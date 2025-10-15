HZS ČR: Vyšetřovatelé požárů si na Vysočině potrénovali dovednosti

Vyšetřovatelé tak mohli nejen prozkoumat shořelá vozidla a požářiště, ale také si zpětně z pořízených videí ověřit, zda jejich odhady o způsobu a rychlosti šíření požáru odpovídaly skutečnosti. Vzhledem k tomu, že práce vyšetřovatelů příčin vzniku požárů a policistů je úzce provázaná, zúčastnili se ho také příslušníci Policie ČR.
Den první
První den instruktoři v kontrolovaném prostředí postupně zapálili tři ze čtyř připravených vraků běžných automobilů. Nasimulovali při tom různé příčiny požáru, od technické závady po úmyslné zapálení. Tato část probíhala samozřejmě ještě bez účastníků IMZ. „Nechali jsme auta téměř úplně vyhořet, aby podle odhoření nebylo poznat, odkud vozidlo hořelo,“ vysvětil plk. Ondřej Šafránek, vedoucí oddělení požárně technických expertiz TÚPO. Každý požár instruktoři pečlivě zdokumentovali a zaznamenali na několik kamer.
Den druhý
Následující den instruktoři zahájili na Hasičské stanici Pacov odbornou přednáškou, a poté se s účastníky přesunuli k ohořelým vrakům. „Dali jsme jim tu teorii – jak vypadají stopy, které určují směr prohřívání karoserie nebo směr šíření toho požáru – a oni to pak v praxi zkusili vyhledat a vytipovat si tak oblast, kde které auto začalo hořet,“ popsal plk. Šafránek. Poslední ze čtyř připravených automobilů instruktoři zapálili přímo před účastníky, aby mohli pozorovat, jak žár působí na materiály ve vozidle, pneumatiky a karoserii, a lépe tak porozumět stopám, které hoření na autech zanechává.
Pak se vyšetřovatelé rozdělili do skupin a postupně ohledávali ohořelá auta. Součástí praktické části byli také „majitelé vozidel“ z řad policistů a hasičů, kteří účastníkům IMZ poskytovali různé informace a „svědecké výpovědi“.
„Kopíruje to reálnou praxi,“ přiblížil kpt. Radek Šimka, vyšetřovatel požárů ředitelství HZS Kraje Vysočina. „Vyšetřovatel si po příjezdu na místo vždy musí zajistit co největší množství relevantních informací, materiály, podklady, vše si zaznamená, a na místě spolupracuje s policií i poškozenými.“ K ohořelým vozidlům, u nichž se vyšetřovatelé domnívali, že mohla být zapálena úmyslně, následně povolali kynologickou službu Policie ČR.
Den třetí
Na závěr IMZ instruktoři promítli záběry z prvního dne, které ukazovaly nejen způsob iniciace požáru ve vozidlech, ale i jeho šíření, od vzniku až po uhašení. Účastníci si tak mohli porovnat závěry svého vyšetřování se skutečností a vyhodnotit správnost svých odhadů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva