Kauza Turek? Pokud za tím není Babiš, musí to chápat, naznačil Vyoral

Nejprve tu máme možná ne tak zábavnou, ale docela významnou kauzu ohledně rozpočtu. Minulá vláda ho nechce předložit sněmovně. Už je k tomu vyzývá i Miroslav Kalousek, ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že je to proto, že rozpočet je sestaven v rozporu se zákony, které Fialova vláda schválila. Uvolí se podle vás Fiala napravit vlastní neplechu?
To nepředpokládám. Fiala z principu nemůže napravit žádnou ze svých „neplech“. Neb to je zaprvé prakticky nemožné a zadruhé by nebyl polaskán svými chlebodárci po pytlíku, což by prefabrikát jeho formátu dle mého psychicky nemohl unést. Ale vážně, pakliže soudruh Fiala nějaký rozpočet nakonec tedy předloží, očekávám, že s realitou bude mít společného asi tolik jako jeho přehazovačka, brýle à la Harry Potter nebo jeho gesta ve stylu rybáře Vágnera.
Pak tu máme mediální kauzu číslo jedna, sociální sítě Filipa Turka, nábojnici a saúdského diplomata, fotky s Jonákem... Kdy naposledy se média tak aktivizovala, aby někoho nepustila do funkce? Napadá mě jenom sám Babiš.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Ze zahraničí – Donald Trump prý zajistil mír mezi Izraelem a Gazou. Očekáváte, že dohoda vydrží?
Neočekávám. Jak nám všechno napovídá, genocida v Gaze a depopulace Palestinců z Izraele je dlouhodobým záměrem, přes který nejede vlak. A současnou příhodnou situaci, která se „náhodou“ naskytla, musí Izrael a zejména tedy sionistické vedení využít do posledního Palestince. Pokud si matně pamatuji, tak za mír mezi Izraelci a Palestinci dostal Nobelovu cenu míru už jeden terorista. Nyní by si asi – z pro mě ne úplně pochopitelného důvodu – rád cenu sbalil i Donald. Tak se alespoň mediálně a na oko snaží zuby nehty.
A ještě, Izraelci prý při zadržení týrali Gretu Thunbergovou a dlaší členy „flotily“, která vyplula do Gazy. Jak moc tomu věříte, nebo nevěříte?
Jakkoliv si o Izraelcích myslím své, tak si myslím, že mají určitou hrdost a nepotřebují týrat nejprotežovanější postiženou záškolačku světa. Ale já jim u toho nesvítil, takže netuším. Mimochodem povšimněte si, jak během hry na covid a „celosvětové“ – resp. západní – ukrofilie Greta coby hysterický marketingový produkt zeleného fašismu ustoupil nejprve hysterickým hlasům koronafašistů celého světa a posléze ukrajinské Zelenskaje Grétě. Nyní i hysterický Zelenskyj poněkud slezl z obrazovek a stránek našich i zahraničních pologramotů mediálního hlavního proudu. Že by ti za oponou a za zrcadlem pomalu, ale jistě chystali jeho sestup či pád?
Komentátor Saša Mitrofanov s Ekaterinou Kanakovou se v podcastu vyjadřují o vlastenectví. Jaký máte názor na to, že tu dva zběhlí Rusové, kteří evidentně svou zemi dvakrát rádi nemají, poučují o vlastenectví?
Takzvané chucpe. Řečí jejich kmene, respektive kmene, v jehož vylučovacím otvoru jsou zavrtáni až po kotníky. Orwellovo převracení pojmů a kázání vody a pití vína. Paní komentátorku neznám, ale uvědomělý prorežimní prominent Mitrofanov podobně jako třeba další prominent a homohavloid Pehe jsou myslím velmi dobře známi tím, že už dlouho a dlouho bloudí v krajině blbosti a ne a ne najít dveře ven. Otázkou je, zda je to dílem jejich neinteligence, nebo dílem jejich oportunismu a penězolásek, nebo jako vždy kombinací vícera faktorů.
Velitelství informačních a kybernetických sil rozjelo na sociálních sítích kampaň, která se dá shrnout slovy staré tabulky z dob komunismu: „Pozor, nepřítel naslouchá.“ Nepovzbudí to spíš lidi k tomu, aby „fotili nádraží“?
Velitelství informačních a kybernetických sil je, zdá se, důležité jak sáně v létě. Nevím, zda jim tam radí agent Vrábel ze Semantic Visions, pornoherec Janda, idiot Máca, nebo zelená guma Foltýn… ale ideálně zrušit celé velitelství, ušetřit peníze, sbohem a šáteček.
A z USA, americká kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová prohlásila, že „řeky hoří“, protože do nich společnosti jako Deloitte vypouštějí chemikálie. Akorát, že společnost Deloitte vypouští leda tak účetní výkazy. Vypovídá to podle vás o úrovni americké politiky?
Řekl bych nejen americké. Ale politiky, respektive politiků, respektive naší společnosti obecně. Neb politici jsou bohužel – ať už se nám to líbí, nebo ne – do jisté míry odrazem společnosti. Tedy nás všech. Ačkoliv často jsou etablováni z řad psychopatů, sociopatů a lidí s pokřiveným charakterem a hodnotami. Tak jako tak současní politici, politruci a potentáti evidentně odráží společnost upadající. Čest výjimkám. Poslední zhasne. Navzdory tomu vždy nějak bylo, nějak je a nějak bude. Užívejme si všichni, dokud můžeme, s rodinami, kamarády, přáteli… Neb dokud se zpívá, vtipkuje a pije, ještě se neumřelo. Carpe diem. A doporučuji všem i stejnojmennou husokožní píseň od Vlasty Rédla.
