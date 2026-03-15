„Oni křičí, strašně křičí. Jde o peníze.“ Babiš a chystaný zákon

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném shrnutí uplynulého týdne ostře vystoupil proti tuzemským médiím, zejména proti vydavatelství Seznam.cz a serveru Novinky.cz. Obviňuje je z manipulace, lží a překrucování faktů pomocí titulků. Reagoval tak na aktuální žalobu ze strany majitele Seznamu Iva Lukačoviče, kterou označil za součást kampaně takzvaného polistopadového kartelu.
„Znovu ho vyzývám, aby přestěhoval vlastnictví Seznamu do České republiky, jak to udělala Renáta Kellnerová,“ prohlásil premiér s tím, že pravda je na jeho straně a mediální tlak ho neodradí od další práce.
Hlavním tématem vládní agendy zůstává podle premiéra obrana a energetická soběstačnost. Babiš odmítl kritiku, že by Česká republika pod jeho vedením zanedbávala spojenecké závazky v rámci NATO. Podle jeho slov země plní zákonný limit výdajů ve výši dvou procent HDP. Zároveň však poukázal na netransparentnost některých armádních zakázek, které by podle něj měla místo vojenské policie vyšetřovat centrála NCOZ.
„Šéf vojenské policie je podřízen ministrovi, tak co asi může vyšetřit? To bude jedna z věcí, které změníme,“ slíbil předseda vlády.
Ing. Andrej Babiš
Informoval o své cestě do Berlína, kde jednal se spolkovým kancléřem Friedrichem Merzem o vybudování klíčové „energetické dálnice“. „Potřebujeme, aby Němci postavili asi dvacet kilometrů drátů na jejich území. My potom postavíme propojku na Bavorsko,“ řekl premiér. Podle něho je tento krok nezbytný pro zajištění stability a lepších cen energií pro české domácnosti i firmy.
Zmínil videohovor s 22 lídry EU. Diskutovali o tom, jak zlevnit energie a zlepšit konkurenceschopnost Evropy. Šlo podle něj o přípravu na jednání Evropské rady, které proběhne příští týden.
Mikromanažer Babiš
Schvalování státního rozpočtu podle Babišových slov proběhlo úspěšně. Zasmál se titulku serveru Seznam Zprávy: „Vláda upravuje svůj rozpočet. Díky návrhům opozice.“
S úsměvem podotkl: „Zase lžete. Samozřejmě. Nic takového není. Všechny změny, které prošly, jsou z naší dílny.“
Vyzdvihl aktuální data o inflaci, která za měsíc únor vykázala meziroční pokles u klíčových potravin. „Klesly ceny polotučného trvanlivého mléka o 20 % a ceny olejů a tuků o 21 %, takže inflaci držíme dole,“ uvedl politik.
Informoval o pokroku v přípravě nové nemocnice v Praze a návštěvě IKEM. Připomněl investice své vlády do nové budovy.
Vyjádřil se k situaci kolem národních parků a ujistil, že peněz na ochranu přírody je dostatek a proces přidělování financí bude transparentní. „Já mám taky rád přírodu. Vždycky jsem přírodu podporoval,“ uvedl Babiš.
Zmínil, že došlo k ukončení repatriačních letů pro české občany. „Představte si, že Smartwings přestal tento týden létat do Dubaje. Udělali jsme to na poslední chvíli. Bylo asi 13 repatriačních letů a vrátilo se 1500 lidí,“ zmínil premiér.
Obhajoval svůj styl řízení státu, který kritici často označují za mikromanagement. „Dělal jsem ten mikromanagement proto, že kdybych ho nedělal, spolu s Macinkou, tak by to moc nefungovalo,“ uvedl premiér s odkazem na své koordinační úsilí při organizaci letů vládních speciálů.
Mgr. Petr Macinka
Odmítl, že by si přisvojoval nové pravomoci. „Novinky vymyslely další lež, že mám mít novou kompetenci rozhodovat o letech letadel naší armády. Není to pravda,“ odmítl Babiš. A odkázal na vládní usnesení z konce devadesátých let. „Už tehdy premiér měl tu kompetenci. Žádná nová kompetence to není,“ zdůraznil politik a odcitoval zmíněný titulek: „Babiš má novou pravomoc: Bude politikům schvalovat lety speciálem, včetně prezidenta.“
Řekl, že je to lež, stejně jako titulek: „Česko je za Babiše k Moskvě stále přátelštější, ukazuje ruský žebříček nepřátelských vlád.“ Označil tato slova za jednu manipulaci za druhou.
Prospěšné neziskovky hodlá vláda podporovat
Věnoval se také sociálním tématům a návrhu zákona o neziskových organizacích. Odmítl přirovnání k ruské legislativě a zdůraznil, že cílem je pouze zprůhlednit toky veřejných peněz.
„Zavázali jsme se, že zprůhledníme financování neziskových organizací, které čerpají peníze z veřejných rozpočtů, z vašich peněz. Tak to děláme. A oni křičí, strašně křičí. Jasně, jde o peníze. Mimochodem Novinky a Seznam Zprávy a samozřejmě další média dostávaly za minulých vlád desítky milionů korun z veřejných rozpočtů, z vašich peněz. Jde tu o zákon o digitálních službách DSA. Není to vládní návrh, ten dokument nějak unikl. Je to nesmysl. DSA má chránit lidi na internetu, ale může tam být skrytý mechanismus, který otevře dveře cenzuře a umlčování nepohodlných názorů. A to my nechceme,“ zdůraznil Babiš.
Jako příklad prospěšné spolupráce uvedl neziskovou organizaci, která pomáhá rodičům s návratem do práce. „Nejsou neziskovky jako neziskovky. Ty, které jsou prospěšné ve zdravotnictví či sociální oblasti, budeme určitě podporovat,“ upřesnil premiér.
Setkal se s českým astronautem Alešem Svobodou a potvrdil podporu vědy a výzkumu. Navštívil Strahovské koleje, přijal dva komisaře EU. „Bavili jsme se o příštím evropském rozpočtu,“ sdělil Babiš a hovořil také o zdravém jídle.
Dále opět kritizoval Novinky za jejich údajné manipulace, ale dodal, že jinak máme spoustu poctivých novinářů. „Na spor s Lukačovičem se těším. My si to nenecháme líbit, pravda je na naší straně,“ řekl premiér.
Na závěr ukázal graf vývoje cen pohonných hmot a zdůraznil důležitost státního podniku Čepro pro stabilitu trhu.
