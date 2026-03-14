Česká pošta: Změna povoleného obsahu listovních zásilek do zahraničí

14.03.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nově je možné v zásilkách typu Doporučené psaní, Doporučené slepecké psaní a Cenné psaní zasílat pouze dokumenty.

Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Na základě usnesení přijatého členy Světové poštovní unie (UPU), které je závazné pro všechny členy UPU včetně České pošty, došlo s účinností od 1. 1. 2026 ke změně povoleného obsahu doporučených a cenných listovních zásilek do zahraničí. Nově je možné v zásilkách typu Doporučené psaní, Doporučené slepecké psaní a Cenné psaní zasílat pouze dokumenty.

Dokumentem (ZDE) se rozumí věc, jejímž účelem je přenos nebo zachycení písemné, kreslené, tištěné nebo digitální informace, pokud se nejedná o zboží, např.:

  • dopisy a korespondence
  • smlouvy, dohody a úřední listiny
  • osobní doklady, průkazy, osvědčení a jiná oprávnění
  • zprávy, protokoly, zápisy z jednání
  • deníky, poznámky, rukopisy
  • mapy a plány
  • technické výkresy, schémata
  • náčrty, ilustrace, diagramy
  • brožury
  • pozvánky a jiná oznámení
  • formuláře, manuály, katalogy (pokud nejsou zbožím)
  • fotografie (pokud nejsou zbožím)
  • zvukové nahrávky (rozhovory, záznamy jednání)
  • videozáznamy (pokud jsou nositelem informací)

V současnosti má pouze Ukrajinská a Britská pošta vyjednánu dočasnou výjimku s Českou poštou o zasílaní doporučených listovních zásilek s obsahem zboží do ČR, a to po nezbytně nutnou dobu pro implementaci přijatého opatření.

Pro zasílání jiného než výše uvedeného obsahu, např. zboží menších rozměrů, je vhodným produktem:

  • Obyčejná zásilka do zahraničí (psaní - ZDE) - ekonomicky výhodnější, ale neumožňuje sledování zásilky a pošta za její obsah neodpovídá.
  • Balíková zásilka do zahraničí (ZDE), např. Standardní balík nebo Cenný balík do zahraničí - umožňují sledování zásilky a pošta za zásilku odpovídá.

Česká pošta zároveň spouští od 1. 4. 2026 novou službu Sledování v zahraničí, díky které bude možno sledovat stav Obyčejné listovní zásilky do zahraničí. Zákazníci tak budou vědět, zda zásilka již opustila ČR nebo že již byla doručena adresátovi.

Zdroje:

https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/nedovoleny-obsah-zasilek#DokumentyVmezinarodnichZasilkach

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/zahranici/obycejna-zasilka-do-zahranici

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/zasilky-zahranici/ostatni-zasilky

