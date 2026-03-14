Poslanecká sněmovna: Prestižní ocenění pro slavnostní provedení Ústavy ČR

O ocenění rozhodli porotci Akademie designu ČR. Návrh slavnostního provedení Ústavy ČR staví na propojení historické tradice, knižního řemesla a současných technologií.
Klíčovým materiálem knižního objektu se stal papír. Autoři ho zvolili nejen pro jeho kulturní význam, ale i pro jeho dostupnost, skromnost a otevřený charakter, který odráží demokratické hodnoty. Vnitřní blok je navržen tak, aby bylo snadné jej vyjmout a vyměnit v případě novelizace ústavy. Barevné akcenty (modrý hlavní text a červené nadpisy) odkazují na českou trikoloru a také nenásilně usnadňují orientaci v dokumentu. Sazba preambule pracuje s výraznějším kontrastem, který podtrhuje její slavnostní význam a ústřední roli v celkové kompozici ústavy. Přímo pro tento projekt autoři vytvořili bezpatkové písmo Democratia.
„Blahopřeji autorům, mám velkou radost. Po včerejším úspěchu se těším, až hotové dílo představíme zákonodárcům a veřejnosti,“ uvedl vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek. Slavnostní provedení Ústavy ČR představí Kancelář Poslanecké sněmovny spolu s jeho autory Ondřejem Báchorem, Matějem Činčerou a Janem Novákem na konci března.
Soutěž o návrh slavnostního provedení Ústavy ČR (ZDE), jejíž výsledek byl vyhlášen v červnu 2025, pořádala Kancelář Poslanecké sněmovny. Předložená díla hodnotila porota složená z nezávislých odborníků z oblasti grafického designu a užitého a volného umění. Porota hodnotila tři základní aspekty: estetický, funkční a významový.
Slavnostní provedení Ústavy ČR bude využíváno například při slavnostních aktech, jakými jsou skládání slibu prezidenta republiky, k edukaci nebo výstavním účelům. Cílem vytvoření slavnostního provedení Ústavy ČR je podpořit váhu základního zákona státu, a tím identitu novodobého českého státu, vyznění hodnot jeho svobodné demokratické společnosti a povědomí a zájem o principy parlamentní demokracie.
