmovně. Je to každý večer a je to v pořádku tak, protože já mám práci rád a když jsem na něco svobodně kývnul, tak si nikdy nebudu stěžovat, že chci být pátek ve 14 hodin doma jako Piráti. To je neuvěřitelné. A pak jsme se dočetli, že se prý paní poslankyně pirátská ještě omlouvala, prý potom na sítích jsem se dočetl, no, že to tak prý nemyslela nebo ne, že tak myslela, ale že to bylo moc nebo takového něco. No prosím vás, jako je to vaše věc, jo, ale za 150 000 čistého, že si poslanci Pirátů stěžují na to, že musí být v pátek ve 2 hodiny v práci(?), když sami to tady váš předseda s paní Richterovou neustále zdržují, tak to je opravdu o tom... Už je potřeba to zmínit. Ale pojďme dál.
Takže máme těch pozitivních kroků ještě nepřeberně. S tím, že v současnosti bojujeme s naprosto neprofesionálním zfalšovaným státním rozpočtem minulé vlády, kdy musíme najít peníze na mnoho mandatorních a dalších položek, které třeba minulá vláda schválila, ale zcela úmyslně dle mého soudu jste na ně nevyčlenili peníze. A teď teda opravdu je velmi pozoruhodné, samozřejmě neférové, ale to od vás známe, že my, když ten rozpočet se snažíme konsolidovat, ten vás zfalšovaný rozpočet se snažíme dát dohromady, když jste předložili zfalšovaný rozpočet schválně na konci loňského roku. Poté, co jste prohráli volby, tak jste ho odmítli dokonce přepracovat, takže vy jste předložili zfalšovaný rozpočet, abyste naschvál potom mohli říkat, že je vysoké zadlužení.
My jsme připravili návrh rozpočtu s deficitem 310 miliard a teď vy říkáte, helejte, to je vysoký deficit. No, ale kdyby to bylo podle vašeho výpočtu, podle toho, co vy jste předložili, rozpočet na letošní rok, vaše vláda tady vládla ještě do prosince, tak by deficit byl 400 miliard, protože přes 90 miliard tam chybělo na mandatorních, kvazi mandatorních výdajích. A pak ještě se ukázalo v polovině ledna poté, co se to spočítalo za loňský rok, že za loňský rok jste udělali 50 miliard sekeru navíc. Takže kdyby to bylo po vašem, popravdě, kdybyste to udělali, tak je 400 miliard deficit. Takže to, že naše vláda za pár týdnů udělala z minus 400 miliard, udělala 310... Jo, za pár týdnů, kdy ani na to nemáme nějaký zásadní vliv, protože rozpočet se... Máme na to vliv, ale rozpočet se standardně připravuje od jara, půl roku trvá vůbec příprava rozpočtu a další rok. A my jsme na to měli pár týdnů, ušetřili jsme na byrokracii, ušetřili jsme na dalších záležitostech, chceme zamrazit ty platy.
Samozřejmě jenom abyste věděli, tak já to zamrazení platů politiků tady ve Sněmovně totiž potřebuju i z jiného důvodu. Nejenom, že si myslím, že je to správně, ale protože bych rád přidal tady pracovníkům ve Sněmovně. Víte, že vy se tady, vy z opozice taky chodíte tady do jídelny se stravovat. V jídelně dělá přibližně třetina zaměstnanců, čtvrtina zaměstnanců Sněmovny, to je 380 zaměstnanců a skoro cirka 70 dělá v gastro provozech. Například číšníky nebo v kuchyni. A víte, že je tady plat 25 000 měsíčně? Takže vy... A já bych rád, tady to teda říkám poprvé na rovinu, protože když my si zamrazíme ty platy politiků a já to prosazuju tady celou dobu, tak mi zbydou peníze jako předsedovi Sněmovny, abych přesunul na to, abychom mohli zvýšit těm nejnižším, nejhůře placeným profesím, těm nejnižším platům tady ve Sněmovně.
