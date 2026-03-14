ÚZSVM: Elektronická aukce Národního domu na Vinohradech má vítěze

15.03.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Výběrového řízení s elektronickou aukcí na výjimečný Národní dům na Vinohradech v centru Prahy dopadlo úspěšně.

ÚZSVM: Elektronická aukce Národního domu na Vinohradech má vítěze
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Do elektronické aukce se přihlásili a ve stanoveném termínu požadovanou kauci 20 milionů korun složili dva zájemci. V průběhu elektronické aukce, kterou mohla veřejnost sledovat online na webových stránkách ZDE, padl jeden příhoz ve výši nejnižšího podání. Vítězem elektronické aukce se stala právnická osoba z Prahy.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 14470 lidí

ÚZSVM vyhověl žádosti hlavního města Prahy o tzv. dorovnání nejvyšší nabídky ve výběrovém řízení. Proto nyní ÚZSVM osloví město k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 399 milionů korun. V případě, že tak neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce.

ÚZSVM převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Nejprve tuto jedinečnou nemovitost v souladu se zákonem nabídl jiným státním institucím. Žádná z nich o budovu neprojevila zájem, a proto ÚZSVM hledá definitivního vlastníka v transparentním výběrovém řízení na webových stránkách ZDE.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály (Majakovského, Raisův a Společenský sál) a čtyři společenské salonky, dále také prodejní i kancelářské prostory. Od počátku byla tato výjimečná budova centrem společenského dění. V současnosti je Národní dům na Vinohradech, dříve známý například pod názvem Ústřední kulturní dům železničářů, využíván pro pořádání plesů a dalších společenských akcí.

Zdroje:

https://www.nabidkamajetku.gov.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

aukce , kraj Praha , majetek , Praha , prodej , ÚZSVM , TZ

Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Právo se ptát

Podle vás je úkolem novinářů se kriticky ptám a politik by měl reagovat. Nic proti tomu. Ale myslíte, že stejné právo nemáme i my? A proč třeba vy neodpovídáte na to, co se vás zde občané ptají? Nemyslíte, že právě občanům byste se měli jako politici zpovídat především?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Společný bucket list intimních zážitkůSpolečný bucket list intimních zážitků Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ÚZSVM: Elektronická aukce Národního domu na Vinohradech má vítěze

16:13 ÚZSVM: Elektronická aukce Národního domu na Vinohradech má vítěze

Výběrového řízení s elektronickou aukcí na výjimečný Národní dům na Vinohradech v centru Prahy dopad…