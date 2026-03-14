BESIP: Elektrokola a elektrokoloběžky mění statistiky nehod

S příchodem jara se na silnice a cyklostezky vracejí cyklisté. Ministerstvo dopravy prostřednictvím BESIP proto na začátku cyklistické sezóny upozorňuje na nutnost zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti. Nejnovější statistiky zároveň poukazují na rostoucí podíl elektrokol a elektrokoloběžek na tragických dopravních nehodách – v roce 2025 se jezdci na těchto prostředcích podíleli již téměř na 40 % usmrcených cyklistů. BESIP proto apeluje na všechny cyklisty včetně uživatelů elektrokol a elektrokoloběžek, aby nepřeceňovali své schopnosti, vyhnuli se při jízdě alkoholu, dbali na viditelnost a používali cyklistické přilby.
„Přestože cyklistická sezóna teprve začíná, letošní začátek roku se z pohledu bezpečnosti cyklistů vyvíjí velmi špatně. Během prvních dvou měsíců bylo při dopravních nehodách usmrceno už sedm cyklistů, vloni za stejné období pouze jeden. Dalších 11 cyklistů již letos utrpělo těžká zranění. Dvě z letošních obětí byli lidé na elektrokolech, v obou případech ve věku nad 70 let, “ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
V roce 2025 bylo při dopravních nehodách usmrceno 39 cyklistů a dalších 299 utrpělo těžká zranění. V obou případech tak nebyly splněny předpoklady Strategie BESIP 2021-2030. Dlouhodobý vývoj navíc ukazuje, že počet usmrcených cyklistů v posledních letech prakticky stagnuje. Nejhorší vývoj z hlediska plnění strategických cílů zaznamenaly především Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, naopak pozitivně lze hodnotit Karlovarský a Ústecký kraj.
Vývoj usmrcených a těžce zraněných cyklistů:
Celkem bylo v loňském roce evidováno 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů (ZDE), z nichž 66 % zavinili samotní cyklisté. Ve 49 % případů se jednalo o havárie (tzv. samonehody, kdy jediným účastníkem byl cyklista). Přibližně třetinu nehod s účastí cyklistů zavinili ostatní účastníci silničního provozu – nejčastěji řidiči osobních vozidel. Mezi nejčastější příčiny nehod zaviněných cyklisty patří nesprávný způsob jízdy, nevěnování se řízení a nepřiměřená rychlost. Pokud nehodu zavinil řidič osobního automobilu, dominantní příčinou bylo nedání přednosti v jízdě, následované nesprávným způsobem jízdy a nevěnováním se řízení. Na silnici jsme společně, základní zásady bezpečné jízdy:
Statistiky zároveň ukazují, že významnou roli v tragických nehodách hrají právě jezdci na elektrokolech a elektrokoloběžkách. V letech 2023 až 2025 bylo při jízdě na elektrokolech a elektrokoloběžkách usmrceno 40 osob a dalších 248 bylo těžce zraněno. Jen v roce 2025 tvořili uživatelé těchto prostředků více než třetinu (38,4 %) všech usmrcených cyklistů. Data také potvrzují rychlý nárůst nehodovosti – počet nehod na elektrokolech i elektrokoloběžkách se během posledních let výrazně zvýšil.
Vývoj nehodovosti a následků na elektrokolech v období 2023-2025:
Vývoj nehodovosti a následků na elektrokoloběžkách v období 2023-2025:
Riziko vzniku dopravních nehod se výrazně liší také podle věku cyklistů. Senioři ve věku nad 65 let tvořili více než polovinu usmrcených cyklistů (56 %). Většina tragických nehod se stala ve dne (85 %) a přibližně polovina v obci (49 %). Více než polovina cyklistů (51 %) byla usmrcena vlastním zaviněním.
Charakteristickým rysem dopravních nehod zaviněných cyklisty je, ve srovnání s ostatními účastníky silničního provozu, vysoký podíl alkoholu a drog. V uplynulém roce byla přítomnost alkoholu či jiných návykových látek zjištěna u 31 % viníků těchto nehod. Stejný podíl byl evidován také u jezdců na elektrokolech. Ještě výrazně vyšší podíl byl zaznamenán u jezdců na elektrokoloběžkách, kde alkohol nebo drogy figurovaly ve 43 % jimi zaviněných dopravních nehod. Přetrvávajícím problémem zůstává také nepoužívání ochranné přilby – v roce 2025 ji neměla většina usmrcených i zraněných cyklistů.
„Riziko vážných zranění cyklistů ovlivňuje celá řada faktorů – kromě zmíněného používání přilby také například typ střetu, či nejvyšší dovolená rychlost v místě nehody a s ní související střetová rychlost,“ uvádí Kateřina Bucsuházy vedoucí oblasti Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu (CDV). „Mezi rizikové skupiny z hlediska využívání přileb patří zejména senioři – právě ti totiž obecně přilbu používají nejméně často.“
„Elektrokola a elektrokoloběžky jsou dnes běžnou součástí dopravy, ale jejich uživatelé často podceňují rizika spojená s vyšší rychlostí a odlišným ovládáním těchto prostředků. Přilbu na elektrokolběžkách často nenosí dospělí, ale ani děti do 18 let, u nichž je povinná. Senioři na elektrokolech někdy přeceňují své síly a obecně je v ČR společensky tolerováno, že se při jízdě na kole, elektrokole či elektrokoloběžce pije alkohol, často i ve vyšší míře,“ dodal Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
BESIP proto ve spolupráci s partnery realizuje řadu preventivních projektů zaměřených na bezpečnost cyklistů. Jedním z nich je iniciativa eBike Bezpečně (ZDE), která reaguje na rostoucí nehodovost uživatelů elektrokol a nabízí veřejnosti praktická doporučení pro bezpečnou jízdu ve městě i v přírodě. Další projekt Bezpečně na elektrokoloběžce (ZDE) se zaměřuje na osvětu mezi uživateli těchto prostředků prostřednictvím kontaktních kampaní, online komunikace i vzdělávacích aktivit na základních a středních školách. Součástí preventivních aktivit je také projekt Ne-riskuj (ZDE), který formou vzdělávacích videí a praktických doporučení upozorňuje zejména na rizika spojená s jízdou na elektrokolech a pomáhá cyklistům lépe porozumět specifikům těchto stále rozšířenějších dopravních prostředků. Na projektech spolupracuje také CDV, které poskytuje odborné analýzy a data o nehodovosti včetně údajú z hloubkové analýzy nehod.
