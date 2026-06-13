Havel (TOP 09): Plán je jasný, euro přijmeme

Já jako chápu, že to asi Václava Klause a jeho učně nepotěší, ale můj plán je jasný. TOP 09 vrátíme do vlády a euro přijmeme! Už teď přichází v průměru každá česká domácnost ročně o 10 400 korun, celkově to tedy dělá zhruba 50 miliard. To je cena za českou korunu.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Mimochodem 50 miliard je skoro třetina českého obranné rozpočtu! Pardon, loni bylo pozdě. Jsem ale hrdý, že TOPka byla, je a vždy bude lídrem ve směřování naší země k společné evropské měně. A ve vládě jsme pro to udělali řadu kroků:
- Umožnili jsme firmám účtovat v eurech
- Odpovědným hospodařením jsme plnili podmínky pro vstup do ERM 2
- Vedli jsme desítky debat s občany pro navýšení podpory občanů pro jeho přijetí
- Nikdy jsme lacinými hejty na EU nepodkopávali kredibilitu společné evropské měny
Jsem fakt rád, že máme ve svých řadách skvělé ekonomy a experty, jako náš europoslanec Luděk Niedermayer nebo můj bývalý kolega z poslanecké lavice a emeritní děkan ekonomické fakulty ZČU Miloš Nový.
Slibuji, že jakmile se TOPka vrátí do Strakovky, tak od prvního dne bude Česko k euru směřovat.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
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