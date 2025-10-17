Kauza Turek? Pokud za tím není Babiš, musí to chápat, naznačil Vyoral

17.10.2025 17:44 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Premiér Fiala nikdy nenapraví vlastní „neplechu“ a jeho rozpočet, pokud vůbec bude předložen, bude mít k realitě stejně daleko jako jeho přehazovačka, říká bez servítek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentátor Tomáš Vyoral. K mediálnímu skandálu kolem Filipa Turka pak říká: „Pokrytectví a dvojí metr vládnou.“

Kauza Turek? Pokud za tím není Babiš, musí to chápat, naznačil Vyoral
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Nejprve tu máme možná ne tak zábavnou, ale docela významnou kauzu ohledně rozpočtu. Minulá vláda ho nechce předložit sněmovně. Už je k tomu vyzývá i Miroslav Kalousek, ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že je to proto, že rozpočet je sestaven v rozporu se zákony, které Fialova vláda schválila. Uvolí se podle vás Fiala napravit vlastní neplechu?

To nepředpokládám. Fiala z principu nemůže napravit žádnou ze svých „neplech“. Neb to je zaprvé prakticky nemožné a zadruhé by nebyl polaskán svými chlebodárci po pytlíku, což by prefabrikát jeho formátu dle mého psychicky nemohl unést. Ale vážně, pakliže soudruh Fiala nějaký rozpočet nakonec tedy předloží, očekávám, že s realitou bude mít společného asi tolik jako jeho přehazovačka, brýle à la Harry Potter nebo jeho gesta ve stylu rybáře Vágnera.

Pak tu máme mediální kauzu číslo jedna, sociální sítě Filipa Turka, nábojnici a saúdského diplomata, fotky s Jonákem... Kdy naposledy se média tak aktivizovala, aby někoho nepustila do funkce? Napadá mě jenom sám Babiš.

Mě rovněž. A pokud Andrej nemá v této kauze nějaké prsty, pak by to měl chápat. Ačkoliv i tak to může v mnohém využít. Uvidíme. Nicméně poukázal bych na do očí bijící pokrytectví a dvojmetrství, kdy u soudruha rozvědčíka prezidenta jeho bezprecedentní a kolaborantské schvalování invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 coby „mladická nerozvážnost“ nebylo žádnou překážkou pro usednutí do prezidentské funkce, zatímco nyní Filipovy příspěvky z let „mladické nerozvážnosti“ jsou nepřekročitelným Rubikonem. Řekl bych, že věčně oportunistická krysa PePa Stosedmička opět dostál svému naměřenému IQ.

Ze zahraničí – Donald Trump prý zajistil mír mezi Izraelem a Gazou. Očekáváte, že dohoda vydrží?

Neočekávám. Jak nám všechno napovídá, genocida v Gaze a depopulace Palestinců z Izraele je dlouhodobým záměrem, přes který nejede vlak. A současnou příhodnou situaci, která se „náhodou“ naskytla, musí Izrael a zejména tedy sionistické vedení využít do posledního Palestince. Pokud si matně pamatuji, tak za mír mezi Izraelci a Palestinci dostal Nobelovu cenu míru už jeden terorista. Nyní by si asi – z pro mě ne úplně pochopitelného důvodu – rád cenu sbalil i Donald. Tak se alespoň mediálně a na oko snaží zuby nehty.

A ještě, Izraelci prý při zadržení týrali Gretu Thunbergovou a dlaší členy „flotily“, která vyplula do Gazy. Jak moc tomu věříte, nebo nevěříte?

Jakkoliv si o Izraelcích myslím své, tak si myslím, že mají určitou hrdost a nepotřebují týrat nejprotežovanější postiženou záškolačku světa. Ale já jim u toho nesvítil, takže netuším. Mimochodem povšimněte si, jak během hry na covid a „celosvětové“ – resp. západní – ukrofilie Greta coby hysterický marketingový produkt zeleného fašismu ustoupil nejprve hysterickým hlasům koronafašistů celého světa a posléze ukrajinské Zelenskaje Grétě. Nyní i hysterický Zelenskyj poněkud slezl z obrazovek a stránek našich i zahraničních pologramotů mediálního hlavního proudu. Že by ti za oponou a za zrcadlem pomalu, ale jistě chystali jeho sestup či pád?

Komentátor Saša Mitrofanov s Ekaterinou Kanakovou se v podcastu vyjadřují o vlastenectví. Jaký máte názor na to, že tu dva zběhlí Rusové, kteří evidentně svou zemi dvakrát rádi nemají, poučují o vlastenectví?

Takzvané chucpe. Řečí jejich kmene, respektive kmene, v jehož vylučovacím otvoru jsou zavrtáni až po kotníky. Orwellovo převracení pojmů a kázání vody a pití vína. Paní komentátorku neznám, ale uvědomělý prorežimní prominent Mitrofanov podobně jako třeba další prominent a homohavloid Pehe jsou myslím velmi dobře známi tím, že už dlouho a dlouho bloudí v krajině blbosti a ne a ne najít dveře ven. Otázkou je, zda je to dílem jejich neinteligence, nebo dílem jejich oportunismu a penězolásek, nebo jako vždy kombinací vícera faktorů.

Velitelství informačních a kybernetických sil rozjelo na sociálních sítích kampaň, která se dá shrnout slovy staré tabulky z dob komunismu: „Pozor, nepřítel naslouchá.“ Nepovzbudí to spíš lidi k tomu, aby „fotili nádraží“?

Velitelství informačních a kybernetických sil je, zdá se, důležité jak sáně v létě. Nevím, zda jim tam radí agent Vrábel ze Semantic Visions, pornoherec Janda, idiot Máca, nebo zelená guma Foltýn… ale ideálně zrušit celé velitelství, ušetřit peníze, sbohem a šáteček.

A z USA, americká kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová prohlásila, že „řeky hoří“, protože do nich společnosti jako Deloitte vypouštějí chemikálie. Akorát, že společnost Deloitte vypouští leda tak účetní výkazy. Vypovídá to podle vás o úrovni americké politiky?

Řekl bych nejen americké. Ale politiky, respektive politiků, respektive naší společnosti obecně. Neb politici jsou bohužel – ať už se nám to líbí, nebo ne – do jisté míry odrazem společnosti. Tedy nás všech. Ačkoliv často jsou etablováni z řad psychopatů, sociopatů a lidí s pokřiveným charakterem a hodnotami. Tak jako tak současní politici, politruci a potentáti evidentně odráží společnost upadající. Čest výjimkám. Poslední zhasne. Navzdory tomu vždy nějak bylo, nějak je a nějak bude. Užívejme si všichni, dokud můžeme, s rodinami, kamarády, přáteli… Neb dokud se zpívá, vtipkuje a pije, ještě se neumřelo. Carpe diem. A doporučuji všem i stejnojmennou husokožní píseň od Vlasty Rédla.

autor: Karel Šebesta

