Finanční správa: Krátí se čas na podání daňového přiznání k daním z příjmů

Elektronická podání nadále převažují a jejich podíl dlouhodobě roste. Finanční správa očekává, že i letos bude většina daňových přiznání podána online.
V základní lhůtě, která skončila ve středu 1. dubna 2026 a týkala se daňových přiznání v listinné podobě, finanční úřady přijaly celkem 1 624 132 přiznání, z toho více než 62 % v elektronické podobě.
„Ještě by měl být podán necelý milion daňových přiznání. K 23. dubnu 2026 evidujeme 2 049 502 podaných daňových přiznání k daním z příjmů. Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál MOJE daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen,“ snaží se motivovat k včasnému podání generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Možnosti elektronického podání:
Portál MOJE daně představuje pro většinu poplatníků nejjednodušší způsob, jak daňové přiznání podat. Umožňuje vyplnit formulář ve správném formátu a rovnou jej odeslat na finanční úřad. Výhodou portálu je také návodný průvodce, který pomáhá s vyplněním jednotlivých částí přiznání a snižuje chybovost díky upozorněním na formální chyby nebo chybějící přílohy. Portál nabízí dvě možnosti, jak daňové přiznání vyplnit a odeslat:
- Online finanční úřad – Daňová informační schránka (DIS+) slouží pro přihlášené uživatele a nabízí jim vedle již zmíněného průvodce také možnost předvyplnění některých údajů z evidencí správce daně a předchozích podání. Přiznání lze odeslat přímo z DIS+ bez nutnosti další autorizace – formulář je automaticky podepsán tou DIS+, ve které je uživatel přihlášen. DIS+ umožňuje také sledovat stav podání a nabízí i další služby, zejména přehled plateb, nastavení upozornění na důležité termíny a další informace z daňového spisu.
- Aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) slouží pro nepřihlášené uživatele. Přiznání v ní lze vyplnit a odeslat, jeho autorizace je možná více způsoby (např. Identitou občana nebo uznávaným elektronickým podpisem). Po odeslání potvrdí aplikace přijetí podání. Vyplněné podání ve formátu XML je také možné uložit do počítače a následně jej odeslat datovou schránkou.
- Datová schránka představuje rychlý způsob, jak odeslat připravené daňové přiznání. Na rozdíl od portálu MOJE daně však s vyplněním formuláře a vytvořením elektronického podání nepomůže, neupozorní na chyby ani na nesprávný formát.
Připomínáme správný formát
Při elektronickém podání je potřeba odeslat daňové přiznání v předepsaném formátu XML. Naskenovaný formulář ve formátu PDF nebo JPG nestačí a nelze jej jako řádné podání uznat.
Pozdní podání, úhrada daně a případné sankce
- Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení – nejvýše však 5 % stanovené daně, resp. 300 000 Kč.
- Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 Kč.
- Pokud poplatník přiznání nepodá ani po výzvě správce daně, nebo jej podá až po lhůtě uvedené ve výzvě, stanoví se pokuta na horní hranici (minimálně 500 Kč).
- V případě pozdní úhrady daně začne od čtvrtého dne po splatnosti nabíhat úrok z prodlení, aktuálně ve výši 11,5 % p.a.
Vrácení přeplatku na dani z příjmů
Finanční správa už po uplynutí základní lhůty pro podání daňových přiznání začala zpracovávat jednotlivá podání i žádosti o vrácení přeplatku. Poplatníkům, kteří podali přiznání do 1. dubna 2026 a zároveň požádali o vrácení přeplatku, bude vratitelná částka zaslána do 30 dnů po skončení základní lhůty, tedy nejpozději 4. května 2026.
V případě daňových přiznání podaných v elektronické podobě po 1. dubnu 2026 již platí prodloužená lhůta pro podání do 4. května 2026. Případný vratitelný přeplatek proto bude vrácen do 30 dnů po tomto datu, tedy nejpozději 3. června 2026.
Při opožděném podání daňového přiznání se lhůta pro vrácení přeplatku odvíjí ode dne, kdy bylo přiznání skutečně podáno, nebo ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku, pokud je podána později. Lhůta pro vrácení přeplatku je i v těchto případech třicetidenní.
Ve všech výše uvedených případech je pro vrácení přeplatku nutné, aby daňové přiznání bylo zpracovatelné bez dalších pochybností a aby vznikl vratitelný přeplatek. Pokud má poplatník evidované nedoplatky, může být případný přeplatek použit přednostně na jejich úhradu.
Prodloužená lhůta
Pokud za poplatníky podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, platí pro něj prodloužená lhůta až do 1. července 2026. Plnou moc není nutné posílat na finanční úřad předem, je možné ji přiložit až při podání přiznání. Stejná prodloužená lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
