Bodl dívku nožem do krku. Británií otřásl další pokus o vraždu za bílého dne

13.06.2026 15:15 | Monitoring
autor: Martin Huml

Dívka (17) byla pobodána do krku za bílého dne v Brierfieldu bez zjevného důvodu. Policie v oblasti posiluje hlídky.

Bodl dívku nožem do krku. Británií otřásl další pokus o vraždu za bílého dne
Foto: pixabay.com
Popisek: vlajka Velké Británie
Sedmnáctiletá dívka utrpěla v pátek odpoledne vážné zranění, když ji na ulici Wood Street v Brierfieldu někdo pobodal do zátylku. K brutálnímu útoku došlo za bílého dne v klidné rezidenční čtvrti nedaleko Nelsonu v oblasti Burnley a Pendle. Incident vyvolal velkou policejní operaci a další vlnu obav z rostoucí nožové kriminality v regionu. Lancashirská policie přijala oznámení krátce po 15:06 BST. Na místo okamžitě vyjely ozbrojené hlídky. Krátce poté byl zadržen 30letý muž z Brierfieldu, který je nyní ve vazbě a čelí obvinění z pokusu o vraždu. Dívka byla převezena do nemocnice. Podle policie jsou její zranění vážná, nikoli však život ohrožující. „Jednalo se o vážný incident, naštěstí však zranění nejsou život ohrožující ani trvale měnící a dívka komunikuje s našimi policisty i zdravotnickým personálem,“ uvedla mluvčí lancashirské policie.

Brierfield leží v okrese Pendle ve východním Lancashire, oblasti, která prošla v posledních desetiletích výraznými demografickými změnami. Podíl bílého obyvatelstva klesl na 70,6 % (z 79,9 % v roce 2011), zatímco podíl Asiatů (převážně pákistánského původu) vzrostl na 26,7 %. Počet bílých Britů se snížil ve stejném období o více než 5 700 osob. 

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Úzce to souvisí s přesidlováním přistěhovalců. Systém byl zaveden zákonem Immigration and Asylum Act 1999. Cílem bylo zabránit koncentraci žadatelů o azyl v Londýně a na jihu Anglie. Žadatelé bez prostředků (Section 95) jsou po krátkém pobytu v dočasném ubytování (často hotely) rozmístěni do vybraných oblastí po celé zemi na principu „bez možnosti výběru“. Ubytování zajišťují soukromé firmy (v severozápadě především Serco). Místní úřady poskytují pouze doplňkové služby: školy, zdravotní péči a integrační programy. V Burnley bylo na začátku roku 2026 přibližně 439 osob na podpoře Section 95 (asi 464 na 100 000 obyvatel), v Pendle 408 osob (426 na 100 000). V květnu 2026 se lancashirská krajská rada vedená Reform UK rozhodla odstoupit od vládních programů přesidlování s odkazem na vysoké náklady (přes 7 milionů liber ročně) a rostoucí obavy místních obyvatel.
 
Současný incident přichází v atmosféře silného napětí po vraždě 18letého Henryho Nowaka v Southamptonu v prosinci 2025. Nowak byl ubodán pětkrát, včetně smrtelné rány do srdce, 23letým Vickrumem Singhem Digwou. Policie, která dorazila na místo, uvěřila lžím útočníka a jeho bratra, že Nowak byl rasistickým agresorem. Umírajícího mladíka, který křičel „Byl jsem pobodán!“ a „Nemohu dýchat!“, policisté spoutali, zatkli a přečetli mu práva. První pomoc mu poskytli až se značným zpožděním. Nowak na místě zemřel.
 
Případ odhalil hluboké systémové selhání, upřednostnění obvinění z rasismu před záchranou lidského života. Následně vypukly násilné protesty v Southamptonu, debaty o dvojím metru a selhání integrace. Reagovali i američtí politici včetně viceprezidenta JD Vance, kteří incident označili za symptom hlubokého civilizačního úpadku a důsledek neřízené migrace.
 

 

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Keir Starmer , Henry Nowak , Burnley , Brierfeld

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Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Muslimští migranti

Já nevím, ale nejde naštěstí problém s muslimskými migranty mimo nás? Nebo oni se sem nějak hranou? Podle mě naštěstí ne. Kolik jich tu teď je? A to, že tu máme uprchlíky z Ukrajiny není to pro nás vlastně vykoupení z toho, abysme nemuseli přijímat právě muslimské migranty? Myslím, že to tak bylo p...

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