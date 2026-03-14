Nesmysl. Miroslav Ševčík ukázal, proč na obranu 5 % jít nemá

Václav Moravec skončil v České televizi. Bude vám chybět?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Václav Moravec mně určitě chybět nebude. Myslím si, že nebude chybět ani možná až statisícům dalších našich občanů, kteří se dřív dívali na publicistické pořady České televize, a právě Václav Moravec je od tohoto odradil. Václav Moravec je typickým prototypem manipulátora až dezinformátora, který zneužil veřejnoprávní Českou televizi pro své zájmy a pro zájmy na něho napojené politické struktury. Udělal si z toho soukromé vysílání, kde zakomponoval i svoje jméno. Otázky Václava Moravce byly odstrašující politický program, který si nezadal s politicky laděnými programy zelenkovské televize v rámci komunistického Československa. V mnohém je ideologicky i předčil.
Troufnu si říct, že ani tehdy ta manipulace možná nebyla tak velká, jak se jí dopouštěl Václav Moravec. Samozřejmě tím ovlivňoval řadu občanů a svými dalšími pořady na ČT ovlivňoval i mladou generaci. Nenechal povětšinou vyjádřit se politiky, kteří patřili k jinému politickému spektru, skákal jim do řeči, nenechal je domluvit, upřednostňoval jemu blízké politické struktury. Krásně to bylo vidět na posledním pořadu, kdy si pozval do studia paní Němcovou a paní Pekarovou. Byla to jasná ukázka manipulace v rámci České televize.
Bankám se v Česku loni dařilo. Jejich čistý zisk vzrostl o 9 % na 94 miliard korun. Stát hledá do rozpočtu každou korunu. Měl by řešit odliv dividend do zahraničí?
Ano, stát by mohl hledat cestu k tomu, aby nedocházelo k tak vysokému odlivu finančních prostředků, které vydělávají zahraniční banky u nás. A především by ji měl hledat v tom, kontrolovat, aby v rámci podnikání v ČR nedocházelo ke kartelovým dohodám, a zvláště pak k najímání služeb a k placení za něco, co neodpovídá cenám v České republice. Dividendy odplouvající do zahraničí by měly být jasně pod kontrolou a daně z nich za podnikání realizované na území České republiky by měly plynout do českého rozpočtu.
Bohužel, vysávání podnikatelské činnosti na území ČR je dáno legislativou EU, aby prý nedocházelo ke dvojímu zdanění. Myslím si, že když jsou finanční prostředky vytvořeny v ČR, tak jako každý jiný český subjekt platí daň z dividend 15 %, tak by měli platit i ti zahraniční. Pozor, ano, české banky jako jiné subjekty v ČR platí daň z příjmu právnických osob, to je zdaněné, ale dividenda plynoucí do zahraničí by mohla být zdaněna tak, jako u ostatních domácích subjektů.
Ekonomka Ilona Švihlíková pronesla, že cíl vydávat 5 % HDP na obranu je „úchylný“. Jak to vidíte vy?
Vydávat 5 % HDP na „obranu“ považuji za naprostý nesmysl. Z dat, která jsou známá za předchozí léta, podle zprávy NATO z 3. června loňského roku (2025), tak v podstatě 10 zemí nedávalo ani 2 % HDP na obranu v roce 2024. Údaje za rok 2025 nejsou ještě oficiálně známé. Upozorňuji na to, že ani USA nedávaly v předchozích letech nově požadovaných 3,5 % HDP na obranu. V roce 2022 to bylo 3,21 %, v roce 2023 3,10 % a v roce 2024 to bylo zase jenom 3,21 % (HDP). Celé financování takzvaného obraného rozpočtu je chybné. Fatální omyl je vztahovat výdaje na obranu k HDP. Je to pouhá politická proklamace, která nebere v úvahu opravdové potřeby a slouží především zájmům zbrojařských firem. Určitě nezvýšíme naši obranyschopnost pomocí zálohových faktur na vojenský materiál, který obdržíme za další dekádu. Kdo přemýšlí a používá normální selský rozum, tak to musí vidět. Taky asi teď jako spotřebitelé nezaplatíte pračku, televizi nebo myčku, kterou dostanete za 10 let.
