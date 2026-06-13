ČEZ: Zpráva ke geologickým průzkumům pro nové bloky

13.06.2026 19:05 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Deset měsíců od zahájení inženýrsko-geologických průzkumů v lokalitě výstavby nových dukovanských bloků byla předána závěrečná zpráva.

ČEZ: Zpráva ke geologickým průzkumům pro nové bloky
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Kompletní dokument obsahuje geologickou, geofyzikální, geodetickou a geotechnickou interpretaci všech dat, podkladů, měření a analýz získaných během průzkumu a laboratorních testů. Včetně všech příloh čítá přibližně 6 000 stránek. Data ze zprávy poslouží k vytvoření 3D modelu lokality, který využijí projektanti, a výstupy budou rovněž součástí podkladů při povolovacích řízeních. Zakázku v řádu několika stovek milionů korun realizovala pro KHNP česká společnost ČEZ Energetické produkty.

Podrobné popisy realizovaných vrtů, výkresy, tabulky, protokoly, laboratorní rozbory vzorků, či dokumentace pracovních postupů a vyhodnocení všech naměřených a získaných dat, to vše mimo jiné obsahuje závěrečná zpráva k inženýrsko-geologickým průzkumům v lokalitě Dukovany, kterou dnes pracovníci společnosti ČEZ Energetické produkty předali zadavateli. Završil se tím přibližně 10měsíční projekt, jehož cílem bylo podrobně zmapovat území, tak aby projektanti společnosti KHNP mohli přesně a bezpečně navrhnout rozvržení areálu i jednotlivých budov a technologických celků budoucí nové jaderné elektrárny. Závěrečná zpráva má přes 5 000 příloh.

„Jednu z prvních zakázek přímo souvisejících s budoucí výstavbou se podařilo zdárně dokončit podle harmonogramu a v požadované kvalitě. Projektanti KHNP nyní mají k dispozici veškeré naměřené a vyhodnocené parametry lokality, potřebné pro zahájení výpočtů. Výstupy rovněž budou součástí podkladů při povolovacích řízeních. Jsem rád, že si pro geotechnické průzkumy KHNP vybrala českou společnost. Je to jedna z prvních vlaštovek úspěšné lokalizace,“ uvedl generální ředitel Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

16%
16%
63%
5%
hlasovalo: 8829 lidí

„Objemově se jednalo o jednu z největších zakázek, na níž jsme se kdy podíleli. Specifická byla i vzhledem ke geografické vzdálenosti zadavatele, nebo tím, že veškerá komunikace byla v angličtině, včetně zasílaných podkladů. V elektronické podobě jsme objednateli zaslali 7 312 souborů o celkovém součtu přes 36 000 stránek. Nyní získaná data použijeme k vytvoření 3D BIM modelu lokality, který propojuje konstrukční návrhy s reálným geologickým prostředím. Ten odevzdáme do konce letošního roku,“ řekl Pavel Donát z ČEZ Energetické produkty.

Geotechnické průzkumy pro nové bloky začaly loni v srpnu. Na území přibližně 200 hektarů bylo během osmi měsíců realizováno 306 inženýrsko-geologických vrtů, jejichž celková kumulovaná délka dosáhla 13 049 metrů. Dále bylo realizováno 352 penetračních (CPT) sond o celkové délce téměř 5 280 metrů a 19 geofyzikálních profilů, pomocí kterých se neinvazivně mapují fyzikální vlastnosti podloží.

V laboratořích v Praze, v Brně, v Sokolově, ale i v Itálii se pak zkoumalo bezmála 500 odebraných vzorků zemin a hornin, na kterých bylo provedeno přibližně 830 zkoušek. Závěry z laboratorních testů poslouží k posouzení geologických poměrů lokality včetně stability, únosnosti a maximálního zatížení podloží.

Z geologického hlediska byla lokalita zkoumaná už v minulém století, když se stavěly stávající čtyři bloky. Kvůli plánům na novou výstavbu v lokalitě proběhly geologické průzkumy ještě v letech 2018 a 2021, které potvrdily, že je vhodná pro umístění dalších bloků. Aktuální průzkumy data z těchto předchozích projektů potvrdily a precizovaly. Z výsledků laboratorního testování například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než se původně myslelo. Místo je tedy ještě bezpečnější, než se čekalo.

Nově získaná data budou použitá na další upřesnění geotechnického modelu lokality. Ten bude jedním z podkladů žádosti o povolení k výstavbě, kterou se Elektrárna Dukovany II chystá podat na Státní úřad pro jadernou bezpečnost příští rok.

Elektrárna Dukovany II
V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založila společnost ČEZ, a. s., v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Od května 2025 vlastní ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., 80 % akcií Ministerstvo financí ČR a zbylých 20 % společnost ČEZ, a. s.

Psali jsme:

ČEZ postaví čtvrtou velkou českou přečerpávací elektrárnu
ČEZ: Modernizované kontejnery pro použité palivo v Temelíně
ČEZ: Býkovi se nechtělo, a tak zbrzdil realizaci horkovodu
ČEZ: Nová kogenerační jednotka ČEZ ESCO v Bystřici pod Hostýnem

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČEZ , Dukovany , energetika , průzkum , stavba , TZ , JE , geologie

MUDr. Martin Kuba byl položen dotaz

Sociální sítě

Opravdu si myslíte, že sociální sítě ubližují dětem? Proč se o nich neustále mluví jen negativně. Ano, je třeba děti hlídat a vést k tomu, jak se pohybovat na internetu, ale zamezit jim přístup k sociálním sítím nebo nějak omezovat to, aby používali internet podle mě není správná cesta. Doba je pros...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chutné svačinky snižující krevní tlak stejně jako lékyChutné svačinky snižující krevní tlak stejně jako léky Poznejte špičkový olivový olej na první dobrouPoznejte špičkový olivový olej na první dobrou

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Zpráva ke geologickým průzkumům pro nové bloky

19:05 ČEZ: Zpráva ke geologickým průzkumům pro nové bloky

Deset měsíců od zahájení inženýrsko-geologických průzkumů v lokalitě výstavby nových dukovanských bl…