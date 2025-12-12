FNUSA: Pomoc pro pacienty s vyšším BMI

Intragastrický balón je dočasná, nechirurgická metoda hubnutí, při které se speciální nafukovací silikonový balón zavede endoskopicky do žaludku. Tam zabírá místo a vytváří tak pocit plnosti. Snižuje příjem potravy, čímž pomáhá k úbytku váhy u lidí s vyšším BMI.
Metoda je určena pro pacienty s BMI nad 35, kteří potřebují snížit operační riziko před plánovaným zákrokem. Pomáhá například před náhradou kloubu nebo před bariatrickou operací, kdy je nutné před výkonem bezpečně snížit hmotnost.
„Balón se po zavedení naplní fyziologickým roztokem. V žaludku může obvykle zůstat delší období, až do jednoho roku. Zkrátka jde o šetrný a účinný způsob, jak v relativně krátké době zlepšit zdravotní stav pacienta,“ uvedl gastroenterolog MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., který se těmito operacemi ve FNUSA zabývá.
Úhrady ze zdravotního pojištění mohou nově využít pacienti registrovaní u pojišťoven 111, 201, 207 a 209.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva