Moravskoslezský kraj: Báňskými vlaky za uhlím i do zoo

Nevšední jízdy rozvíjejí turistický potenciál regionu, posilují přeshraniční návštěvnost a atraktivním způsobem přibližují industriální historii kraje. „V minulých letech si vyjížďky báňskými vlaky získaly velkou oblibu a byly vždy naplněné do posledního místa. Mezi pasažéry byli nejen obyvatelé různých regionů České republiky, ale taky turisté ze zahraničí, hlavně z Polska, Slovenska a Německa. Podporu těchto turistických vlaků vnímám jako investici do rozvoje cestovního ruchu i pozitivního obrazu našeho kraje jako jedinečné industriální destinace,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.
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Letos bude během 30 provozních dnů vypraveno celkem 90 mimořádných retro výletních a poznávacích vlaků. Báňské spěšné vlaky budou vozit výletníky až do září každou sobotu a v neděli po neveřejných vlečkách bývalých dolů. Vlaky budou vyjíždět ze stanic Ostrava Střed a Havířov. Nabízejí komentované jízdy, přibližují tak hornickou tradici regionu.
„Výletní vlaky do ostravské ZOO budou také jezdit o víkendech během celého léta i v měsíci září. Vlaky vyjíždějí ze stanice Český Těšín, kam se pak později odpoledne budou zase vracet. Přesné časy a zastávky během jízdy najdou cestující v běžných jízdních řádech. Ze zkušenosti z minulých let všem doporučuji si svá místa rezervovat předem,“ doporučil náměstek hejtmana Radek Podstawka.
Provoz výletních vlaků v sezóně 2026 zajistí společnost MBM rail s.r.o., která na jízdy získala od Moravskoslezského kraje dotaci. Projekt vzniká ve spolupráci se společností PKP CARGO INTERNATIONAL.
Báňské spěšné vlaky a Výletní vláčky do ZOO v Ostravě jezdí od 13. června do 20. září 2026. Další podrobnosti i jízdní řád jsou k dispozici na stránkách Slezského železničního spolku ZDE.
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