ÚZSVM: Elektronická aukce Národního domu na Vinohradech má vítěze

Do elektronické aukce se přihlásili a ve stanoveném termínu požadovanou kauci 20 milionů korun složili dva zájemci. V průběhu elektronické aukce, kterou mohla veřejnost sledovat online na webových stránkách ZDE, padl jeden příhoz ve výši nejnižšího podání. Vítězem elektronické aukce se stala právnická osoba z Prahy.
ÚZSVM vyhověl žádosti hlavního města Prahy o tzv. dorovnání nejvyšší nabídky ve výběrovém řízení. Proto nyní ÚZSVM osloví město k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 399 milionů korun. V případě, že tak neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce.
ÚZSVM převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Nejprve tuto jedinečnou nemovitost v souladu se zákonem nabídl jiným státním institucím. Žádná z nich o budovu neprojevila zájem, a proto ÚZSVM hledá definitivního vlastníka v transparentním výběrovém řízení na webových stránkách ZDE.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály (Majakovského, Raisův a Společenský sál) a čtyři společenské salonky, dále také prodejní i kancelářské prostory. Od počátku byla tato výjimečná budova centrem společenského dění. V současnosti je Národní dům na Vinohradech, dříve známý například pod názvem Ústřední kulturní dům železničářů, využíván pro pořádání plesů a dalších společenských akcí.
