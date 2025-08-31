Filharmonie Hradec Králové vzdala hold Soně Červené

Kombinace živé hudby a odkazu významné pěvkyně vytvořila jedinečnou atmosféru. Součástí večera bylo také přejmenování koncertního sálu FHK na Sál Soni Červené, křest nově vyšlechtěné odrůdy růže nesoucí jméno této umělkyně a představení publikace věnované jejím významným královéhradeckým předkům i její umělecké dráze.
Moderování večera se ujali přátelé Soni Červené – její blízký spolupracovník Pavel Sršeň a herec Jan Sklenář. V mluveném slovu krátce připomenuli uměleckou dráhu Soni Červené, její rodové kořeny v Hradci Králové, zdejší významné předky a přidali také své osobní vzpomínky. Krátce zavzpomínat přišly i další osobnosti veřejného života: primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová, dřívější ředitel Filharmonie Hradec Králové Václav Derner, režisérka Olga Sommerová, autorka filmového dokumentu Červená o životě umělkyně, a Dana Píchová, členka správní rady Nadačního fondu Soni Červené.
V duchu slavnostní atmosféry večera pronesl řeč také Vladimír Šrámek, ředitel Filharmonie Hradec Králové. V rámci proslovu pokřtil novou publikaci o životě Soni Červené, jejíž autorkou je Ilona Mach – představuje zde jednak významné předky a historii rodu Červených v Hradci Králové a jednak také uměleckou dráhu Soni. Následoval slavnostní akt přejmenování koncertního sálu Filharmonie Hradec Králové na Sál Soni Červené. Kromě několikerého vystupování v tomto sále na Eliščině nábřeží se Soňa stala také mecenáškou a tváří dostavby zdejších mistrovských varhan a od nynějška tedy, jak bylo již dříve oznámeno ponese tento prostor její jméno.
Na programu koncertu byla díla, která představovala určité milníky hudební kariéry Soni Červené. V první části večera zazněly dvě písně od Jiřího Červeného, otce Soni Červené a skladby z broadwayského muzikálu Divotvorný hrnec, či spíše jeho tuzemské adaptace od Voskovce a Wericha. Role Káči v tomto muzikálu byla pro Soňu první velkou divadelní rolí, která jí otevřela cestu k dalším příležitostem. Písničku z mládí zazpíval za doprovodu orchestru Jan Sklenář a píseň Bývala jsem vždycky dívka přednesla mezzosopranistka Ester Pavlů, která se později ujala také árií Carmen.
Významným okamžikem večera byl křest nově vyšlechtěné odrůdy růže s přiléhavým názvem Červená. Během slavnostního aktu promluvili zástupci královéhradeckého Rosa klubu a zdejšího rozária Iva Marečková, Václav Koula a předseda hradeckého Rosa klubu Stanislav Konštacký. Dalším z hostů byl Thomas Proll zástupce německé šlechtitelské společnosti Kordes, který zmínil spojitosti mezi nově vyšlechtěnou růží a osobností paní Soni Červené.
V druhé hudební části večera připomněli symfonici další z ikonických rolí Soni Červené a sice Carmen. Posluchači se mohli zaposlouchat do známých melodií a árií této Bizetovy opery. Kromě zmíněné Ester Pavlů v roli Carmen se hradeckému publiku představili tenorista Michal Lehotský jako Don José a barytonista Svatopluk Sem jako Escamillo. Dirigentem koncertu byl Kaspar Zehnder.
Open Air koncertem na náplavce zve Filharmonie Hradec Králové zároveň k dalším hudebním událostem nadcházející 48. sezóny, nachystaným pro současné i nové posluchače. Nejbližší z nich bude 17. září zahajovací koncert sezóny, nazvaný Císař koncertů. Královéhradeckému publiku se, nyní už v Sále Soni Červené, představí v rámci Bílé koncertní řady mladý a talentovaný německý klavírista Justus Friedrich Eichhorn. Následovat budou tři koncerty, které královéhradečtí symfonici naopak odehrají v Německu. Dalším zastavením po návratu z turné bude potom 25. září koncert s přiléhavým názvem Hezky česky, na kterém vystoupí hornisté otec a syn Vobořilovi. Všechny tyto koncerty budou pod opět taktovkou šéfdirigenta královéhradeckých filharmoniků Kapsara Zehndera.
Podle slov ředitele Vladimíra Šrámka nevnímají královéhradečtí filharmonici pojmenování sálu po Soně Červené pouze jako změnu označení koncertního prostoru, ale jako novou kapitolu života orchestru inspirovanou vřelostí, srdečností a hlubokým zaujetím pro vše krásné a ušlechtilé, tedy tím, co tato umělkyně a dáma svým životem přinášela a co bude nadále v Sále Soni Červené rezonovat.
autor: Tisková zpráva