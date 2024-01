Finanční správa: Finanční úřady spouští infolinky k dani z nemovitých věcí, pomohou v obcích s daňovým přiznáním

reklama

Od začátku ledna ve všech krajích a v 52 městech spouštíme specializované telefonní linky, na kterých se občané mohou poradit s odborníkem na daň z nemovitých věcí. Naši specialisté také v průběhu ledna vyrazí na 459 naplánovaných výjezdů do obcí, kde občanům pomohou s vyplněním a odevzdáním daňového přiznání. Poslední dva lednové týdny budou prodlouženy úřední hodiny na všech finančních úřadech.

„Každoročně obdržíme k dani z nemovitých věcí okolo půl milionu daňových přiznání. V letošním roce navíc vznikne tato povinnost zhruba sto tisícům stávajících poplatníků, a to vlivem legislativních změn účinných od 1. ledna 2024. Důvodem je zejména zavedení pravidla danění některých nemovitostí podle zápisu v katastru, nikoliv podle skutečného využívání,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

„Víme, že je tato daň pro občany složitá, a proto letos významně posílíme náš informační servis. V průběhu celého ledna budeme připraveni radit na specializovaných telefonních linkách a na pracovištích finančních úřadů napříč Českou republikou prodloužíme úřední hodiny. Nezapomínáme samozřejmě ani na odlehlejší regiony a obce, kde již nemáme kamenné pracoviště. Naši odborníci vyrazí na stovky výjezdů, aby pomohli občanům s jejich daňovým přiznáním,“ dodává Hornochová.

Řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí připadá na středu 31. ledna 2024. Pozornost tomuto termínu by měli věnovat (kromě poplatníků, kteří v roce 2023 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku) také majitelé garáží, stavebních pozemků či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnozí z nich budou muset kvůli legislativním změnám podat daňové přiznání (více ZDE), jakkoliv v předchozích letech nemuseli a příslušnou daň jen do konce května (popřípadě ve druhé splátce do konce listopadu) zaplatili.

Pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí doporučujeme využít nové služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí (ZDE) v daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně (ZDE). Zde můžete přiznání nejen vyplnit, ale i odeslat. Souhrn hlavních změn od roku 2024 najdete ZDE, podrobnější informace k novele zákona naleznete na webových stránkách finanční správy ZDE.

Provoz telefonních linek:

celý leden

pondělí – čtvrtek 8:00 - 17:00

pátek 8:00 - 14:00

Prodloužené úřední hodiny:

od 22. ledna do 2. února, všechna územní pracoviště

pondělí – čtvrtek 8:00 - 17:00

pátek 8:00 - 14:00

