Aféra v Maďarsku: Na Ukrajině padl násilím odvedený Maďar

„Další maďarský občan zemřel v důsledku ukrajinských odvodních praktik. Zsolt Rebán byl Maďar, a proto občan Evropské unie. Od dětství trpěl srdečními chorobami a několikrát byl oficiálně prohlášen za nezpůsobilého k vojenské službě. To ho neochránilo. Začátkem ledna byl násilím odveden z ulice a navzdory svému zdravotnímu stavu a varování rodiny donucen k odvodu. Během tréninku zkolaboval a krátce poté zemřel,“ napsal Balázs Orbán s tím, že podobná situace se neodehrála poprvé. Ale Brusel se podle Balázse Orbána raději dívá jinam.
Maďarsko se však podle ředitele kanceláře maďarského premiéra odmítá dívat stranou a hodlá hlasitě prosazovat návrat k míru. Aby už žádní další rodiče nemuseli kvůli válce pohřbívat své syny.
„Na Ukrajině se z branné povinnosti stal otevřený lov, objevují se zprávy o bití, nezákonném zadržování a mobilizaci lidí, kteří by nikdy neměli být posláni do války. Čtyři roky po začátku konfliktu je to realita. A přesto se bruselská elita dívá jinam,“ rozčílil se Balázs Orbán.
Ale tím ještě neskončil.
„EU nadále bez jakéhokoli racionálního opodstatnění nalévá peníze na Ukrajinu, zatímco závažné porušování lidských práv je ignorováno a evropští občané jsou nuceni za to platit. Tato politika neslouží míru a neslouží Evropě. Je načase skoncovat s válkou a s proválečnou politikou z Bruselu,“ zdůraznil Balázs Orbán.
Another Hungarian citizen has died as a result of Ukraine’s conscription practices.— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) February 1, 2026
Zsolt Rebán was Hungarian, and therefore a citizen of the European Union.
He had suffered from heart disease since childhood and had been officially declared unfit for military service multiple… pic.twitter.com/XY6qPjIOc6
Maďarský premiér Viktor Orbán se navíc nechal slyšet, že Evropská lidová strana chce členským státům EU sebrat právo veta i v otázkách, kde ho dosud mají. A k tomu se podle Orbána Evropská lidová strana rozhodla nadále podporovat válku.
„A fakt, že chtějí vytvořit vojenskou alianci v Evropské unii, jasně ukazuje, že válka, o které mluvíme, je mnohem bezprostřednější hrozbou, než se obvykle předpokládá,“ nechal se slyšet maďarský premiér.
Konstatoval, že evropští lidovci nechávají ležet ladem otázky sociální politiky a dalšího rozvoje EU. Orbán nepochybuje o tom, že evropští lidovci uvažují především o válce.
Maďarský premiér tady pravděpodobně narážel na oficiální výzvu Evropské lidové strany, aby se EU připravila na změnu poměru sil ve světě a zvládla na ni zareagovat. O výzvě EPP informoval např. server Politico.
Na tiskové konferenci konané druhý den po setkání lídrů EPP v Záhřebu předseda frakce Manfred Weber zdůraznil možnost rozšíření využívání hlasování kvalifikovanou většinou v rozhodování EU a vytvoření praktického plánu vojenské reakce v případě napadení členského státu EU.
Pokud jde o bezpečnostní solidaritu, článek 42.7 Lisabonské smlouvy zavazuje země poskytovat „pomoc a podporu všemi prostředky, které mají k dispozici“, pokud je některá ze zemí EU napadena. Podle Webera však EU stále chybí jasný operační plán, jak by bylo toto ustanovení naplněno v praxi.
Vedoucí představitelé EU mohou v současné době hlasovat kvalifikovanou většinou u většiny legislativních návrhů, od energetických a klimatických otázek až po výzkum a inovace. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU však do tohoto okruhu nespadá. V těchto oblastech je stále vyžadováno jednomyslné rozhodnutí všech členských států.
„O čem se tam mluví, je válka. A je tam jasně řečeno, že Evropská unie chce válku vyhrát prostřednictvím Ukrajinců,“ pravil Orbán na konto setkání evropských lidovců.
A blok Maďarů, Slováků a Čechů tomu podle Orbána musí bránit a zabránit.
