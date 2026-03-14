Český rozhlas Vltava vydává první hudební kompilaci i vlastní vinyl

15.03.2026 7:14
autor: Tisková zpráva

Album Moderna představuje současnou českou scénu neoklasické, moderní klasické, elektroakustické, ambientní a filmové hudby.

Český rozhlas Vltava vydává první hudební kompilaci i vlastní vinyl
Foto: red
Popisek: Český rozhlas

Projekt byl uveden 13. března koncertem v pražském Atriu Žižkov, kde zazněly všechny skladby z alba v živém provedení. Kompilace Moderna přináší osm nových skladeb současných českých autorů a autorek. „Je to pestrý průřez českou hudbou. Ukazuje, jak současní skladatelé živě a svobodně navazují na tradici klasiky,“ říká Martina Vídenová, skladatelka a autorka skladby Circles.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 13132 lidí

Mezi dalšími autory je i Tomáš Dvořák (Floex), klarinetista, skladatel a producent, který tvoří vlastní hudbu i soundtracky do významných počítačových her z dílny českého herního studia Amanita Design. Jednotlivé skladby vznikaly v legendárním Studiu 1 Českého rozhlasu, jehož akustika patří mezi nejvýraznější nahrávací prostory v Česku.

„Projekt Moderna je pro Vltavu důležitým krokem. Chceme našim posluchačům nabídnout klidný poslech ambientní hudby a vhled do mladé a aktuální tvorby současných skladatelů,“ říká šéfredaktorka Českého rozhlasu Vltava Jaroslava Haladová.

Na desce se setkávají různé přístupy k současné hudbě, od komorních klavírních kompozic přes experiment s elektronikou až po skladby inspirované filmovou hudbou nebo zvukem konkrétních míst. Na kompilaci se podílejí skladatelé a skladatelky Beata Hlavenková, Chalupski, Mikoláš Růžička, Mikuláš Tichý, Jiří Trtík, Karel Havlíček, Martina Vídenová a Floex Ensemble.

Český rozhlas Vltava je kulturní stanice Českého rozhlasu zaměřená na hudbu, literaturu, dramatickou tvorbu a současné umění. Program mohou posluchači naladit v lineárním a digitálním vysílání DAB+, online ZDE nebo na platformě mujRozhlas.

Zdroje:

https://vltava.rozhlas.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Český rozhlas , hudba , umění , TZ

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Umělci

Podle vás mají umělci mlčet, jen proto, že jsou umělci? Na jednu stranu se váš předseda věčně ohání svobodou slova, na druhou to vypadá, že třeba podle vás neplatí pro všechny. Ať si říkají, co chtějí, každý na to má právo. Navíc bych nepřeceňovala to, že svými názory ovlivňují to, koho kdo bude tře...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Český rozhlas Vltava vydává první hudební kompilaci i vlastní vinyl

7:14 Český rozhlas Vltava vydává první hudební kompilaci i vlastní vinyl

Album Moderna představuje současnou českou scénu neoklasické, moderní klasické, elektroakustické, am…