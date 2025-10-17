MHMP: Nová aplikace Pražský uličník nabízí kompletní encyklopedii názvů pražských prostranství

17.10.2025 10:34 | Tisková zpráva

V rámci společného projektu hlavního města, Archivu hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vznikla nová aplikace Pražský uličník. Nabízí odborné i široké veřejnosti možnost snadno si vyhledat základní informace o původu názvů všech pražských ulic, náměstí, parků či nábřeží. Součástí projektu jsou i mapy, fotografie nebo přehled historických názvů pražských veřejných prostranství.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Hlavní město oficiálně spouští aplikaci Pražský uličník ve středu 15. října 2025, přístupná je zdarma a lze ji používat na počítači i na chytrém telefonu. Aplikace má sloužit všem Pražanům, odborné veřejnosti i zájemcům o historii české metropole.

V elektronické databázi zájemci naleznou všechny pražské ulice evidované v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Kromě nich však aplikace obsahuje také ulice zaniklé, tedy ty, jejichž název byl zrušen bez náhrady, nebo byly přejmenovány. Součástí jsou překvapivě i ulice nevzniklé, tedy ty, které byly úředně pojmenovány, avšak nakonec nikdy ve městě nevznikly.

V současnosti je v aplikaci k nalezení celkem 8 318 uličních názvů, celkový počet se ale průběžně mění s ohledem na nově vznikající, případně zanikající ulice. Vyhledávání funguje na základě zadání současného názvu ulice, je však možnost zadat i historický název (například Koněvova) nebo názvy německé (například Am Graben). Dále lze využít abecední seznam ulic anebo i seznam souborných hesel (například Barrandov, Zahradní Město apod.)

Jednotlivé uliční názvy jsou často obohacené dobovými i současnými fotografiemi (například ulice JánskáAlbertov a mnoho dalších). V aplikaci je pro náhled také možné využít různé historické mapy, například Jüttnerův plán Prahy z roku 1816 a další.

Projekt Pražský uličník vznikl ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Archivu hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Celkový rozpočet je ve výši 565 312 korun. Jedná se o digitální verzi původní velmi úspěšné encyklopedie názvů pražských prostranství vydané knižně nakladatelstvím Academia.

