FN Olomouc: 1,2 milionu korun pro Dětskou kliniku

Mělo to být velké překvapení, kterým v pátek 10. 7. 2020 vyvrcholí již desátá Olomoucká fotbalová škola. Ale to co na Andrově stadionu přichystal generální partner projektu, Lukáš Urbanec, jednatel společnosti U plus U, nakonec nebylo jen velké překvapení, nýbrž doslova šok.

Nic netušícímu publiku tvořenému rodinami 116 účastníků fotbalové školy nejdříve vysvětlil, že holky a kluci ráno u snídaně dostali lístečky, na které měli za úkol napsat jakékoliv číslo od 500 do 1000, aniž věděli proč. Jen on věděl, že tato čísla převede na finanční dar, který věnuje Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Nezůstalo však jen u součtu trojmístných čísel napsaných dětmi, libovolné čtyřmístné cifry připsali čtyři hlavní organizátoři školy a dokonce pětimístné číslo mohla přidat manželka Lukáše Urbance. A aby toho nebylo málo, výslednou sumu 123 119 korun znásobil pan Urbanec desetkrát. Ve výsledku to znamená, že společnost U plus U přislíbila, že v následujících deseti letech věnuje na péči o malé pacienty celkem 1 231 190 korun! „Nedávno mi tragicky zahynul devatenáctiletý syn a já sám jsem pět let na vozíku. Není nic důležitějšího než zdraví a rodina,“ vysvětlil motivaci k neuvěřitelnému daru Lukáš Urbanec. „Je to skutečně obrovský dar pro naše pacienty, kteří častou nemůžou vůbec nic, jsou na dlouhou dobu připoutaní na lůžko. Mnohokrát za něj děkujeme. Tyto finanční prostředky využijeme k tomu, abychom dětem maximálně zpříjemnili pobyt v nemocnici,“ řekla přednostka Dětské kliniky FN Olomouc profesorka MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., která symbolický šek převzala. Děkujeme!

K daru společnosti U plus U a se v budoucnosti určitě vrátíme.

