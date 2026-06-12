Moravskoslezský kraj: Báňskými vlaky za uhlím i do zoo

13.06.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Moravskoslezský kraj opět podpoří turistické výletní vlaky do ZOO Ostrava i po Ostravsko-karvinském černouhelném revíru.

Moravskoslezský kraj: Báňskými vlaky za uhlím i do zoo
Foto: kr-moravskoslezsky.cz
Popisek: Moravskoslezský kraj

Nevšední jízdy rozvíjejí turistický potenciál regionu, posilují přeshraniční návštěvnost a atraktivním způsobem přibližují industriální historii kraje. „V minulých letech si vyjížďky báňskými vlaky získaly velkou oblibu a byly vždy naplněné do posledního místa. Mezi pasažéry byli nejen obyvatelé různých regionů České republiky, ale taky turisté ze zahraničí, hlavně z Polska, Slovenska a Německa. Podporu těchto turistických vlaků vnímám jako investici do rozvoje cestovního ruchu i pozitivního obrazu našeho kraje jako jedinečné industriální destinace,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

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Letos bude během 30 provozních dnů vypraveno celkem 90 mimořádných retro výletních a poznávacích vlaků. Báňské spěšné vlaky budou vozit výletníky až do září každou sobotu a v neděli po neveřejných vlečkách bývalých dolů. Vlaky budou vyjíždět ze stanic Ostrava Střed a Havířov. Nabízejí komentované jízdy, přibližují tak hornickou tradici regionu.

„Výletní vlaky do ostravské ZOO budou také jezdit o víkendech během celého léta i v měsíci září. Vlaky vyjíždějí ze stanice Český Těšín, kam se pak později odpoledne budou zase vracet. Přesné časy a zastávky během jízdy najdou cestující v běžných jízdních řádech. Ze zkušenosti z minulých let všem doporučuji si svá místa rezervovat předem,“ doporučil náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Provoz výletních vlaků v sezóně 2026 zajistí společnost MBM rail s.r.o., která na jízdy získala od Moravskoslezského kraje dotaci. Projekt vzniká ve spolupráci se společností PKP CARGO INTERNATIONAL.

Báňské spěšné vlaky a Výletní vláčky do ZOO v Ostravě jezdí od 13. června do 20. září 2026. Další podrobnosti i jízdní řád jsou k dispozici na stránkách Slezského železničního spolku ZDE.

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https://slezskyzeleznicnispolek.cz

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cestovní ruch , doprava , historie , kraj Moravskoslezský , turistika , ZOO , železnice , TZ , hornictví

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