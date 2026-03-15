Česko si připomíná zlé výročí. Zdechovský při něm nezapomněl na Putina

Ráno 15. března 1939, přesně v 6 hodin, překročily hranice pomnichovských českých zemí jednotky německého Wehrmachtu. Začala operace, kterou nacisté nazývali „Märzwirbel“ neboli Březnový vír. Během několika hodin okupanti obsadili klíčové body v Čechách a na Moravě. Německé tanky projely Prahou, Brnem, Plzní i dalšími městy, zatímco obyvatelstvo stálo v šoku a tichém zoufalství na chodnících. Odpor byl minimální až symbolický. Pouze ojedinělé jednotky československé armády se krátce postavily okupantům, než dostaly rozkaz složit zbraně.
K okupaci došlo po sérii událostí, které začaly Mnichovskou dohodou v září 1938 a pokračovaly nátlakem na Slovensko, kde 14. března 1939 vyhlásil Jozef Tiso pod přímým Hitlerovým vlivem samostatný Slovenský stát. Téhož večera byl prezident Emil Hácha předvolán do Berlína, kde byl v noci ze 14. na 15. března vystaven tvrdému nátlaku. Pod hrozbou bombardování Prahy a vyhlazení českého národa podepsal dokument, který nacisté prezentovali jako „žádost o ochranu“. Ve skutečnosti šlo o akt kapitulace.
Již během 15. března začalo gestapo zatýkat podle předem připravených seznamů. Akce byla pojmenována „Gitter“ neboli Mříže. Politické špičky, novináře, členy odboje i významné osobnosti veřejného života odvlekli do vězení. Večer téhož dne dorazil Adolf Hitler a z Pražského hradu, symbolu české státnosti, řídil další kroky k likvidaci republiky. O den později, 16. března 1939, vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který formálně zůstal „autonomní“, ve skutečnosti se však stal součástí Velkoněmecké říše.
Šest let protektorátu patří k nejtemnějším kapitolám českých dějin. Nacistický režim zde zavraždil přes 100 tisíc lidí působících v odboji, popravil tisíce rukojmích, vyhladil většinu židovského obyvatelstva (přes 70 až 80 tisíc českých Židů nepřežilo holocaust) a vyslal desetitisíce lidí na nucené práce či do koncentračních táborů. Celkový počet obětí z řad českého obyvatelstva, včetně Židů a Romů, se odhaduje na 343 000 až 360 000. Heydrichiáda, Lidice, Ležáky, operace Anthropoid nebo masové popravy po atentátu na Reinharda Heydricha zůstávají navždy symbolem brutality okupace.
Senátor Hraba: Češi prokázali nesmírnou odvahu
V neděli se na řadě míst konaly piety a vzpomínkové akce. Lidé pokládali květiny a zapalovali svíčky za oběti nacistického teroru. „V Praze na Hradčanském náměstí dnes proběhl pietní akt u příležitosti výročí okupace naší země nacistickým Německem. Zástupci resortu obrany spolu s dalšími čestnými hosty uctili památku československých občanů, kteří padli v řadách odboje nebo se stali obětmi politické a rasové perzekuce," informovalo Ministerstvo obrany ČR na síti X.
V Praze na Hradčanském náměstí dnes proběhl pietní akt u příležitosti výročí okupace naší země nacistickým Německem. Zástupci resortu obrany spolu s dalšími čestnými hosty uctili památku československých občanů, kteří padli v řadách odboje nebo se stali obětmi politické a rasové… pic.twitter.com/qCHqwbRGzw— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) March 15, 2026
Smutné výročí připomenul také senátor Zdeněk Hraba, předseda Komise pro Ústavu. „15. březen 1939 patří k nejtemnějším dnům našich dějin. V ten den Německo definitivně zničilo zbytky už tak okleštěné československé státnosti a naše země definitivně padla do područí nacistických tyranů,“ napsal politik.
15. březen 1939 patří k nejtemnějším dnům našich dějin. V ten den Německo definitivně zničilo zbytky už tak okleštěné československé státnosti a naše země definitivně padla do područí nacistických tyranů.— Zdeněk Hraba (@hraba_z) March 15, 2026
Během šesti let Češi prokázali nesmírnou odvahu. Jasně, někteří slaboduší…
Zdůraznil, že během šesti let Češi prokázali nesmírnou odvahu. „Jasně, někteří slaboduší kolaborovali, ale většina nepodlehla zatýkání, popravám, posílání do koncentračních táborů a vydržela až do konce. Mnohdy i pomáhali odboji – domácímu i zahraničnímu. Nejen památku obětí německé okupace, ale i odvahu těch, kteří stáli pevně, si dnes připomeňme,“ vyzval Hraba.
„Jiná doba, stejné metody. Přesně před 87 lety obsadil naši zemi Hitler se svojí nacistickou hordou,“ napsal na síti X europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Jiná doba, stejné metody. Přesně před 87 lety obsadil naši zemi Hitler se svojí nacistickou hordou. Dnes se Putin se svojí ruskou hordou snaží obsadit Ukrajinu. Proto my Češi, s touto naší historickou zkušenosti, musíme stát na straně Ukrajiny. ???????? Diktátorům se nesmí ustupovat. pic.twitter.com/eCQ6jlEf9q— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 15, 2026
A dodal, že dnes se Putin se svojí ruskou hordou snaží obsadit Ukrajinu. „Proto my Češi, s touto naší historickou zkušenosti, musíme stát na straně Ukrajiny. Diktátorům se nesmí ustupovat,“ vyjádřil se politik.