Takže vy tím, že to zdržujete, tak jak rádi chodíte do té jídelny, přitom vůbec nevíte, že tam mají lidi platy 25 000. A je vám to jedno. Vy to zdržujete, abych já nemohl tady přidat i těmto nejhůře placeným profesím, aspoň nějakou tisícovku jim dát navíc. Tak si to uvědomte, až budete dál zdržovat to zmrazení platů politiků. Protože ten rozpočet Sněmovny... Tím pádem mi tam ty peníze zbydou a já je můžu dát těm potřebným profesím, které kvůli vašim obstrukcím, mimochodem tady teďka musí být i třeba přesčasy a na ty přesčasy nejsou ani peníze. Takže chci jenom říci, že to má širší konsekvence a naše vláda se prostě chce chovat férově k lidem, chceme se chovat férově a nastavit to. Samozřejmě to zamrazení platů bych tady potřeboval nutně, protože samozřejmě naše vláda se snaží šetřit v rozpočtu, to znamená, snižujeme prostě náklady, takže ono už moc těch jiných variant, kde alespoň trošku přidat lidem, jakým způsobem to dosáhnou v tom rozpočtu, když ho nemůžeme ani navýšit pochopitelně tady ve Sněmovně, ne-li ještě dokonce mírně snížit, tak samozřejmě potřebujeme, aby to tak bylo. Já myslím, že je to fér vůči těm zaměstnancům, protože poslanci mají ty platy dostatečně vysoké.
Znovu připomenu, že právě vaše vládní koalice, bývalá vaše vládní koalice, tady zamítla hlasováním můj návrh na zamrazení platů politiků. A proti mému návrhu na zmrazení platů politiků hlasovali i Piráti. A dokonce v předminulém volebním období na návrh Pirátů se tady zvýšily platy politiků o 10 procent. To je předminulé volební období, připomenu to. Ano, na návrh Pirátů, každý si to může dohledat, se o 10 procent tady zvýšily platy politiků předminulé volební období. Je to tak. A v rámci tohoto jejich návrhu se tady hlasovalo jedno z těch hlasování o mém zamrazení platů politiků, jak se (nesrozumitelné) zamrazení, a to jste mi zamítli tenkrát. Takže Piráti hlasovali pro zvýšení a zároveň proti zamrazení. Jenom to tak říkám, že si teďka hrajete tady na něco, co ve skutečnosti vůbec nejste, protože ukázaná platí. Takže tohleto jenom.
Další věc. Z mého pohledu je proto dnešní schůze o nedůvěře několik dní poté, co jsme získali důvěru Sněmovny, naprosto beze smyslu, protože za těch 14 dní se nezměnilo v podstatě vůbec nic. A protože vládu současná opozice stejně neodvolá. Ale zároveň právě ztrácíme ten čas, proto jsem věnoval tomu svému vystoupení více času, zároveň ztrácíme čas, který jsme mohli věnovat právě třeba těm dobrým vládním zákonům pro zlepšení životů občanů nebo legislativě, která je třeba, aby stát mohl lépe fungovat. To jsou právě například ty sociální věci, katastrofální stav ve zdravotnictví, který musíme zlepšit, doprava. My potřebujeme, aby se stavělo, aby infrastruktura se stavěla. Vy jste na to nedali peníze na to, aby se stavělo, do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. My jsme to napravili, chceme, aby se stavělo dál, protože k tomu, abychom byli moderní, prosperující zemí, potřebujeme, aby se stavěla infrastruktura, aby se stavěly silnice, další infrastruktura, aby Česká republika fungovala. To je investice do budoucnosti, to je investice, kterou občané uvítají. Stavebnictví samozřejmě.
Takže my máme tady spoustu a spoustu návrhů, které potřebujeme rychle prosadit a vy nás bohužel jenom zdržujete od práce. Máte na to právo, je to demokracie, samozřejmě. Jenom vám dávám ke zvážení, proto jsem popsal i tady podrobněji naše současné návrhy a i k těm všem dalším v souladu s vládním prohlášením se dostaneme. Ale znovu říkám, důvěru máme 14 dní, naše vláda. Takže máme na to samozřejmě delší období v rámci toho volební období, čtyři roky jsou na to. My se ke všemu, vážení občané, dostaneme. Všechny body, co máme ve vládním prohlášení, budeme navrhovat, prosazovat. A teď v tuto chvíli jsem vám chtěl jenom popsat to, že by bylo dobré, aby nás, abychom dostali čas na tu práci a aby tady opozice nás nechala pracovat, abyste se vy, občané, měli co nejlépe. Děkuji za pozornost.