Měli bychom mít na paměti, že pro nás je důležitá jak vnitřní bezpečnost, tak vnější bezpečnost. V současné době je pro nás nejdůležitější vnitřní bezpečnost. Protože předchozí vlastizrádná vláda podepsala migrační pakt, na základě kterého se k nám mohou dostat desetitisíce migrantů, kteří v sousedních zemích páchají desetitisíce trestných činů, musíme posílit především tyto výdaje. Určitě je důležitější zabezpečit vnitřní bezpečnost, aby se nedělo to, co se děje v sousedním Německu, kde každý den, každých 18 minut útočí tito migranti noži na obyvatele Německa. Takže to je priorita.
A utrácet peníze za zálohové faktury na F-35, půjčovat si na to a platit z toho ještě úroky, tak to může jenom dareba, který je na tom zainteresovaný. Ne nadarmo se říká, že na vojenských zakázkách je 7 % zprostředkovatelské odměny. Takže v žádném případě neutrácet bez účelného vydání finančních prostředků. Nakupovat například leopardíky, jeden kus za tři čtvrtě miliardy korun, které pak nemáme ani jak převézt, protože jsou tak těžké, že to neunesou naše mosty, tak to je už fatální nesmysl.
Dále upozorňuji, že v současné době technologický pokrok přináší nové potřeby protidronové obrany, což je vidět jak ve válce na Ukrajině, tak v Iránu. Určitě nám v tom nepomohou ani leopardíci za desítky miliard, ani nám v tom nepomohou F-35, které dostaneme první dvě možná někdy v roce 2029 a další až do roku 2035. Takže to jsou zločiny, které tady napáchala minulá vláda, s kterými se teď bude muset popasovat i stávající kabinet, protože ty smlouvy jsou jen těžko vypověditelné.
„Vydržte, vyzvedneme vás. Jen co jediné letadlo, které má příslušná povolení, dnes odpoledne odveze prezidenta Pavla na jeho návštěvu Pobaltí,“ vzkázal v pondělí ministr zahraničí Macinka českým občanům, kteří čekali na evakuaci ze zemí Blízkého východu. Co tomu říkáte?
Jestli je toto pravda, tak je to klasická ukázka komunistického papalášství. Samozřejmě, pokud by ta situace nebyla tak vypjatá, tak ať si Pávek lítá těmi speciály po schválení vládou. Ale jestliže nešla odložit návštěva v Pobaltí, a to se mi nezdá, tak měl využít normálně běžných linek a vzít si tam pár bodyguardů, kdyby měl náhodou strach letět s běžnými obyčejnými občany. Daleko důležitější bylo repatriovat naše občany z oblasti, kde probíhá válečný konflikt. Takže se musím jenom usmívat a doufám, že mu za to budou tleskat chlapci a děvčata z milionu chvilek pro demagogii a dementnost. Ano, tady se jasně ukazuje vztah k našim občanům.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Podcast Půr, Kubovičová, Kulidakis zmínil agenturu Knowlimits, která vládě Petra Fialy dodávala mediální služby za 4,2 miliardy korun. Agentura je napojená na ODS. Budete se zajímat, za co ty peníze byly utraceny?
Jsem rád, že mezi mediální žumpou ze Seznamu a z Novinek, Deníku N a dalších, existují slušní novináři, kteří si ani neříkají, že jsou investigativní, ale kteří se snaží jednat na rovinu. Jestli byly peníze zneužity ze státního rozpočtu, tak to je docela možné. Nicméně od toho tu jsou kontrolní mechanismy státu. Měla by to šetřit policie, státní zástupci a případně NKÚ. Pokud tohle neučiní, tak samozřejmě se na to můžeme pozeptat, jakým způsobem se k této záležitosti staví představitelé předchozí vlády a jakým způsobem tyto finanční prostředky byly čerpány. Nic mě v tomhle už nepřekvapuje, protože napojení TOP 09 a stánkařských dozimetráků na samotný dozimetr je již dlouho známé a svezla se s tím v bitcoinové aféře i ODS. To, co bylo použito z veřejných rozpočtů, a na co to bylo použito, to si musí zjistit právě výše zmíněné orgány.
