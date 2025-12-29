Hejtman Půta: Spojení českolipské a liberecké nemocnice je definitivně schváleno

Valná hromada Krajské nemocnice Liberec dnes hlasy všech akcionářů – Libereckého kraje, statutárního města Liberce i měst Turnova a Frýdlantu – schválila projekt fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s. s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Fúze se uskuteční k 1. 1. 2026. Již před valnou hromadou fúzi v navržené podobě schválila zastupitelstva všech akcionářů a dnes projednala i mimořádná Rada Libereckého kraje.
„Dnešní rozhodnutí valné hromady Krajské nemocnice Liberec a následně i krajské rady je důležitý moment pro další vedení zdravotnických služeb v našem kraji. Spojení je výhodné pro obě zdravotnická zařízení a zejména pro obyvatele kraje. Umožní zvýšit dostupnost zdravotnické péče, udržet rozsah, a ještě více rozvinout a zvýšit její kvalitu zejména na odborných pracovištích,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
„Dalším důležitým faktem je, že finance na zdravotní a sociální péči nejsou neomezené a my s nimi musíme hospodařit co nejefektivněji. Investice do rozvoje zdravotnických zařízení budou pokračovat. Fúze nemocnic v České Lípě a v Liberci nám ale umožní lépe organizovat odborné pracovníky, lékaře, zdravotníky i diagnostické a terapeutické technologie. Tyto kapacity pak budeme moci rozložit ještě účelněji než dosud. I proto jsem rád za dnešní důležitá rozhodnutí v oblasti zdravotnictví v našem kraji, které přijala jak valná hromada liberecké nemocnice, tak následně krajská rada,“ dodal hejtman.
„Krajská nemocnice se tímto dostává mezi desítku největších zdravotnických zařízení v Česku. Budeme tak mít silnější vyjednávací pozici vůči pojišťovnám i dodavatelům. K propojování bude docházet postupně, krok za krokem, během následujících tří let,“ shrnul generální ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richard Lukáš, který od nového roku bude řídit celý spojený subjekt obou nemocnic.
„Dneškem to nekončí – budeme dále pokračovat v konsolidaci zdravotnických zařízení v našem kraji. Uvidíme, jaké možnosti nám nabídnou studie od dvou nezávislých poradenských firem, které jsme zadali. První výsledky by měly být koncem ledna a konečná zpráva v březnu příštího roku,“ zdůraznil náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter. Upozorňuje přitom, že konsolidace zdravotnických zařízení v současnosti probíhá prakticky ve všech krajích České republiky. Krajská nemocnice Liberec již spojování s menšími zdravotními subjekty úspěšně zvládla, a to s nemocnicemi v Turnově (od 2014) a Frýdlantě (od 2018).
Základní údaje:
- K 1. 1. 2026 dojde k fúzi Krajské nemocnice Liberec, a. s., s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Projekt fúze sloučením je navržen tak, že Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa jako samostatný právní subjekt zanikne a bude včleněna do nástupnického subjektu, kterým bude Krajská nemocnice Liberec, a. s.
- Základní kapitál nástupnické společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., se navýší o 154.876.713 Kč (z 1.051.703 Kč na 1.206.580.533 Kč), tento vklad bude ve prospěch Libereckého kraje jako majoritního akcionáře.
- Všichni akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s., zůstanou akcionáři i po fúzi. Podíly všech akcionářů budou po spojení upraveny tak, aby odpovídaly hodnotě jejich vkladů do nově vzniklého většího celku. V důsledku výrazného navýšení kapitálu nástupnické společnosti se změní poměrné účasti jednotlivých vlastníků: Liberecký kraj bude nově držet 75,69 % akcií (jeho podíl se proto oproti současnému stavu navýší o 3,58 %), statutární město Liberec bude mít 12,94 % (jeho podíl se proto oproti současnému stavu sníží o 1,91 %), město Turnov 8,20 % (jeho podíl se proto oproti současnému stavu sníží o 1,21 %) a město Frýdlant 3,17 % (jeho podíl se proto oproti současnému stavu sníží o 0,46 %).
- Spojená nemocnice bude mít celkem 4.670 zaměstnanců a 1.610 lůžek a bude patřit mezi 10 největších nemocnic v ČR.
Harmonogram:
- 10.–16. 12. 2025: zastupitelstva všech akcionářů. schválila projekt fúze 29. 12. 2025: valná hromada Krajské nemocnice Liberec, na n akcionáři schválili finální podobu fúze
- 1. 1. 2026: rozhodné datum fúze
- První polovina roku 2026: budou dokončeny přípravné analýzy a na jejich základě rozhodne Liberecký kraj o dalších krocích podoby zdravotnictví v regionu
- 2026: výběrová řízení na pozice v představenstvu s funkčním obdobím na dalších 5 let
- 2026–2028: přechodné období, postupnému propojování jednotlivých činností a agend, zdravotnických i provozních v rámci spojené krajské nemocnice
