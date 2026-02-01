Královéhradecký kraj plánuje přístavbu léčebny pro dlouhodobě nemocné

Radní Královéhradeckého kraje schválili příslib profinancování projektu přístavby, která by celkovou kapacitu zařízení pomohla zvýšit ze současných 94 na 120 lůžek. Zlepší se také zázemí pro pacienty a pracovní prostředí pro zaměstnance. Předpokládané náklady na vybudování přístavby a úpravy původní budovy jsou předběžně vyčísleny na zhruba 340 milionů korun.
„Je to jeden z dalších důležitých projektů v našem kraji, které jsou v souladu s nutností připravit zdravotnická a sociální zařízení na předpovídané stárnutí populace v následujících letech. Posílení kapacity LDN v Hradci Králové pomůže uvolnit lůžka v nemocnicích,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
V současné době léčebna nabízí pacientům 94 lůžek na 23 pokojích, z toho je 15 pokojů šestilůžkových. Podle projektu by měly být tyto pokoje upraveny na čtyřlůžkové, což by snížilo kapacitu celého objektu na šest desítek lůžek. V přístavbě by ale mělo vzniknout dalších 60 lůžek včetně potřebného zázemí.
Součástí projektu by mělo být i výrazně zlepšení požární bezpečnosti stávajícího objektu za odhadovaných 30 milionů korun, které pokryje Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. Tato část investice má již platné stavební povolení.
Podle odhadů by stavba mohla být dokončena do roku 2031. Předpokládané náklady na vybudování přístavby a úpravy původní budovy jsou předběžně vyčísleny na zhruba 340 milionů korun. Financování ještě musí odsouhlasit krajské zastupitelstvo.
„Navýšení kapacity LDN v Hradci Králové je důležité, protože již nyní kapacity této léčebny nedostačují potřebám spádové oblasti, ve které žije až 160 tisíc obyvatel. Pacienti tak často musí po hospitalizaci v nemocnici využít lůžka LDN v Hořicích či Novém Bydžově,“ doplnil náměstek pro zdravotnictví Jiří Mašek.
Budova LDN v Hradci Králové původně fungovala jako škola. Léčebna zde působí od roku 1984, personálně provoz a péči o pacienty zajišťuje na 92 zaměstnanců. Objekt prošel různými stavebními úpravami již v minulosti, například začátkem 20. století byla zmodernizována kuchyně, opravena byla i sociální zařízení. Od roku 2020 došlo k výměně oken či podlah a nový je i plášť budovy. V létě 2025 kraj dokončil úpravy plotů a ploch v okolí LDN. Další informace je možné najít ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.