Piráti: Představujeme balík opatření proti zdražování v důsledku krizí

Balík opatření obsahuje snížení DPH na základní potraviny, okamžitá opatření pro rodiny, i mechanismus, který by lidem vracel část peněz každý měsíc přímo do peněženek. „Všichni začínají plašit kvůli možnému růstu cen ropy. Pokud ale dojde ke zdražování, promítne se to do všech oblastí života. Proto navrhujeme opatření, které reálně pomůže všem lidem – potraviny totiž musí nakupovat každý. Navrhujeme snížit DPH na základní potraviny na 6 procent – například na ovoce, zeleninu, pečivo, rýži, těstoviny, luštěniny nebo čerstvé maso. Díky tomu zdražování nedopadne na lidi tak tvrdě,“ vysvětlil jeden ze základních bodů pirátského krizového balíčku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Cílem je snížit ceny nejzákladnějších položek, vedle potravin například i menstruačních potřeb, které tvoří významnou část rodinných výdajů.
„Během poslední inflační vlny byly rodiny s dětmi jednou z nejvíce zasažených skupin. Vedle levnějších potravin proto chceme zvýšení rodičovského příspěvku na 420 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci, zvýšení slevy na poplatníka a dorovnání slevy na dítě, která nebyla valorizována už od roku 2018. Chceme rodinám poskytnout potřebnou podporu dřív, než další zdražování znovu zasáhne jejich rozpočty,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
Česká pirátská strana
Piráti zároveň navrhují, aby stát reagoval na případné prudké zdražení pohonných hmot automaticky. Pokud by se ceny benzínu a nafty dlouhodobě držely nad přibližně 50 korunami za litr, lidé by podle pirátského návrhu dostali část peněz zpět – například formou slevy na dani, vyšších dávek nebo důchodů. Další možností je pak příspěvek na dojíždění pro zranitelné domácnosti.
„Když ceny paliv rostou, stát na tom automaticky vybere víc na DPH. Je fér, aby se část těchto peněz vracela lidem. Navrhujeme jednoduchý krizový bonus, který by se spouštěl automaticky a stejně automaticky by se vypnul ve chvíli, kdy ceny zase klesnou,“ doplnil Zdeněk Hřib.
„V posledních dnech jsme slyšeli návrhy na snížení spotřební daně nebo dokonce nákupu ropy z Ruska. Látat šokové nárůsty cen jednorázovými opatřeními nebo podporou válečných zločinců ale opravdu není řešení. Naopak nás to v dlouhodobém horizontu může spíš poškodit. Energetiku je nutné řešit dlouhodobě – investicemi do úspor energií, rychlejším povolováním obnovitelných zdrojů nebo rozvojem infrastruktury pro elektromobilitu. Tyto kroky sníží závislost Česka na drahých fosilních palivech a posílí energetickou bezpečnost země. Na aktuální situaci pak reagují naše opatření – nižší DPH na základní potřeby, pomoc rodinám, krizový bonus a cílená pomoc zranitelným domácnostem,” uzavřel poslanec za Piráty Ivan Bartoš.
Piráti zároveň zdůrazňují, že Česko musí posilovat svou energetickou nezávislost. Velký prostor je v úsporách energie ve veřejných budovách, jako jsou školy, nemocnice nebo úřady, kde lze rychle snížit náklady. Stejně důležité je zrychlit povolování obnovitelných zdrojů a neprodleně schválit akcelerační zóny, které skutečně urychlí jejich výstavbu. Jen tak můžeme dle Pirátů dlouhodobě snížit ceny energií a omezit závislost na dovozech.
