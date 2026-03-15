Senátor Hraba: A víte, co je nejhorší?

15.03.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení Ursuly von der Leyenové, že odklon od jádra byla chyba

Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Že stejně tak, jako nyní Ursula von der Leyen (hlasovala tehdy pro) i Friedrich Merz uznávají, že odklon od jádra byla chyba, tak za pár let bude drtivá většina nynějších fanoušků migrace tvrdit totéž o tom, že pouštěli nájezdníky do Evropy.

My normální jim samozřejmě budeme moci zatleskat k procitnutí, ale škody byly napáchány. Jak v otázce evropské energetiky, tak v otázce migrace. A to jen proto, že strpíme ve funkcích fanatiky.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , migrace , Senát , JE , Leyenová , Hraba

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Napáchala Evropská unie škody i v oblasti migrace?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

