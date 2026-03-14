Česká pošta: Změna povoleného obsahu listovních zásilek do zahraničí

Na základě usnesení přijatého členy Světové poštovní unie (UPU), které je závazné pro všechny členy UPU včetně České pošty, došlo s účinností od 1. 1. 2026 ke změně povoleného obsahu doporučených a cenných listovních zásilek do zahraničí. Nově je možné v zásilkách typu Doporučené psaní, Doporučené slepecké psaní a Cenné psaní zasílat pouze dokumenty.
Dokumentem (ZDE) se rozumí věc, jejímž účelem je přenos nebo zachycení písemné, kreslené, tištěné nebo digitální informace, pokud se nejedná o zboží, např.:
- dopisy a korespondence
- smlouvy, dohody a úřední listiny
- osobní doklady, průkazy, osvědčení a jiná oprávnění
- zprávy, protokoly, zápisy z jednání
- deníky, poznámky, rukopisy
- mapy a plány
- technické výkresy, schémata
- náčrty, ilustrace, diagramy
- brožury
- pozvánky a jiná oznámení
- formuláře, manuály, katalogy (pokud nejsou zbožím)
- fotografie (pokud nejsou zbožím)
- zvukové nahrávky (rozhovory, záznamy jednání)
- videozáznamy (pokud jsou nositelem informací)
V současnosti má pouze Ukrajinská a Britská pošta vyjednánu dočasnou výjimku s Českou poštou o zasílaní doporučených listovních zásilek s obsahem zboží do ČR, a to po nezbytně nutnou dobu pro implementaci přijatého opatření.
Pro zasílání jiného než výše uvedeného obsahu, např. zboží menších rozměrů, je vhodným produktem:
- Obyčejná zásilka do zahraničí (psaní - ZDE) - ekonomicky výhodnější, ale neumožňuje sledování zásilky a pošta za její obsah neodpovídá.
- Balíková zásilka do zahraničí (ZDE), např. Standardní balík nebo Cenný balík do zahraničí - umožňují sledování zásilky a pošta za zásilku odpovídá.
Česká pošta zároveň spouští od 1. 4. 2026 novou službu Sledování v zahraničí, díky které bude možno sledovat stav Obyčejné listovní zásilky do zahraničí. Zákazníci tak budou vědět, zda zásilka již opustila ČR nebo že již byla doručena adresátovi.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.