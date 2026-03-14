Český rozhlas Vltava vydává první hudební kompilaci i vlastní vinyl

Projekt byl uveden 13. března koncertem v pražském Atriu Žižkov, kde zazněly všechny skladby z alba v živém provedení. Kompilace Moderna přináší osm nových skladeb současných českých autorů a autorek. „Je to pestrý průřez českou hudbou. Ukazuje, jak současní skladatelé živě a svobodně navazují na tradici klasiky,“ říká Martina Vídenová, skladatelka a autorka skladby Circles.
Mezi dalšími autory je i Tomáš Dvořák (Floex), klarinetista, skladatel a producent, který tvoří vlastní hudbu i soundtracky do významných počítačových her z dílny českého herního studia Amanita Design. Jednotlivé skladby vznikaly v legendárním Studiu 1 Českého rozhlasu, jehož akustika patří mezi nejvýraznější nahrávací prostory v Česku.
„Projekt Moderna je pro Vltavu důležitým krokem. Chceme našim posluchačům nabídnout klidný poslech ambientní hudby a vhled do mladé a aktuální tvorby současných skladatelů,“ říká šéfredaktorka Českého rozhlasu Vltava Jaroslava Haladová.
Na desce se setkávají různé přístupy k současné hudbě, od komorních klavírních kompozic přes experiment s elektronikou až po skladby inspirované filmovou hudbou nebo zvukem konkrétních míst. Na kompilaci se podílejí skladatelé a skladatelky Beata Hlavenková, Chalupski, Mikoláš Růžička, Mikuláš Tichý, Jiří Trtík, Karel Havlíček, Martina Vídenová a Floex Ensemble.
Český rozhlas Vltava je kulturní stanice Českého rozhlasu zaměřená na hudbu, literaturu, dramatickou tvorbu a současné umění. Program mohou posluchači naladit v lineárním a digitálním vysílání DAB+, online ZDE nebo na platformě mujRozhlas.
